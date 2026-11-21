Bajo el contexto de la guerra fría, la Cuba revolucionaria en alianza con la URSS, desafió militarmente a los Estados Unidos después de su fallida invasión a Playa Girón y la expulsión de la isla de la OEA. La posible extensión de la guerra nuclear, acercó más al mundo a un pronto apocalipsis. Para América Latina fue un punto determinante en materia diplomática y de seguridad. Pero también para actores sociales y culturales diversos, guiados por el objetivo de influir en la resolución del conflicto.

En este episodio, Aldo Marchesi conversa con Martín Ribadero y Roberto García sobre cómo la crisis de los misiles de octubre de 1962 moldeó la historia reciente de la región al sellar su incorporación definitiva al conflicto global al tiempo que desatar un proceso de fractura interna de sus sociedades marcada por la lucha entre la revolución y la contrarrevolución.

Entrevistado: Martín Ribadero y Roberto García

Conducción: Aldo Marchesi

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.