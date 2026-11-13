La UBA superó su meta y recaudó más de US$ 2.200.000 en su primera gala solidaria para el Hospital de Clínicas

La Universidad de Buenos Aires (UBA) logró este jueves un respaldo financiero inédito en su primera cena a beneficio: reunió más de 2.200.000 dólares, una cifra que dejó atrás la meta inicial de US$ 1,5 millones fijada para dotar al Hospital de Clínicas José de San Martín de una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

El encuentro, bautizado como “La Noche de la UBA”, se desarrolló en la Facultad de Derecho ante más de 800 asistentes entre autoridades académicas, empresarios, referentes culturales, dirigentes políticos y donantes particulares. Conducida por Iván de Pineda y encabezada por el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, la velada combinó el formato de cena de gala con una subasta benéfica de artículos autografiados por ídolos del deporte y la cultura argentina.

La iniciativa nació como una apuesta de la casa de estudios para sostener inversiones tecnológicas críticas en un año atravesado por la puja presupuestaria con el Gobierno nacional y el reclamo universitario por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según señalaron desde el rectorado, aunque se cursaron invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, ninguno estuvo presente en la ceremonia.

De la licitación del robot al excedente para nuevo equipamiento

Con el piso de recaudación ampliamente superado, las autoridades universitarias confirmaron que en diciembre se pondrá en marcha el proceso de licitación internacional para comprar la plataforma de cirugía robótica. La incorporación de este sistema ubicará al hospital escuela en la vanguardia de las intervenciones mínimamente invasivas de alta complejidad, mejorando tanto la precisión en el quirófano como la instancia de entrenamiento para los futuros médicos residentes.

El salto por encima de los US$ 2,2 millones abre además un margen inesperado: una vez que finalice la auditoría formal y el arqueo definitivo de los aportes, la UBA evaluará el destino del excedente, aunque desde la conducción adelantaron que el dinero extra podría orientarse a la compra de un microscopio quirúrgico de última generación para el mismo centro asistencial.

El volumen financiero se construyó a partir de tres vías: el patrocinio de 47 empresas, entidades y organismos —además de donantes que optaron por el anonimato—, las contribuciones individuales de asistentes y la puja en vivo por piezas de alto valor simbólico.

Las joyas de la subasta y la segunda ronda online

El tramo más celebrado de la noche estuvo marcado por el remate de reliquias donadas por referentes de la música y el deporte, acompañado por la presentación musical de Abel Pintos, quien entonó el Himno Nacional y ofreció un cierre acústico ante el auditorio.

Entre los lotes que despertaron mayor disputa en el salón sobresalieron:

Indumentaria histórica del básquet: unos pantalones autografiados por Emanuel “Manu” Ginóbili alcanzaron los $20 millones .

unos pantalones autografiados por alcanzaron los . El lote de la Scaloneta: un conjunto de camisetas firmadas por los campeones del mundo Julián Álvarez, Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández se adjudicó en $15 millones .

un conjunto de camisetas firmadas por los campeones del mundo se adjudicó en . Fórmula 1: una gorra oficial firmada por el piloto Franco Colapinto fue rematada en $8 millones.

El catálogo solidario también incluyó los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, casacas firmadas de River Plate y Boca Juniors, una camiseta de la Selección de 1993 cedida por Néstor Craviotto, un parlante intervenido por Bizarrap, un chaleco de Duki, una armónica de Andrés Ciro Martínez, prendas de Abel Pintos y una obra del artista plástico Milo Lockett.

Para quienes no participaron de la gala presencial, la campaña tendrá un capítulo adicional: el próximo jueves 19 de noviembre se realizará una subasta virtual abierta a todo el país a través de la plataforma del Banco Ciudad, donde saldrán a remate los lotes remanentes con el objetivo de seguir ampliando el fondo destinado al hospital universitario.

El impacto del Hospital de Clínicas en cifras

La elección del Hospital de Clínicas José de San Martín como beneficiario de esta primera edición —que la UBA proyecta institucionalizar con periodicidad anual para distintos proyectos universitarios— responde a su peso estratégico dentro del sistema sanitario y académico argentino.

Consultas médicas: más de 365.000 atenciones por año

Intervenciones quirúrgicas: más de 8.000 cirugías anuales

Formación profesional: más de 1.500 profesionales de la salud en capacitación

Red hospitalaria UBA: más de 700.000 atenciones anuales en todos sus hospitales escuela