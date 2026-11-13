Cuenta atrás para el 29N: la izquierda apela a la épica para remontar y la derecha sube el tono 'antisanchista'

Cuenta atrás para la cita con las urnas del 29N. La campaña electoral que desembocará en las elecciones generales arranca oficialmente en la medianoche de este jueves con los principales partidos volcados en la hora decisiva, la que marcará el futuro de la gobernabilidad del país para los próximos años.

En juego esta vez hay algo más que la permanencia de un Gobierno o la alternancia en la Moncloa, y lo que se planteará durante los próximos 15 días es una batalla política sin cuartel entre dos modelos enfrentados y antagónicos: el del bloque de las izquierdas que mantuvo los últimos ocho años a Pedro Sánchez en la jefatura del Ejecutivo al frente de una coalición progresista, o una alianza de la derecha y la extrema derecha que no ocultan que aspiran a cambiarlo todo, incluidos consensos básicos hasta la fecha como el sistema público de pensiones, las bajas laborales o incluso la actividad sindical.

Y las encuestas, que en su práctica totalidad todavía trasladan una mayoría suficiente de PP y Vox, sí empiezan a dibujar una partida más ajustada de lo vaticinado hasta ahora por la demoscopia.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Ada Colau e Irene Montero abrieron formalmente la campaña este jueves con grandes actos en plazas muy escogidas, con mensajes muy concisos y hasta con puestas en escena que son en sí mismas toda una declaración de intenciones.

Fue el caso del Partido Socialista en Sevilla, donde 4.000 personas llenaron el auditorio de Fibes para lo que supuso en la práctica el verdadero reinicio de la campaña del PSOE tras el accidente de Urda.

Cualquier contención o recogimiento posterior a la tragedia ferroviaria quedó definitivamente aparcado este jueves, cuando el acto de arranque de campaña se convirtió en un acto festivo al que volvieron la música, los bailes, la 'kiss cam' y Begoña Gómez. Y esta vez, no como mera asistente.

Por sorpresa, la pareja del presidente del Gobierno tomó por primera vez la palabra en un acto electoral del partido bajo el eslogan 'la fuerza de las mujeres'. “Gracias por haberme dado el aliento para continuar”, arrancó su intervención entre cánticos de “no estás sola” por parte de los militantes. Aunque no hizo ninguna referencia ni expresa ni velada a su situación procesal ni al juez Peinado (convertido ya en símbolo de la ofensiva judicial al Gobierno), Begoña Gómez sí quiso mandar un mensaje claro sobre el papel de las mujeres y su independencia respecto a las carreras de sus parejas.

“Demasiado tiempo hemos sido señoras de. Y yo creo que ese tiempo ha terminó. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez”, clamó.

“Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese”, añadió la mujer a la que el juez Peinado, en una polémica instrucción judicial, mandó a juicio por una supuesta incompatibilidad y un choque de intereses entre su actividad profesional en la Complutense y el cargo de su marido, el presidente del Gobierno.

Señalada ya por Ferraz como activo electoral de la campaña de los socialistas, Gómez intervino antes que Pedro Sánchez, que hizo a su militancia y a su electorado una llamada a la “épica” y a la “movilización histórica” para remontar las encuestas. Y también apuntó con dureza contra las derechas. “A los sindicatos no hay que llamarles basura ni tampoco mafia, como hacen PP y Vox. ¡Qué vergüenza! A los sindicatos hay que darles las gracias por la reforma laboral, por la subida del salario mínimo interprofesional, por la revalorización de las pensiones, por la ley Riders, por la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres”, dijo tras los ataques por la huelga general.

La idea que intentan los socialistas que arraigue entre la ciudadanía progresista es que la partida electoral está muy lejos de estar ni finiquitada, ni perdida. Y que, por tanto, las opciones de revalidar un gobierno de izquierdas en las urnas permanecen intactas a pesar de lo que indican la mayoría de las encuestas. Tanto en Ferraz como en Moncloa, de hecho, manejan 'trackings' a los que otorgan máxima fiabilidad que ya abren de par en par la hipótesis no solo de que el PSOE gane las elecciones, sino de que la suma de PP y Vox no alcance los 176 escaños de la mayoría absoluta, algo que sí recogen, en cambio, la inmensa mayoría de sondeos publicados.

