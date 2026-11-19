“Un libro oscuro y a la vez juguetón, brutal y magistralmente pícaro, estremecedor y vital”, destacó Leila Guerriero. “Un libro que no tiene ningún límite. Es hijo del morbo, la avidez, casi el regocijo de volverse experto en una especialidad de la que se es al mismo tiempo víctima y sujeto”, apuntó por su parte Alan Pauls. “Tiene una fuerza que rompe todos los moldes”, agregó Gabriela Cabezón Cámara. María Moreno ganó el Premio Fundación Medifé Filba 2026 con su novela La merma, una impactante indagación sobre el cuerpo, la pérdida y la escritura, armada a partir de los vaivenes que la propia escritora está atravesando luego de sufrir un accidente cerebrovascular en 2021.

El jurado integrado por Guerriero, Cabezón Cámara y Pauls eligió el texto, luego de una selección previa de cinco títulos, entre los que estaban las novelas Hija biográfica, de Romina Paula (Entropía), Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi (La Crujía), La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón (Emecé) y López López, de Tomás Downey (Fiordo). En julio se habían anunciado los diez títulos finalistas de entre los 280 participantes.

En su fallo, el jurado destacó “la vitalidad, la alegría y el humor de una novela que produce entusiasmo y podría tomarse como un ejemplo de objeto literario único” y señaló que la publicación expone a “una María Moreno en la cima de la catástrofe y de la belleza que surge de dicha catástrofe”.

La novela ganadora del premio, dotado de 6 millones de pesos argentinos, fue publicada por Random House en 2025 y recibió, desde su salida, numerosos elogios por parte de la crítica.

“Luego de siete años, el Premio Fundación Medifé Filba sigue escribiendo historias. Este año se inició el proceso en el mes de julio, cuando diez novelas quedaron como finalistas de un total de 280 publicaciones evaluadas. El recorrido continuó en octubre, con la elección de cinco títulos que integraron la Lista Corta”, detallaron desde la organización del galardón.

“Después de meses de libros y lecturas circulando, hoy anunciamos a La merma como el título ganador de la edición 2026, que se une a las seis novelas ganadoras de las ediciones anteriores: El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano, publicada por la editorial Baltasara; Los llanos de Federico Falco publicada por Editorial Anagrama; Materiales para una pesadilla de Juan Mattio publicada por Aquilina Ediciones, El ojo de Goliat de Diego Muzzio, publicada por Editorial Entropía, Las niñas del naranjel de Gabriela Cabezón Cámara publicada por Penguin Random House y La ficción del ahorro, de Carmen Cáceres, publicada por Editorial Fiordo”, agregaron.

De qué se trata La merma

“En el obcecado esfuerzo por recuperarse de un ACV que le paralizó el lado derecho desde el rostro a los pies, María Moreno observa lo que ocurre con su propio cuerpo y el de los que la rodean en la UCI, las habitaciones de una clínica asediada por el covid y la sala donde los kinesiólogos la torturan con el mandato motriz: ¡a caminar! Del sexo pago al que puede aspirar la postrada, los influencers ‘disca` en TikTok, las ventajas y desventajas de amputarse un miembro para colocarse un garfio de carbono al cambio de estilo producto de la proeza práctica de escribir con la izquierda que mutila el barroco que era su marca… Con una ferocidad mordaz y una endiablada y novedosa ternura para consigo misma, esta autora cardinal empuja al desvío la suerte de toda la literatura en español de las últimas décadas. Contra el abismo de sí misma, el abismo de un idioma. Ante el vacío de una nueva existencia, el gesto de mirarse refleja la extrema vulnerabilidad de la especie. Y su pertinaz deseo de vivir”, se lee en la contratapa de este libro mordaz, tierno, salvaje y por momentos cómico.

Con el accidente cerebrovascular como punto de partida, la escritora convierte en materia literaria una experiencia extrema. Como señalaron desde la organización del Premio Fundación Medifé Filba, “lejos de cualquier solemnidad, Moreno hace del humor y la ironía herramientas para narrar la enfermedad, la fragilidad y la posibilidad de reinventarse a través de la escritura”.

Las palabras del jurado

“La merma tiene una fuerza que rompe todos los moldes: tuvo que inventarse su propia forma, una que pudiera contener esa vitalidad sin borde ni principio de simetría, desbordante de lucidez, humor, acidez y belleza. Trama la debacle de un cuerpo, el de su autora, nuestra María Moreno, con la historia y el estado de la cultura contemporánea con una fluidez que deslumbra. Nunca leí nada parecido. Es genial”, señaló la escritora Gabriela Cabezón Cámara sobre el libro premiado en el fallo del jurado.

“La merma es una novela en la que María Moreno expande todos sus talentos. El dominio de una voz absolutamente única, la capacidad de mirar y mirarse con humor lacerante, la inteligencia para unir cosas que en apariencia no tienen ningún vínculo, la autofagia de temas que ya ha tratado antes. Es un libro oscuro y a la vez juguetón, brutal y magistralmente pícaro, estremecedor y vital”, apuntó por su parte la escritora Leila Guerriero.

Además, el escritor Alan Pauls, también integrante del jurado, apuntó: “La merma es un libro que no tiene ningún límite. Es hijo del morbo, la avidez, casi el regocijo de volverse experto en una especialidad de la que se es al mismo tiempo víctima y sujeto, conejillo de indias y sabio loco, informante y etnógrafo. Por eso es uno de los libros más salvajemente cómicos que haya escrito María Moreno. Habla de todo sin piedad, con el encarnizamiento de una perra de presa y los latigazos de una prosa que llega siempre antes, a todos lados, pero también habla sin vanidad, como si la 'magia' de la literatura fuera esa alquimia capaz de extraer, del peor de los desastres, puro entusiasmo y pura vitalidad”.

Sobre la autora

María Moreno nació en Buenos Aires, en 1947. Es periodista, cronista y crítica cultural con un destacado rol en medios como Página/12. Entre otros galardones obtuvo la beca Guggenheim en 2002, el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2019, el Premio Ñ a la trayectoria en 2023 y el Premio Konex de Brillante en 2024.

Es autora de numerosos libros, entre los que se destacan El affair Skeffington (1992), El petiso orejudo (1994), El fin del sexo y otras mentiras (2002), Vida de vivos (2005, reedición ampliada en 2024), Banco a la sombra (2007, reedición ampliada en 2019), Teoría de la noche (2011), Subrayados. Leer hasta que la muerte nos separe (2013), Pero aun así. Elogios y despedidas (2023) y Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop (2024), entre otros. En 2018 publicó Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas, que continuó el suceso del consagratorio Black out, ganador del Premio de la Crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires y señalado como uno de los diez libros que marcaron 2016 según The New York Times. Su obra está siendo traducida al inglés y el portugués.

AL / NB