Vuelve la protesta frente a supermercados para pedir comida, entre la recesión y la inflación en alza

Entre la recesión del segundo y tercer trimestre del año (quizás el cuarto no va tan mal) y la inflación que no sólo no baja sino que sube (2,2% en octubre), regresó este jueves un modo de protesta típico de la crisis de 2001. En la avenida Constitución al 7500, en Mar del Plata, organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, entre las que se encuentra el Polo Obrero, cortaron una de las manos para protestar frente a un hipermercado Carrefour y reclamar alimentos. Nada de saqueos, como los generalizados de hace 25 años ni como los puntuales de 2013 o 2023. No es la primera vez en el gobierno de Javier Milei que ocurre este tipo de protestas frente a supermercados: el 1 de febrero de 2024, organizaciones de la UTEP se concentraron frente a supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para reclamar alimentos para los comedores, en plena discusión de la ley Ómnibus en el Congreso.

Las movilizaciones a los súper han sido habituales en más de una Navidad, cuando el contraste entre los que tienen y los que no se exacerba. En su paso por la Argentina, el papa León XIV habló precisamente de quienes buscan trabajo y de quienes lo tienen pero aun así no logran cubrir las necesidades de su hogar. Está por verse la estela política que dejan el contenido y las formas del sereno pontífice estadounidense-peruano que cautivó a católicos y no creyentes. Un León que no ruge como Milei.

En abril pasado, “el Gobierno dio de baja el programa Volver al Trabajo, que beneficiaba a casi un millón de desocupados que trabajan en comedores, merenderos, limpieza de espacios públicos y recolección, y se está agravando la situación alimentaria”, comenta Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero que afrontará un juicio oral por una denuncia del oficialismo por administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión a beneficiarios de planes sociales. “El municipio negó cualquier ayuda para las fiestas y las organizaciones resolvieron reclamar una ayuda a los grandes súper”, agregó Belliboni. Guillermo Montenegro retornó el mes pasado a la intendencia de Mar del Plata, después de estar menos de un año como senador bonaerense, apremiado por el deterioro social y de seguridad de su ciudad.

La macroeconomía ya no va bien: recesión más alta inflación se llama estanflación y constituye un problema grave que afecta las cuentas fiscales y la vida de la población. “El empleo formal volvió a caer en agosto”, advirtió este jueves en la red X el investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Luis Campos, a partir de los nuevos datos de la Secretaría de Trabajo. “La sangría no para. En el mes perdieron su puesto 13.640 trabajadores registrados. Contra noviembre de 2023 se destruyeron 386.232 empleos formales.”

“En el sector privado van 15 meses consecutivos de caída de los asalariados formales”, continuó Campos. “Esta fase de destrucción empezó en junio de 2025 y ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024. Contra agosto de 2023 se perdieron 309.882 puestos de trabajo. El empleo formal solo creció en Neuquén, Río Negro y muy marginalmente en Tucumán. El empleo registrado en casas particulares también cayó en agosto. Está relativamente estabilizado desde principios de 2025, en niveles que son un 11% más bajos que los de fines de 2019. El salario promedio relevado le ganó a la inflación y volvió a quedar por arriba de noviembre de 2023 (un 1,3%). El problema sigue siendo el nivel: en agosto la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró en mano menos de $1.445.482. El costo social no para de crecer”, concluyó.

Encima los precios no bajan. “Desinflación estancada. Sin estrategia frente a la inercia” se titula un informe que publicó este jueves la consultora C-P tras el dato de inflación de octubre. “La suba se explicó por los (precios) estacionales (5,5%) y los regulados (2,9%) -se refiere a verduras y tarifas-, mientras que destacó positivamente la baja del componente núcleo (1,5%)”, valoró la consultora de Federico Pastrana y Pablo Moldovan. El problema es que la núcleo tampoco parece estabilizada: “Estimamos que en noviembre la inflación marque un 2%. El componente núcleo marcaría una aceleración, producto de un mayor ritmo de alimentos sin estacionales, mientras que estacionales volvería a tensionar al alza. Los regulados volverían a mostrar ajustes en la zona del 2% mensual”, vaticina C-P.

Lejos quedó la promesa de Milei de que en agosto la inflación iba a empezar con cero, es decir, sería menor al 1%. Quizás sí estemos viviendo los mejores 18 meses en décadas, como vaticinó hace medio año el ministro de Economía, Luis Caputo, pero tal vez no nos estamos dando cuenta.