El mensaje de Sánchez y su equipo es que lo que pase el 29N se decidirá ahora, en las dos semanas de campaña, y no antes. Y por eso se volcarán en que se repita algo parecido al 23J de 2023 con la convicción de que la remontada no es una utopía. Tras la movilización de la huelga general, que en el PSOE consideran un éxito, y el debate sobre el decreto de vivienda en el Congreso este jueves al que las derechas se opusieron a pesar del clamor social por la crisis habitacional, la cuenta atrás para las elecciones llevará a Pedro Sánchez a reunirse el lunes con el recién reelegido presidente de Brasil, Lula da Silva, uno de los referentes internacionales de la izquierda que también fue capaz de voltear las encuestas y ganarle la partida a la ultraderecha de los Bolsonaro.

Feijóo: “España va a cambiar”

El PP inicia su campaña en Catalunya, donde pelea cada voto con Vox, después de que la espantada de Aliança Catalana haya aumentado las opciones del partido ultra. La estrategia de Alberto Núñez Feijóo es clara, y en su equipo la ratifican: un mensaje muy duro para llegar al votante de derechas catalán.

Por eso Feijóo eligió a Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, como cabeza de cartel por la provincia de Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Albiol se hizo famoso en tras primer triunfo electoral municipal por el lema “Limpiando Badalona” y una campaña expresa y xenófoba contra personas migrantes.

Una década después, Albiol sigue exprimiendo el odio al extranjero, pero ahora añadió el miedo al “okupa” al menú que ofrece a los electores. El alcalde de Badalona suele grabarse hostigando a los habitantes de supuestos pisos ocupados, e incluso intentó ser el autor de desalojos a personas acusadas de no pagar la renta (lo que la derecha llama “inquiokupas”). Luego sube esos vídeos a redes sociales, donde gana adeptos.

Feijóo lo llamó a primera fila y, si gobierna, ya le encargó redactar una “ley antiocupas” que sustituirá a la actual ley de vivienda, que el candidato del PP prometió derogar. El candidato es consciente de que su primer gran fiasco, su investidura fallida de 2023, se produjo por apenas cuatro diputados, y dos de ellos los perdió en Catalunya por un puñado de votos.

Así lo recordó el propio Feijóo cuando, el pasado mes de octubre, reveló que Albiol sería el candidato. “Por eso Xavi dio este paso al frente, porque tenemos que ir con todo”, afirmó entonces.

Este jueves insistió en la idea en el arranque de la campaña, precisamente en Badalona junto a Albiol. “Estáis esperando seguridad en las calles”, aseguró. “Aquí no hay nadie que no cumpla la ley, y mucho menos la gente que viene de forma irregular a un país a incumplir la ley y por supuesto, a respetar a las mujeres y a las personas LGTBI”, concluyó. Fue sus únicas referencias a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Abascal: “Sánchez debería sentarse en el banquillo”

El plácido camino de un Vox en auge en las encuestas se vio truncado justo en el arranque de la campaña, a la que llega envuelto en la polémica por la cancelación por sorpresa de su entrevista en Jordi Wild. Abascal utilizó el pretexto de que en La Revuelta con David Broncano se cortó su entrevista —como hacen con todas y como dijo el propio presentador a Abascal en el programa— para ausentarse del diálogo con el creador de contenido, responsable de uno de los podcast más escuchados de España. El líder de Vox argumenta que quiere tener la integridad de la grabación, pero precisamente una de las primeras condiciones de Wild para los partidos era ya la emisión completa sin cortes. Uno de los primeros candidatos en decir que sí a Jordi Wild será el único que al final no vaya.

Abascal volverá a apostar en la campaña por la prioridad nacional —que el PP ya asume en su programa electoral—, la “desregulación” y la “remigración”, ejes de su proyecto político difundidos también por los demás dirigentes del partido en numerosos actos por todos el país, así como por los candidatos provinciales. Los sondeos pronostican que podría romper el techo electoral de 52 escaños que logró en 2019 y que se encamina a sumar la mayoría absoluta con el PP.

