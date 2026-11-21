Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron este viernes sanciones disciplinarias contra 38 trabajadores, tras el sumario administrativo abierto por la toma de las oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025 en el hospital pediátrico de Parque Patricios.

Diez de los sancionados tienen pedido de cesantía, pero solo uno de los despidos se hizo efectivo: los otros nueve cuentan con tutela gremial y el hospital necesita que la Justicia levante sus fueros. Entre ellos está Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT). Los 28 restantes recibirán suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Según fuentes del Ministerio de Salud citadas por La Nación, solo 13 serán efectivas, también por la tutela gremial.

En un comunicado, el hospital definió a los involucrados como “un grupo de sindicalistas malintencionados” que actuaron “con fines meramente políticos” y afirmó que atraviesa “un período de crecimiento e inversión sin precedentes”.

Alejandro Lipcovich, dirigente de ATE Garrahan, dijo que las sanciones son una represalia contra quienes participaron de las protestas y que alcanzan a enfermeros, médicos y administrativos. “Esto abre un conflicto muy serio, así que medidas va a haber”, advirtió. Los gremios convocarán a asambleas y lanzarán una campaña pública contra las sanciones.

El conflicto

La toma ocurrió en medio de un conflicto salarial que atravesó buena parte de 2025, con paros, movilizaciones y, según profesionales del hospital, más de 200 renuncias. Los trabajadores ocuparon la Dirección Médica para protestar contra los descuentos por los días de paro. En octubre de ese año, el Congreso insistió con la Ley de Emergencia Pediátrica que Javier Milei había vetado. En noviembre, el Gobierno otorgó un aumento del 61% sobre el salario básico que, según fuentes oficiales, implicó una mejora de entre 35% y 40% en el sueldo de bolsillo.

En febrero de este año, el jefe de Gabinete de entonces, Manuel Adorni, anunció en X que el hospital pedía el desafuero de diez gremialistas “para proceder con sus despidos” y sanciones para otras 29 personas. Los sumariados consiguieron una medida cautelar, pero la Cámara la revocó y el proceso siguió.

El financiamiento del hospital es otro punto de disputa. Según los estados contables que la APyT obtuvo mediante un amparo, los aportes de la Nación pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, un año con 31,55% de inflación. El gremio sostiene además que la dotación de enfermería bajó de 2.000 a unas 1.350 personas.