La adolescencia es una etapa de gran crecimiento emocional y social. Los adolescentes empiezan a buscar más independencia, privacidad y espacio mientras van creciendo. Su habitación puede ser un lugar seguro para regular sus emociones. Sin embargo, que un adolescente pase demasiado tiempo encerrado preocupa a la mayoría de los padres, que no siempre saben si es un comportamiento normal o una señal de que algo anda mal.

Es normal que los adolescentes pasen menos tiempo con la familia a medida que se vuelven más independientes y esto no significa que haya algo malo. Durante esta etapa se producen grandes cambios, no solo físicos. “Cobra más importancia la mirada de los demás y aparecen preguntas sobre ‘quién soy’ y ‘dónde encajo’”, afirma Araceli Moreno Escalada, psicóloga y fundadora de Hana Psicología.

Durante la adolescencia, los jóvenes trabajan en la formación de su propia identidad, independiente de la de sus padres. Necesitan espacio para descubrir quiénes son, en qué creen y qué les importa. El tiempo a solas en su habitación les brinda esta oportunidad.

“Pueden descansar, ordenar lo que sienten o conectar con sus amigos. Porque estar solos en la habitación no siempre significa estar aislados”, reconoce Moreno. Este cierto distanciamiento forma parte del crecimiento, aunque ello no significa que dejen de necesitar cercanía, cariño y acompañamiento.

“Ahora lo piden de otra manera o les cuesta reconocerlo, porque pueden querer cerrar la puerta y seguir necesitando saber que estamos al otro lado”, afirma Moreno.

Cuando la puerta cerrada puede ser una señal de alerta

A esta edad es normal querer que la puerta de su habitación esté cerrada. Lo que nos permite saber de qué se trata, si debemos preocuparnos o no, no son tanto las horas que pasa en la habitación, sino si lo de afuera de la habitación sigue funcionando bien y si sus hábitos de sueño, alimentación y escuela cambiaron. Para Moreno, conviene preguntarse si sigue disfrutando de sus cosas, si mantiene el contacto con sus amigos y si puede compartir algunos momentos en familia.

“Conviene prestar atención cuando ese aislamiento supone un cambio importante y viene acompañado de señales: deja de hacer cosas que le gustaban, evita a sus amigos, duerme o come de forma distinta, empieza a faltar a clase o le cuesta sostener sus rutinas”, advierte Moreno.

Para la experta, una pregunta que puede orientarnos es: “¿Su habitación le ayuda a descansar para después volver a su vida, o cada vez se está quedando más afuera de ella?”. Moreno recomienda consultar con un profesional si el malestar se mantiene, aumenta o empieza a limitar su día a día.

Errores que cometen los padres al acercarse

A pesar de las buenas intenciones, ciertas reacciones de los padres pueden aislar y alejarlos aún más de su hijo adolescente. La manera en que nos acercamos a ellos puede marcar una gran diferencia. Si lo hacemos desde la preocupación o el enojo, el adolescente lo puede percibir como una crítica y se pone a la defensiva, aunque detrás de frases como “'¿otra vez encerrado’?, puede haber un ‘te extraño’”, afirma Moreno. Es mejor usar un enfoque que permita iniciar una conversación para evitar que se retraiga aún más o que reaccione con miedo o huida.

“Los sermones y las respuestas muy críticas o alarmadas pueden cerrar futuras conversaciones”, afirma Moreno, así como “quitar importancia a lo que cuentan con frases como ‘eso es una tontería’, ‘ya se te pasará’ o ‘yo a tu edad…’”. Muchas veces, cuando la preocupación de los padres aumenta, más insisten. “Y, cuanto más presionado se siente el adolescente, más se retira, y esta retirada aumenta la preocupación”, advierte Moreno.

Preguntar directamente, validar sus emociones y crear acuerdos conjuntamente es la base para mantener una convivencia saludable y respetuosa durante la adolescencia y su convivencia con los adultos.

Cómo actuar cuando los adolescentes se ‘aíslan’

Reaccionar con calma ayuda a preservar la confianza y a mantener abierta la comunicación. Aunque el primer instinto podría ser obligar al adolescente a salir de su habitación o exigirle que pase tiempo con la familia. Sin embargo, se trata de un enfoque que puede ser contraproducente y alejarlo aún más. El objetivo es conservar la relación sin ser intrusivo ni controlador, respetar su necesidad de espacio sin dejar de mantener una conexión respetuosa.

Para Moreno, “a veces resulta más fácil hablar mientras damos un paseo, cocinamos o vamos en coche. Compartir una actividad puede quitar presión: no hace falta sentarse frente a frente para tener una conversación importante”. Y, si estamos preocupados, “podemos decirlo con sencillez: ‘Últimamente te noto más callado y quería saber cómo estás’ o ‘Veo que estos días están siendo difíciles, ¿querés que hablemos?’”.

Después toca la parte de escucha, de validación de lo que siente y de respeto, aunque no quieran explicarnos nada. En ocasiones, tan solo necesitan sentirse acompañados y podemos hacerlo con comentarios como “'entiendo que te haya dolido’ o ‘gracias por contármelo’”, afirma Moreno. Llegar a esta parte de escucha de forma calmada será mucho más efectivo que hacerlo desde el enojo o el miedo.

Para Moreno, “la confianza crece cuando comprueban que pueden contarnos algo difícil y que vamos a intentar entenderlos y acompañarlos, incluso cuando tengamos que poner un límite”.