Abascal cargó este jueves contra Pedro Sánchez y de paso lanzó ataques machistas a su esposa, Begoña Gómez, en un acto en el Palacio de Congresos de Huesca celebrado en la víspera del arranque oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Sánchez, dijo, “tenía que estar sentado en un banquillo asumiendo responsabilidades y no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora”. El líder de la extrema derecha arremetió también contra la huelga general del miércoles, que calificó de “sonoro fracaso” y cuyo seguimiento atribuyó a la violencia de los piquetes: “Los únicos sitios donde la huelga general tuvo un mínimo seguimiento fue donde se ejerció la violencia”.

Frente Amplio: “Si llegamos al 10%, se les acaba la fiesta”

Por su parte, el Frente Amplio afronta el inicio de su campaña con un objetivo declarado: crecer hasta el 10% de los votos para poder convertirse en la llave de un nuevo Gobierno progresista. “Estamos en torno al 8% de los votos, eso son unos 13 escaños: si llegamos al 10% tenemos 22, y con un 11% tenemos 27, y entonces se les acaba la fiesta a quienes creen que este país es suyo”, planteó este jueves en el actode inicio de campaña el número uno de la alianza por Madrid, Emilio Delgado.

La coalición lleva varias semanas promoviendo este discurso, aunque por ahora sin demasiado éxito, puesto que ninguna encuesta les sitúa con una estimación de voto de dobles dígitos. Habida cuenta de ello, uno de los principales retos del Frente Amplio es combatir la resignación y el desánimo del electorado progresista. “Las encuestas, mayoritariamente, auguran un gobierno de derecha y de extrema derecha, no hay que huir de la realidad”, planteó este jueves la candidata, Ada Colau, que sin embargo insistió durante su intervención en el acto de lanzamiento de la campaña en que “la última palabra la tiene la gente”.

“Y por muchas encuestas que digan que va a gobernar la extrema derecha en este país, la gente muchas veces ya hizo historia y demostró que cosas que parecían imposibles fueron posibles”, aseguró Colau, que aseguró que la izquierda está en disposición de “dar la vuelta” a los sondeos. Para ello, el Frente Amplio tiene intención de centrar su campaña en 16 provincias en las que, asegura, puede disputar el último escaño, en muchas de ellas a la derecha: A Coruña, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Córdoba, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Zaragoza.

El reto de la alianza, además, es evitar quedar engullida por el llamamiento del PSOE al voto útil. Y, aunque el Frente Amplio no tiene intención de hacer una campaña al ataque contra los socialistas, este jueves Colau sí endureció el tono y afeó al presidente Pedro Sánchez sus “declaraciones triunfalistas” sobre el rumbo de la economía habida cuenta de los niveles de desigualdad “inaceptables” por el incremento del precio de la vivienda. “Quiero pedirle a Sánchez, para revalidar el Gobierno, más humildad con la gente trabajadora y más valentía frente a los rentistas y especuladores”, planteó.

En la misma línea, pero con mucha mayor dureza en sus críticas contra el PSOE, arranca su campaña Podemos, que tiene por delante el reto de mantener la representación en el Congreso. Para ello, los morados apuestan por escenificar que son la única izquierda verdadera que se presenta a las elecciones. Este jueves, su candidata, Irene Montero, cargó contra el llamamiento al “voto útil” de los socialistas, y sostuvo que, “para conseguir cosas útiles para frenar a la extrema derecha hace falta votar a la izquierda, hace falta votar a Podemos”.

“Para saber cuál es la izquierda no basta mirar los programas electorales. Uno en política es lo que consigue, es lo que hace. Si tú llevas un programa electoral muy bonito, pero después no te atreves para no pagar el coste político, entonces no estás consiguiendo las cosas”, planteó Montero a este respecto. Y, de manera más expresa, sostuvo que “el PP y el PSOE no son lo mismo, pero cuando hay que democratizar la justicia, votan igual a favor de que el Consejo General del Poder Judicial siga controlado por los mismos de siempre. Si hay que defender la paz, el PP y el PSOE no son lo mismo, pero votan igual para que sigamos en la OTAN y para que gastemos el dinero de las escuelas y los hospitales en armas. Si se trata de bajar el precio de los alimentos, el PSOE y el PP no son lo mismo, pero votan igual en contra de los supermercados públicos y a favor de los 1.700 millones de beneficios de Juan Roig”.