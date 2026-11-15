José Luis Manzano compró Burger King y entró en Día: desde 2024 incorporó Telefe, Shell y Metrogas

El empresario José Luis Manzano compró la operación argentina de Burger King y se sumó como socio de Francisco de Narváez a la compra de los supermercados Día. Las dos operaciones se conocieron entre el viernes y el sábado y se agregan a la lista de negocios que el exministro del Interior de Carlos Menem cerró durante el gobierno de Javier Milei: Telefe, la red de estaciones Shell y la distribuidora Metrogas.

El grupo mexicano Alsea, que operaba Burger King en el país, informó el viernes la firma de un acuerdo vinculante para vender sus restaurantes. No reveló comprador ni precio pero, según trascendió, identificaron a Integra Capital, el holding que preside Manzano, como la parte compradora. La operación abarca 107 locales propios y franquiciados y depende de autorizaciones regulatorias. La marca sigue en manos de Restaurant Brands International. Lo que cambia de dueño es el negocio que la explota en el país desde 1989.

El sábado, GDN Argentina, la empresa de De Narváez que opera ChangoMás, anunció que Integra Capital se incorporó a la compra de Día Argentina. La filial de la cadena española aporta más de 900 sucursales, concentradas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Con ellas, GDN superará las 1.000 tiendas en 22 provincias. GDN no informó qué porcentaje tendrá Integra. Ambas cadenas seguirán separadas hasta que la Autoridad Nacional de la Competencia apruebe la compra.

No es el primer negocio entre ambos. En 2021, el Grupo América, de Manzano y Daniel Vila, le compró a De Narváez el diario El Cronista por US$6 millones.

Las compras de la era libertaria

En mayo de 2024, Integra tomó el control de la minera peruana Volcan, productora de zinc, plomo y plata, por US$20 millones que le pagó a Glencore. En octubre de 2025, Manzano se asoció con el rosarino Gustavo Scaglione para comprarle Telefe a Paramount, en una operación de unos US$95 millones que estructuró Integra.

En junio de este año, el trader suizo Mercuria, socio de Manzano en la petrolera Phoenix Global Resources, acordó pagar US$1.420 millones por los activos de Raízen: la refinería de Dock Sud, cerca de 900 estaciones con bandera Shell, una planta de lubricantes y las aeroplantas de Ezeiza y Aeroparque. La operadora, Signar Energy, quedó repartida entre Mercuria (60%), Integra (20%) y Edenor (20%).

En agosto, Edenor, que Manzano controla junto con Vila y Mauricio Filiberti, acordó comprarle a YPF el 70% de Metrogas por US$780 millones. El grupo de Manzano ya tenía el 9,23% de la distribuidora. La operación reúne bajo el mismo grupo a la mayor distribuidora eléctrica y a la mayor distribuidora de gas del país.

En octubre, el consorcio que integra Transclor, la empresa de Filiberti, presentó la oferta más alta por el 90% de AySA: US$340,2 millones. Manzano no figura entre sus integrantes. La privatización la conduce Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que antes trabajó en empresas del grupo Vila-Manzano.

Las distribuidoras del grupo se beneficiaron con la recomposición tarifaria del DNU 55/2023 y con la regularización de deudas con Cammesa mediante bonos. Es uno de los empresarios más beneficiados por la desregulación energética e informó, en noviembre de 2025, que había visitado a Milei en Miami.

El resto de la cartera

El grupo controla Edenor desde 2021, cuando la compró a Pampa Energía; Edemsa, la distribuidora eléctrica de Mendoza; la central Hidroeléctrica Ameghino y Phoenix, con áreas en Vaca Muerta. En minería, posee Minera Aguilar en Jujuy, el proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza, proyectos de litio en Jujuy y Catamarca y exploración de uranio en Chubut. En Perú, tiene el 40% del puerto de Chancay, en sociedad con la china COSCO. En medios, comparte con Vila el Grupo América: América TV, A24, radio La Red y El Cronista.