Lista completa de ganadores de los Latin Grammy: Milo J, Ca7riel & Paco Amoroso y Fito Páez se llevaron sus premios en la noche de Rosalía

Rosalía fue la gran protagonista de los Latin Grammy 2026 al conquistar seis galardones, incluyendo los tres reconocimientos más prestigiosos de la noche: Álbum del Año por LUX (Complete Works), Canción del Año por La Perla y Mejor Canción Pop. La artista catalana confirmó así su dominio en la música latina contemporánea y alcanzó su tercer triunfo en la categoría de Álbum del Año.

Entre los artistas argentinos, la noche también tuvo un sabor especial: Milo J se consolidó como una de las revelaciones de la industria al ganar Grabación del Año por Niño y sumar otros premios importantes, como mejor Interpretación Urbana, junto a Trueno; CA7RIEL & Paco Amoroso volvieron a destacar con múltiples galardones en categorías de pop, electrónica y video; el Mejor Álbum de Rock fue para Fito Páez, por Shine; Bizarrap se alzó con la estatuilla a Mejor Canción Urbana, por la Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66, junto a Daddy Yankee; Jorge Drexler, radicado en Uruguay pero con una fuerte conexión artística con Argentina, también fue uno de los nombres más premiados de la ceremonia.

GANADORES DE LOS LATIN GRAMMY 2026

Categorías generales

Grabación del Año: ‘Niño’ — Milo J .

‘Niño’ — . Álbum del Año: ‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía .

‘LUX (Complete Works)’ — . Canción del Año: ‘La Perla’ — Rosalía, Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder y Dylan Wiggins , compositores. Interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

‘La Perla’ — , compositores. Interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia. Mejor Nuevo Artista: ARIA VEGA.

Pop y música electrónica

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ‘¿Y Ahora Qué +?’ — Alejandro Sanz.

‘¿Y Ahora Qué +?’ — Alejandro Sanz. Mejor Álbum Pop Tradicional: ‘Yo Canto 2’ — Laura Pausini.

‘Yo Canto 2’ — Laura Pausini. Mejor Canción Pop: ‘La Perla’ — Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

‘La Perla’ — Rosalía con Yahritza y Su Esencia. Mejor Interpretación de Música Electrónica: ‘Beto’s Horns – Fred Remix’ — CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred Again..

Música urbana y reguetón

Mejor Interpretación Urbana: ‘Gil’ — Milo J con Trueno.

‘Gil’ — Milo J con Trueno. Mejor Interpretación de Reggaetón: ‘Verano Rosa’ — Karol G con Feid.

‘Verano Rosa’ — Karol G con Feid. Mejor Álbum de Música Urbana: ‘Tropicoqueta’ — Karol G.

‘Tropicoqueta’ — Karol G. Mejor Canción de Rap/Hip Hop: ‘Antisistema’ — J Noa y Trooko.

‘Antisistema’ — J Noa y Trooko. Mejor Canción Urbana: ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’ — Bizarrap y Daddy Yankee.

Rock, pop/rock y música alternativa

Mejor Álbum de Rock: ‘Shine’ — Fito Páez.

‘Shine’ — Fito Páez. Mejor Canción de Rock: ‘Ego’ — The Warning.

‘Ego’ — The Warning. Mejor Álbum de Pop/Rock: ‘Juanesteban’ — Juanes.

‘Juanesteban’ — Juanes. Mejor Canción Pop/Rock: ‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’ — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting.

‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’ — CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting. Mejor Álbum de Música Alternativa: ‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía.

‘LUX (Complete Works)’ — Rosalía. Mejor Canción Alternativa: ‘Ante la duda, baila’ — Jorge Drexler.

Música tropical

Mejor Álbum de Salsa: ‘El Alma En Clave’ — Luis Enrique.

‘El Alma En Clave’ — Luis Enrique. Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: ‘El Último Disco Vol. 1’ — Carlos Vives.

‘El Último Disco Vol. 1’ — Carlos Vives. Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: ‘Chula’ — Techy.

‘Chula’ — Techy. Mejor Álbum Tropical Tradicional: ‘Íntimo (En Vivo)’ — Gilberto Santa Rosa.

‘Íntimo (En Vivo)’ — Gilberto Santa Rosa. Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: ‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ — Fonseca.

‘Antes Que El Tiempo Se Vaya’ — Fonseca. Mejor Canción Tropical: Empate entre ‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto, y ‘Realidad-Es’, de Grupo Niche.

Cantautores

Mejor Álbum Cantautor: ‘Taracá’ — Jorge Drexler.

‘Taracá’ — Jorge Drexler. Mejor Canción Cantautor: ‘Dime’ — Silvana Estrada.

Música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: ‘La Fernández’ — Camila Fernández.

‘La Fernández’ — Camila Fernández. Mejor Álbum de Música Banda: ‘Piedras A La Luna’ — Edén Muñoz.