“La estabilidad de la inflación en la comparación interanual (33%, 15 meses en esos niveles) expone las dificultades de la estrategia desinflacionaria”, alertan Pastrana y Moldovan. “A pesar de que el Gobierno logra sostener el ancla cambiaria y salarial, con elevados costos en materia de actividad e ingresos, la política fiscal presiona sobre la inercia vía ajuste de regulados (tarifas) y profundiza las dificultades del programa para desinflar.”

Este panorama se traduce en un consumo en los autoservicios (supermercados chinos y almacenes) que se derrumbó 6,8% en octubre, con lo que acumula una baja del 2,5% en lo que va del año, según la consultora Scanntech. El mes pasado se compró 1,9% menos leche y 0,5% menos aceite, pero crecen las ventas de harina (18,9%) y fideos (14,2%), ingredientes de una dieta de una familia privada de carnes y verduras. Caen también los despachos de bebidas, artículos de cuidado personal y limpieza. Y no es que el comercio electrónico ande mejor: el último Cyber Monday derrapó 6%.

“La estanflación es una consecuencia de ajustar el gasto público para tener superávit y, después de que cayó la recaudación de impuestos, se tuvo que reajustar los envíos a las provincias y bajar el gasto público en materia de gastos de capital (inversión)”, explica el consultor Orlando Ferreres, que fue viceministro de Economía de Carlos Menem y le desea lo mejor al proyecto libertario. “Ahora necesitamos que el salario real crezca en 2027, por las elecciones, para poder ganarlas. Si no, no sé qué pronósticos podemos hacer con cierta confianza de que se cumplan”, advirtió. Pero está claro que una mejora de los sueldos luce como una utopía.

Hay quienes, pese a todo, sostienen el optimismo. “La cifra del IPC (índice de precios al consumidor) no es tan preocupante. El IPC núcleo cayó. Esto puede reflejar la debilidad del consumo”, reconoce Tim Hunter, analista de la consultora británica Oxford Economics. Es decir, si no sube tanto la inflación que no depende de las regulaciones como las tarifas ni de la estación como las frutas y verduras, es porque hay pocas ventas y los fabricantes y comerciantes no pueden remarcar.

En el relevamiento de bancos y consultoras de la firma FocusEconomics, la Argentina crecería sólo 1,7% en 2026 y 2,5% en 2027. Sin embargo, para el próximo año electoral hay quienes son muy poco optimistas: Banco Galicia prevé una expansión de apenas 1,7%; Deloitte Econosignal, 1,3%; EcoGo, de Marina Dal Poggetto, 1,1%; Equilibra, de Martín Rapetti, Lorenzo Sigaut Gravina, Diego Bossio y Lorena Giorgio, 1,7%, y el Itaú Unibanco, 1,5%. Entre los factores de fondo que limitan la actividad figuran la austeridad fiscal, la creciente incertidumbre empresarial sobre el resultado de las elecciones generales de 2027, la fuerte apreciación real del peso desde comienzos de año y la mayor competencia de las importaciones, según FocusEconomics.

La inflación, a su vez, se ubicaría en el 21,1% en 2027, según el consenso del mercado, aunque están los pesimistas que vaticinan hasta un 27%, como Ecolatina, la consultora donde los cálculos están a cargo de dos economistas de bajo perfil, Juan Pablo Paladino y Bruno Bonfanti. Habrá que ver si su pronóstico irrita a la dupla Milei-Caputo.

Claro que el ministro de Economía se molestó más por las interpretaciones sobre la visita del Papa. Católico, de misa frecuente en una iglesia de curas agustinos, la orden de Robert Prevost, Caputo escribió en X: “A la gente que no tiene fe le cuesta procesar situaciones como las vividas estos días. Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural. Creo que la visita de @Pontifex_es fue extraordinaria para la grandísima mayoría de los argentinos, entre otras cosas, porque sus mensajes, profundos todos, hacen a las raíces de nuestra religión, y nada tuvieron que ver con la política. Esa fue la mejor parte. Fue sano”.

El ministro pareció olvidar el discurso inicial del viaje de León XIV, frente a él, Milei, el gabinete, el oficialismo y la oposición, en el que enumeró los sectores ajustados y enfrentados por las políticas del Gobierno, desde la discapacidad, las universidades, la ciencia, los jubilados, los trabajadores que no cubren sus gastos básicos y el medio ambiente hasta los pueblos originarios y los inmigrantes, ambos colectivos perseguidos por desalojos y deportaciones. Sólo le faltó al Papa agustino reproducir aquella frase de San Agustín de que “lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres”. “Cuando se posee lo superfluo, se posee lo ajeno”, decía el santo 16 siglos antes de este presente en el que el único consumo que crece es el de lujo, mientras los que menos tienen vuelven a poner la ñata frente al vidrio del supermercado.

AR