Trump dice que quiere “terminar” con Cuba antes de dejar el poder y no descarta usar la fuerza militar

Cuba de nuevo en la diana. La isla lleva todo el año sufriendo el bloqueo energético y petrolero por parte de Estados Unidos. Y Donald Trump sigue redoblando las amenazas. En una entrevista con el locutor de radio conservador Hugh Hewitt, el presidente de EE.UU. dijo: “Quiero resolver lo de Cuba antes de irme”.

Según Trump, EE.UU. cuenta “con un tipo muy bueno y con mucho talento, de origen cubano, llamado Marco. Sí, porque los padres de Marco Rubio son de Cuba, y a él le encantaría hacerlo. Así que lo estamos siguiendo muy de cerca. La situación va muy mal. Es, en esencia, un lugar, una nación, llámalo como quieras, que fracasó. Fracasó y lo estamos vigilando. Me gustaría poder hacerlo. Gané el voto cubano por un 94% en Florida, y creo que ahora soy más popular de lo que era entonces”.

“Me encantaría poder hacerlo por la gente, por los cubanos que vinieron y fueron tratados muy mal”, afirmó Trump.

“¿Entonces, si hiciera falta un poco de fuerza militar, le parecería bien?”, le insiste Hewitt. Y Trump responde: “Sin duda lo consideraría”.

Al principio de la semana, el lunes, el presidente de EE.UU. había dicho a preguntas de la prensa en la Casa Blanca que creía que Cuba “caerá muy pronto”.

“Cuba se está derrumbando. Es una nación en decadencia”, dijo el presidente de EE.UU.: “Tiene una ideología muy similar a la de los demócratas, y es una nación en decadencia. Es una nación comunista, socialista, una mezcla de todo en uno”.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en septiembre, Trump afirmó que Estados Unidos busca un “cambio fundamental” en la isla. Y en marzo pasado, el presidente de EE.UU. declaró que creía que tendría el “honor” de hacerse con el control de Cuba.

“Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, declaró a los periodistas en aquel momento: “Ya sea liberarla o quedarme con ella, creo que puedo hacer lo que quiera con ella”.