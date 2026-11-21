La Policía de la Ciudad detuvo el viernes por la tarde a una joven que viajaba con su perra en la línea A del subte, en la estación Castro Barros, en Almagro. Está acusada de atentado y resistencia a la autoridad y, según el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), seguía detenida al mediodía de este sábado.

La detención quedó registrada en videos que grabaron pasajeros y que circularon en redes sociales. En las imágenes, dos policías varones forcejean con la joven hasta tirarla al piso y esposarla, mientras una agente mujer interviene a su lado. En la grabación, uno de los efectivos le dice a una pasajera que la joven lo agredió.

La versión oficial es otra. Según el parte policial que difundió el Ministerio de Seguridad porteño, la mujer subió con un perro a una formación sin respetar la normativa. Siempre según el parte, el personal policial y de Emova le advirtió que debía bajar, y ella “se negó a descender, insultó y escupió a un oficial”. La detención fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo de Santiago Lipera.

La Ley 5.687 de la Ciudad y su reglamentación permiten viajar con perros y gatos en el subte solo los sábados desde las 13, los domingos y los feriados. Cada pasajero adulto puede llevar un animal, que debe ir dentro de una caja o bolso transportador cerrado y ventilado.

La legisladora porteña Amanda Martín cuestionó el accionar policial y sostuvo que los episodios de violencia de la fuerza se volvieron cotidianos en la Ciudad. El CeProDH, que identificó a la joven como Rocío, reclamó su liberación y calificó la detención como arbitraria.

Hasta el momento no se informó si la joven recuperó la libertad ni qué medidas dispuso la Justicia sobre la causa.