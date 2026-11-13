Por reclamos salariales, ATE-ANAC realiza un “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su sector de trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), realiza este viernes 13 de noviembre una jornada de protesta bajo la modalidad denominada “paro a la japonesa” en los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque.

La medida, según confirmó el Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli, se concentrará principalmente en las áreas de control terrestre y busca denunciar el congelamiento de parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de las áreas operativas del organismo.

Belelli, explicó los motivos de la protesta defendiendo la modalidad elegida por el gremio. “No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, sostuvo.

El dirigente confirmó que la medida se desarrollará en Ezeiza y Aeroparque y señaló que el reclamo se produce en un contexto de crecimiento del movimiento aerocomercial. “Con records de pasajeros, reclamamos por tres años sin paritaria sectorial y más de diez meses con parte del salario congelado”, expresó. También denunció el desfinanciamiento de distintas áreas operativas de la ANAC.

La protesta forma parte de un plan de lucha que la organización sindical anunció días atrás y que contempla medidas escalonadas en distintos aeropuertos del país. En un documento difundido por el gremio, los trabajadores ratificaron la continuidad de las acciones y reivindicaron la defensa de sus derechos laborales y sociales.

En ese comunicado, ATE-ANAC hizo referencia a declaraciones del papa León XIV sobre el mundo del trabajo. En particular, citó sus palabras acerca de que “privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad” y su definición de los sindicatos como “instituciones indispensables” para promover la justicia colectiva, defender los salarios y resistir la mercantilización de la fuerza laboral.

El cronograma anunciado establece que este viernes 13, durante la mañana, se realizará el denominado “paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque, con participación mayoritaria de trabajadores de las áreas de control terrestre. Durante toda esa jornada, además, el personal de los sectores administrativos de la ANAC llevará adelante una retención de tareas.

La segunda etapa del plan de acción se extenderá desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, período durante el cual el gremio anunció una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país.

Según explicó la organización, las medidas tienen como objetivo poner en evidencia la falta de financiamiento que, a su entender, afecta al organismo y el atraso salarial que incluye el congelamiento de una parte de los haberes desde comienzos de 2026.

El sindicato también anticipó que continuará con las presentaciones institucionales ante organismos y entidades vinculadas con la actividad aeronáutica. En ese sentido, informó que enviará comunicaciones formales a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y otras organizaciones y empresas del sector en Argentina.

En esas presentaciones, ATE-ANAC prevé denunciar la falta de financiamiento y lo que considera incumplimientos de recomendaciones internacionales en materia de salarios y dotación de personal. El gremio atribuyó esa situación a un trato discriminatorio por parte de distintas áreas del Gobierno nacional.

Finalmente, la organización sostuvo que la ANAC registra una recaudación superior a los 220.000 millones de pesos y reclamó que esos recursos se destinen al financiamiento de las operaciones del organismo y a mejoras salariales para sus trabajadores.

La modalidad anunciada por el sindicato consiste en mantener la prestación laboral, pero aplicar estrictamente los procedimientos, reglamentos y protocolos vigentes. Su impacto sobre la actividad aeroportuaria dependerá de cómo se desarrolle la medida en cada sector y de las eventuales demoras que pueda generar en los controles y procedimientos operativos.