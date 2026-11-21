La familia del zoológico de Cincinnati está de luto por el fallecimiento de Fiona, una hipopótama de nueve años que se convirtió en una celebridad internacional tras sobrevivir a un nacimiento prematuro en 2017. El animal era uno de los integrantes más veteranos y queridos de este centro estadounidense, que confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales.

“Con extrema tristeza compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no logró sobrevivir”, escribió el zoológico estadounidense a través de una publicación de Instagram. Y no escondieron su desazón por la pérdida del animal, muy querido entre su personal y visitantes.

Fiona murió este jueves después de varios días de atención veterinaria. El animal había tragado un sombrero de punto unos once días antes, después de que un visitante lo lanzara al aire y un ventilador de techo lo impulsara hacia el interior de su hábitat a través de una abertura sobre las ventanas de observación, según describen desde el zoológico.

“A pesar de los múltiples intentos por expulsarlo, finalmente fue demasiado para ella”, confirma el zoológico de Cincinnati en un comunicado. Durante los últimos días, Fiona recibió atención las 24 horas, con controles de sangre, ecografías, hidratación y medicamentos para aliviar las náuseas y el dolor.

“Nuestro equipo de cuidado animal fue heroico en sus esfuerzos por salvarla. Hicieron todo lo posible, pero su cuerpo ya no podía luchar”, explica el director del centro, Dave Jenike. El responsable asegura que Fiona deja un vacío enorme, porque “era muy querida por su familia del zoológico y por muchísimas personas en todo el mundo: ”Su pérdida será profundamente sentida por muchos“.

Adiós a una luchadora

A Fiona le tocó luchar desde el principio. La hipopótama nació seis semanas antes de lo previsto. Un ejemplar prematuro que era demasiado pequeño incluso para mantenerse de pie y mamar de su madre, Bibi. En ese punto, fue imprescindible el trabajo del equipo de cuidadores. Un esfuerzo colectivo que tuvo sus frutos, porque el animal sobrevivió y se convirtió en un símbolo de esperanza. Un modelo a seguir para otros zoológicos, en un caso que recorrió entonces todo el mundo.

La suerte de Fiona se volvió a torcer hace unos días, cuando ingirió ese sombrero por accidente. Pero la hipopótama no ha podido superar las complicaciones que le supuso. “Estamos conmocionados en este momento”, añadió Jenike, que reconoce que no esperaban ese desenlace. “Luchó hasta que ya no pudo más”, cierra el responsable.

Fiona habría cumplido diez años este enero.