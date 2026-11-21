Colombia inició este miércoles la eutanasia de 10 hipopótamos en el departamento de Antioquia (noroeste) debido a la reproducción descontrolada de esta especie exótica invasora, que fue introducida hace más de cuatro décadas al país por el narcotraficante Pablo Escobar.

“Iniciamos la primera fase del plan de acción (...) para tomar medidas con 10 individuos (hipopótamos) que están poniendo en riesgo a la población”, afirmó el director de la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), Javier Valencia.

Valencia detalló que esta medida está enmarcada dentro del Plan de Manejo de Hipopótamos que adoptó en septiembre el Ministerio de Ambiente bajo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella, que continúa el plan del Gobierno anterior, liderado por el izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), que propuso la eutanasia de al menos 80 hipopótamos.

El director de Cornare detalló que la primer fase del plan de manejo tendrá una duración de cinco meses en los que se impulsará la educación ambiental, el traslado de ejemplares y la eutanasia.

Entre los 10 individuos, hay uno ubicado en el municipio de Puerto Nare, en la región del Magdalena Medio, que pone “en riesgo a los niños de una escuela”, según Valencia.

“Tenemos que poner en acción el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y ese convenio mundial dice que a esas especies invasoras hay que hacerles control. Si no se pueden confinar, se tienen que tomar otras decisiones letales”, agregó.

El capricho de Escobar

Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió cuatro décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país.

En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se elaboraron planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora.

Debido a esto, el Gobierno de Petro anunció en abril un plan de manejo de hipopótamos, que incluía la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

Sin embargo, el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aseguró antes de asumir el cargo que su cartera no haría control letal de los hipopótamos.

“Yo creo que el control letal no va a ser una solución. Hay que buscar otra solución más inteligente, la estamos pensando, pero desde ya la descarto por cuestiones de la sensibilidad de lanzar esa señal, así sea recomendada”, dijo Arjona en julio pasado en una entrevista con el diario bogotano El Espectador.

En septiembre, el Ministerio de Ambiente anunció la firma de un memorando de entendimiento entre esa cartera y otras organizaciones para la implementación del plan de manejo de los hipopótamos, sin dar detalles sobre la eutanasia.

El director de Cornare aseguró que continuarán con las medidas de control en los próximos meses, lo que incluye esterilizaciones para las que el Gobierno busca donaciones que ayuden a reducir costos de este procedimiento.

También impulsarán el traslado de hipopótamos a santuarios y zoológicos internacionales que estén dispuestos a recibir estos animales, al igual de confinamiento en algunos sectores del país.

El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos, y cuenta con una de las mordidas más letales de la fauna silvestre.

Son animales muy territoriales que pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos.

Con información de la agencia EFE