Tesla inauguró oficialmente este viernes la comercialización de sus vehículos eléctricos en Argentina. La ceremonia programada fue encabezada por el presidente Javier Milei, que por la mañana había publicado en su cuenta de Instagram un video creado con IA en el que se puede ver su avatar al volante del emblemático modelo Cybertruck con Elon Musk en el asiento del acompañante.

Este encuentro “sintético” podría ser considerado el último desde que ambos tuvieron un encuentro cara a cara en el marco de la Conservative Political Action Conference (CPAC), el foro ultraconservador en el que Musk recibió de regalo una motosierra en manos de Milei en febrero de 2025.

Musk fue uno de los principales promotores de la imagen de Milei a nivel internacional. En abril de 2024, cuando Gerardo Werthein aún ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Milei visitó la planta Gigafactory de Tesla en Austin (Texas).

“I recommend investing in Argentina” (“Recomiendo invertir en Argentina”), escribió un mensaje en la red social X el magnate después del encuentro. Sin embargo, y pese a la declaración de intenciones, aún no hubo anuncios públicos de inversión de Tesla en el país.

Meses después, en enero de 2025, vio a Milei y contó que sus compañías “están buscando activamente formas de invertir en la Argentina”.

Consultado por elDiarioAR sobre un plan específico de inversiones de la compañía norteamericana en Argentina, el canciller Pablo Quirno dijo: “Han decidido venir a Argentina y están comenzando con la importación de sus vehículos. Las decisiones que puedan tomar a otro nivel son algo que les corresponde evaluar a ellos. Este es un primer paso. Desde el Gobierno y el Ministerio de Economía hemos estado en conversaciones con Tesla para que venga al país”.

El country manager de Tesla en Argentina, el ex ejecutivo de Kavak Joaquín Elizalde, no respondió inmediatamente una consulta de este medio.

Tesla, al igual que la fabricante de vehículos híbridos y eléctricos china BYD, fue beneficiada por el decreto 49/2025, que fijó en 0% el Derecho de Importación Extrazona (DIE) para vehículos eléctricos, híbridos e impulsados por hidrógeno con un valor FOB (“free on board”, el valor en puerto de origen sin incluir impuestos ni fletes) de hasta USD 16.000, bajo un cupo anual máximo de 50.000 unidades durante cinco años. En septiembre de este año la medida fue modificada por el decreto 1128/2026, que elevó el límite para vehículos eléctricos a USD 35.000 FOB.

“Tesla está invirtiendo en una red comercial,” dijo a elDiarioAR un directivo de una de las cámaras del sector automotriz.

El origen de los automóviles y los componentes es también un factor de preocupación en el sector. Los modelos que Tesla comercializará en Argentina se fabrican en su Gigafactory de Shanghai.

“Desde la perspectiva sectorial aparecen preocupaciones cuando se aplican las mismas reglas para todos, teniendo en cuenta que no todos juegan con las mismas reglas capitalistas. Igualmente es esencial que haya una buena cuota de pragmatismo,” afirmó Juan Cantarella, Presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Dos de los modelos que Tesla comercializará en el país ya se encuentran a la venta en el sitio oficial de la compañía: la SUV mediana conocida como Model Y (por 44.590 dólares, o 69.538.106 pesos) y el sedán deportivo Model 3 (41.590 dólares, o 64.859.605 pesos). Para encargar alguna de las unidades hace falta el pago de una reserva no reembolsable de 250 dólares, con un plazo de entrega estimado para marzo-abril de 2027.

AJ/CRM