La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción para la segunda cohorte de su Maestría en Periodismo, correspondiente al período 2027-2028. La propuesta académica, que también incluye una Especialización en Proyectos Periodísticos, estará centrada en la práctica profesional y en los cambios que atraviesa el ejercicio del periodismo.

El programa pondrá especial atención en el impacto de la inteligencia artificial y la comunicación algorítmica, así como en las transformaciones de los géneros, formatos y lenguajes periodísticos. La nueva cohorte tendrá además una orientación específica hacia el periodismo político y económico.

La maestría ofrece distintas modalidades de trabajo final para obtener el título de Magíster en Periodismo por la UBA. Entre ellas se encuentran la realización de una investigación periodística, el desarrollo de un proyecto de emprendimiento informativo o la elaboración de una tesis académica.

Quienes completen el primer año de cursada y presenten un trabajo integrador podrán acceder al título intermedio de Especialista en Proyectos Periodísticos.

El programa está dirigido por Gabriela Samela, doctora y periodista que trabajó durante más de 15 años en el diario Clarín, y cuenta con un plantel docente integrado por profesionales del periodismo, investigadores y especialistas en comunicación.

Entre los docentes se encuentran Reynaldo Sietecase, Natalio Cosoy, Estefanía Pozzo, Fernando Krakowiak, Shila Vilker, Javier Borelli y Omar Rincón. También participan Julieta Cassini, especialista en periodismo inmersivo, realidad virtual e inteligencia artificial; Ana Broitman, investigadora de los públicos y el consumo audiovisual, y Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y especialista en Derecho a la Información.

La cursada combinará clases presenciales y virtuales, con encuentros los viernes de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13. La propuesta forma parte de la oferta de la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales.

Como parte de las actividades de presentación, el miércoles 18 de noviembre a las 19 se realizará una charla informativa virtual con autoridades, docentes y egresados del programa, destinada a quienes deseen conocer los contenidos y las características de la formación.

La inscripción permanece abierta desde el 2 de noviembre. Las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico maestriaperiodismo@sociales.uba.ar, comunicarse a los teléfonos 5287-1713/15, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 18, o acercarse a la oficina 213 de Marcelo T. de Alvear 2230, en la Ciudad de Buenos Aires.