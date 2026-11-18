La demócrata Mary Peltola derrotó al senador republicano Dan Sullivan, quien cumplía su segundo mandato. Esta victoria en Alaska, adelantada por AP, se produce en medio de las acusaciones de que miembros de su equipo de campaña ayudaron a reclutar a un candidato que comparte el mismo nombre que el senador en ejercicio.

Con el 99 % de los votos escrutados, la demócrata fue proyectada como ganadora al obtener el 50,1 % de los sufragios (141.637) y aventaja en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, que alcanza el 46,1 % (130.162), de acuerdo con las proyecciones de CNN.

Con esta victoria, Peltola logra un regreso político en un estado donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, ganó en repetidas ocasiones por amplios márgenes.

La batalla de Alaska era la última elección pendiente para el Senado de EE.UU. en las elecciones de mitad de mandato. Y la victoria de Peltola amplía la mayoría de los demócratas, quienes ya habían recuperado el control de la Cámara Alta. El partido también obtuvo victorias en estados conservadores como Carolina del Sur, Texas, Kansas y Misisipi.

Con el triunfo de Peltola, los demócratas arrebataron nueve escaños en el Senado, la mayor cantidad desde 1958. Los republicanos comenzaron estas elecciones de mitad de mandato con una mayoría de 53-47, mientras que ahora los demócratas cuentan con una ventaja de 56-44.

Alaska también elegió a un demócrata como gobernador por primera vez desde 1998, después de que el exlegislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins derrotara a tres candidatos republicanos, incluido uno respaldado por Trump.

La agencia The Associated Press aún no dio por ganador a ningún candidato en la contienda por la Cámara de Representantes de EE.UU., donde el candidato independiente Bill Hill se enfrenta al republicano Nick Begich.

Peltola ocupó previamente el único escaño de Alaska en la Cámara de Representantes, convirtiéndose en la primera persona nativa de Alaska en formar parte del Congreso. Perdió su intento de obtener un segundo mandato frente a Begich en 2024, pero se convirtió en una figura clave en los planes demócratas para recuperar el Senado en 2026.

Sin embargo, en la recta final de la campaña, se enfrentó a acusaciones de que su equipo ayudó a reclutar a un maestro jubilado llamado Dan J. Sullivan para que se presentara a las elecciones, con el fin de restar votos al senador en ejercicio.

Trump pidió que se procesara a Peltola después de que The New York Times informara sobre el caso días antes de las elecciones del 3 de noviembre. Peltola negó cualquier tipo de participación: “No sabía nada sobre ningún otro candidato en la papeleta electoral, salvo por mí y por el ocupante del cargo”.

Dan J. Sullivan negó haber tenido contacto alguno con la campaña de Peltola o haberse presentado a las elecciones a instancias de los demócratas.

Un segundo Dan Sullivan

El reportaje de The New York Times se basó en mensajes de texto y entrevistas con la exdirectora de campaña de Peltola, quien había sido despedida meses atrás y, posteriormente, intentó retractarse de sus declaraciones. No obstante, el segundo Sullivan ya estaba presente en la mente de Trump, quien lo mencionó en varias ocasiones durante un mitin a mediados de octubre en apoyo del senador.

Más tarde, el Departamento de Justicia presentó una demanda, que, según Trump, él mismo ordenó, con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados electorales en caso de que el titular del cargo perdiera, a la espera de una investigación sobre una posible confusión entre los votantes. Peltola calificó la demanda de “corrupción flagrante”.

Un juez federal desestimó el caso, pero el Departamento de Justicia presentó una apelación. Los abogados del estado solicitaron que se mantuviera la desestimación, argumentando que las autoridades deben poder llevar a cabo el proceso electoral “sin interferencias injustificadas por parte de Estados Unidos”.

Asimismo, sostuvieron que la papeleta electoral fue diseñada para distinguir a ambos Sullivan tanto como fuera posible y que el sistema de votación por orden de preferencia de Alaska permitiría a cualquier votante que pudiera sentirse confundido establecer su orden de preferencia entre los candidatos.

El Departamento de Justicia también confirmó la existencia de una investigación penal; sin embargo, el fiscal federal para el distrito de Alaska no especificó qué posibles delitos estaban siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

Distancias de Peltola con los demócratas

Durante la campaña, Peltola se hizo eco de la frustración de los habitantes de Alaska ante los elevados precios del combustible y otros costes. Estas preocupaciones afectan con especial dureza a las comunidades remotas que dependen del diésel para obtener electricidad y calefacción, y a las que, a menudo, solo es posible acceder por aire o por agua.

Su campaña inundó las redes sociales de fotografías de sus viajes por todo el estado, con el objetivo de desmarcarse de los demócratas a nivel nacional y construir una coalición de apoyo en torno a una plataforma centrada en “Alaska primero”.

“Quienes me conocen en Alaska saben que no soy liberal ni radical”, afirmó Peltola, “lo único que me interesa es trabajar por Alaska y por el bienestar de sus habitantes, de la manera más apartidista posible”.

Peltola, de origen yup’ik, destacó sus raíces en Alaska y recuperó el lema “pescado, familia y libertad” que utilizó en sus campañas anteriores. Relató cómo creció en el oeste de Alaska, pescando salmón en el río Kuskokwim junto a su padre, y cómo pasaba parte del verano en un campamento de pesca con sus hijos y su difunto esposo, quien falleció en septiembre de 2023.

Explicó que los peces y la fauna silvestre, de los que los habitantes de Alaska dependieron durante mucho tiempo para llenar sus congeladores de cara al invierno, son cada vez más difíciles de encontrar. Esta situación obliga a la población a comprar más alimentos y productos básicos en las tiendas, artículos que deben transportarse por barco o avión, enfrentándose a unos “precios asfixiantes”, señaló.

Peltola también comentó que observaba a miembros del Congreso “más centrados en sus carteras de acciones” que en ayudar a aliviar esos costes, y prometió plantar cara a la clase multimillonaria.

Peltola se convertirá en la quinta persona demócrata, desde que Alaska obtuvo la condición de estado, en representar a este territorio en el Senado. El anterior fue Mark Begich, a quien Sullivan derrotó en 2014.