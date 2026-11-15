Vecinos de Escalada cortaron la calle mientras esperan respuestas por el operario desaparecido

La fiscalía que investiga la explosión en Remedios de Escalada realizó este domingo un cotejo de ADN con un familiar directo de Marcelo García, el operario de Metrogas que sigue desaparecido desde el viernes, para determinar si el cuerpo que apareció en el lugar es el suyo. “Aún no tenemos el resultado”, dijo en declaraciones televisivas su sobrina Georgina. El estallido, en el centro comercial de esa localidad de Lanús, dejó oficialmente un muerto y 30 heridos.

García tiene 47 años, vive en Banfield y trabaja para Metrogas, no para la contratista que hacía la obra. Su celular y su documento quedaron en la camioneta de la empresa. El sábado, su familia desmintió versiones que lo daban por aparecido con vida. Según fuentes judiciales, el cuerpo de la única víctima confirmada se encontró junto a una camioneta de la contratista. Hasta el sábado había 13 internados, cinco de ellos graves, con quemaduras de entre el 40% y el 90% del cuerpo.

El corte

Los vecinos cortaron este domingo con carteles y micrófonos la esquina de Yrigoyen y Juan de Garay, lo que obligó a desviar el tránsito. “La gente está psicotizada, sienten olor a gas en todos lados. Hay pozos por todos lados, no sabés si va a explotar o no”, dijo uno de ellos a TN. “Todo sucedió en un horario donde está la gente comprando”.

La asamblea barrial repetirá el corte el lunes a las 18. Antes, a las 11, marchará a la sucursal de Metrogas en Banfield, en Larroque 199. En su comunicado señaló como responsables a “Metrogas y el Grupo Manzano-Vila”. Edenor, de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acordó en agosto comprarle a YPF el 70% de la distribuidora, pero la operación no está cerrada: YPF sigue como accionista controlante mientras el ente regulador, el mismo que anunció auditorías sobre la explosión, tramita el cambio de control.

Los comerciantes del perímetro perdieron la mercadería. “Era viernes, día que nos cargamos de mercadería para el fin de semana”, contó en televisión Carolina, dueña de una carnicería, a quien no le permitieron instalar un grupo electrógeno. “El supermercado Día que está a media cuadra desde la mañana ya lo tenía”, señaló.

La zona y la causa

Metrogas informó que las autoridades redujeron a 50 metros a la redonda el área restringida, que algunos vecinos volvieron a sus casas desde el sábado y que avanza con la reposición del gas. Habilitó para los damnificados el correo incidenterde@metrogas.com.ar y, desde el lunes, la línea (011) 4309-1075, en días hábiles de 8.30 a 17.30. El local más afectado empezó a ser demolido.

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 de Lanús. Una tuneladora de Exgadet, contratista de Metrogas, rompió un caño de media presión a las 9.44 y la explosión ocurrió cerca de las 10.50. El municipio sostiene que en ese lapso la empresa no activó el sistema de emergencias local. Metrogas afirma que cumplió la normativa. La fiscal ordenó trasladar a dos directivos de la distribuidora para identificarlos, aunque no quedaron detenidos.