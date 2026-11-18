La política exterior de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa en Naciones Unidas. Esta vez, por la decisión de la Argentina de abstenerse en la votación de una resolución destinada a fortalecer los esfuerzos internacionales para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, un texto que recibió el respaldo de una abrumadora mayoría de los países miembros.

La votación tuvo lugar en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, que aborda cuestiones vinculadas con derechos humanos y asuntos sociales. La resolución, titulada“Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, fue aprobada con 175 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra. La Argentina integró el grupo de países que optó por no acompañar el texto.

Entre quienes también se abstuvieron estuvieron Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún. Somalia fue el único país que votó en contra.

La Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU es el órgano encargado de los asuntos sociales, humanitarios y culturales, incluyendo derechos humanos, protección de la infancia, igualdad de género, pueblos indígenas, refugiados y lucha contra la discriminación, y en el 81.º período de sesiones estuvo presidida por James Martin Larsen (Australia).

Qué proponía la resolución

La iniciativa fue impulsada por un grupo de países europeos junto con Canadá y otros Estados que suelen promover resoluciones vinculadas con derechos humanos y políticas de igualdad. El texto exhorta a los gobiernos a reforzar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todos los ámbitos, incluidos los entornos digitales. También incorpora referencias a los derechos humanos de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante como un tratado internacional, constituyen señales políticas sobre los consensos globales y suelen funcionar como marcos de referencia para el diseño de políticas públicas y futuros acuerdos multilaterales.

La aprobación por 175 países mostró que el texto reunió uno de los consensos más amplios dentro del organismo.

Una abstención sin explicación argentina

A diferencia de otras votaciones controvertidas en Naciones Unidas, la representación argentina no pidió la palabra para fundamentar su posición ni presentó públicamente una explicación durante el debate.

Esa ausencia de argumentos oficiales dejó abierto el interrogante acerca de cuáles fueron exactamente los aspectos del texto que motivaron la abstención.

La única explicación formal provino de Estados Unidos, cuyo gobierno también decidió no acompañar la resolución. La representante norteamericana ante la comisión sostuvo que Washington compartía el objetivo de combatir la violencia contra mujeres y niñas, pero cuestionó determinadas expresiones incluidas en el documento, especialmente las referencias a la salud sexual y reproductiva y al concepto de “aborto seguro”.

Estados Unidos argumentó que esos conceptos excedían el consenso internacional existente y podían entrar en tensión con las legislaciones nacionales de cada país. La representante de la Administración Trump, Kali Gasteiger, asesora del Consejo Económico y Social de la Misión de EE.UU. ante la ONU, argumentó que Washington “no pudo sumarse al consenso” por objeciones a la terminología del texto.

De acuerdo a Gasteiger, “es decepcionante ver el controvertido término ‘salud sexual y reproductiva’ y la noción de ‘aborto seguro’ en esta resolución”. Y agregó: “Ningún Estado tiene la obligación de financiar ni facilitar el aborto”, en línea con la Declaración de Consenso de Ginebra.

Como la delegación argentina no efectuó una intervención propia, no existe una explicación oficial que permita afirmar que Buenos Aires comparte la totalidad de esas objeciones, aunque la coincidencia en la votación volvió a reflejar el alineamiento diplomático que caracteriza la relación entre ambos gobiernos.

Un nuevo capítulo en el alineamiento con Washington

La abstención se inscribe en una secuencia más amplia de votaciones internacionales en las que la Argentina ha acompañado posiciones impulsadas por Estados Unidos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

A lo largo de 2026, ambos países coincidieron en resoluciones vinculadas con derechos humanos, salud global, organismos internacionales y debates sobre género. En varios casos, Argentina quedó junto a un número reducido de países que optaron por apartarse de posiciones respaldadas por amplias mayorías dentro de Naciones Unidas.

Dentro de esa estrategia diplomática, el Gobierno viene privilegiando una política exterior basada en una mayor cercanía con Washington e Israel y una actitud más crítica hacia iniciativas multilaterales asociadas a agendas de género, diversidad o derechos reproductivos.

Una definición con impacto político

La decisión adquiere relevancia no solo por el contenido de la resolución, sino también por el contexto local.

Desde que asumió Milei, el Gobierno eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, redujo distintas áreas vinculadas a políticas de género y cuestionó públicamente conceptos utilizados por organismos internacionales en esta materia. La abstención en Naciones Unidas aparece para muchos observadores como una expresión adicional de esa orientación política.

Al mismo tiempo, la votación vuelve a plantear interrogantes sobre el posicionamiento argentino en debates internacionales relacionados con la protección de derechos de las mujeres y la violencia de género, un tema que históricamente había contado con amplios consensos diplomáticos dentro del sistema de Naciones Unidas.

Más allá de que la resolución fue aprobada sin dificultades, la abstención argentina sumó un nuevo capítulo a una política exterior que busca diferenciarse de los consensos predominantes en organismos multilaterales y que, cada vez con mayor frecuencia, encuentra a Buenos Aires votando junto a Washington en asuntos sensibles de la agenda internacional.

Con información de agencias.