‘Piedras A La Luna’ — Edén Muñoz. Mejor Álbum de Música Tejana: ‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)’ — Bobby Pulido.

‘Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)’ — Bobby Pulido. Mejor Álbum de Música Norteña: ‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ — Grupo Frontera.

‘Lo Que Me Falta Por Llorar’ — Grupo Frontera. Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: ‘Dosis’ — Xavi.

‘Dosis’ — Xavi. Mejor Canción Regional Mexicana: ‘No Capea’ — Xavi y Grupo Frontera.

Música instrumental, folclórica y tradicional

Mejor Álbum Instrumental: ‘A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta.

‘A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro y Yainer Horta. Mejor Álbum Folclórico: ‘La Vida Era Más Corta’ — Milo J.

‘La Vida Era Más Corta’ — Milo J. Mejor Álbum de Tango: ‘Le Grand Tango’ — Quinteto Astor Piazzolla.

‘Le Grand Tango’ — Quinteto Astor Piazzolla. Mejor Álbum de Música Flamenca: ‘POPULAR’ — Yerai Cortés.

‘POPULAR’ — Yerai Cortés. Mejor Canción de Raíces: ‘El tambor chico’ — Jorge Drexler y Facundo Balta.

Jazz y música cristiana

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: ‘Gonzalo Plays Pino’ — Gonzalo Rubalcaba Trio.

‘Gonzalo Plays Pino’ — Gonzalo Rubalcaba Trio. Mejor Álbum Cristiano (En Español): ‘Eterno’ — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal.

‘Eterno’ — Marcos Witt, Marco Barrientos y Marcos Vidal. Mejor Álbum Cristiano (En Portugués): ‘Betel (Ao Vivo)’ — Eli Soares.

Música en lengua portuguesa

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa: ‘EQUILIBRIVM’ — Anitta.

‘EQUILIBRIVM’ — Anitta. Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: ‘CARRANCA’ — Urias.

‘CARRANCA’ — Urias. Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa: ‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’ — Emicida.

‘Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores’ — Emicida. Mejor Álbum de Samba/Pagode: ’50 Anos De Carreira’ — Leci Brandão.

’50 Anos De Carreira’ — Leci Brandão. Mejor Álbum de Música Popular Brasileña/Música Afro Portuguesa Brasileña: ‘Criolo, Amaro e Dino’ — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago.

‘Criolo, Amaro e Dino’ — Criolo, Amaro Freitas y Dino d’Santiago. Mejor Álbum de Música Sertaneja: ‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’ — Lauana Prado.

‘Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe)’ — Lauana Prado. Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa: ‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’ — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.

‘Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo)’ — João Gomes, Mestrinho y Jota.pê. Mejor Canción en Lengua Portuguesa: ‘Viver e Morrer De Amor Na América Latina’ — Johnny Hooker.

Música infantil, clásica y audiovisual

Mejor Álbum de Música Latina para Niños: ‘Mil Secretos’ — Cantoalegre y Marta Gómez.

‘Mil Secretos’ — Cantoalegre y Marta Gómez. Mejor Álbum de Música Clásica: ‘Odyssey’ — Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

‘Odyssey’ — Gustavo Dudamel, Dmitriy Lipay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea: ‘Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)’ — Richard Scofano.

‘Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra)’ — Richard Scofano. Mejor Música para Medios Visuales: ‘O Agente Secreto (Trilha Sonora Original)’ — Mateus Alves y Tomaz Alves Souza.

Producción, composición y videos musicales

Mejor Arreglo: ‘Dando y Dando’ — Gonzalo Grau, por la interpretación de Luis Enrique.

‘Dando y Dando’ — Gonzalo Grau, por la interpretación de Luis Enrique. Mejor Diseño de Empaque: ‘La Vida Era Más Corta’ — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte del álbum de Milo J.

‘La Vida Era Más Corta’ — Camilo Joaquín Villarruel, director de arte del álbum de Milo J. Compositor del Año: Sara Schell.

Sara Schell. Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: ‘LUX (Complete Works)’ — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson y Brian Lee, ingenieros de masterización.

‘LUX (Complete Works)’ — Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tristan Hoogland, Jake Miller, David Rodríguez y Harry Wilson, ingenieros; Manny Marroquin, mezclador; Bob Jackson y Brian Lee, ingenieros de masterización. Productor del Año: Édgar Barrera.

Édgar Barrera. Mejor Video Musical Versión Corta: ‘Sauvignon Blanc (Official Video)’ — Rosalía.

‘Sauvignon Blanc (Official Video)’ — Rosalía. Mejor Video Musical Versión Larga: ‘FREE SPIRITS (The Film)’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Persona del Año

Daddy Yankee

Los destacados de la noche

Rosalía (6 premios)

Milo J (4 premios, incluyendo Grabación del Año)

CA7RIEL & Paco Amoroso (3 premios)

Jorge Drexler (3 premios)