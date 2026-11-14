Explosión en Remedios de Escalada: la Justicia investiga por qué pasó más de una hora entre la rotura del caño y el estallido

MetroGAS cortó pasadas las 2 de la madrugada de este sábado la fuga que provocó la explosión del viernes en Remedios de Escalada, en Lanús, y los Bomberos extinguieron el incendio. Con la zona bajo control, la Justicia comenzó las pericias sobre un estallido que dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos graves.

Después del corte, los Bomberos enfriaron los escombros y la Policía Ecológica relevó los riesgos. La fiscalía usará perros especializados para determinar si hay restos humanos entre los derrumbes. El cuerpo de la única víctima confirmada apareció junto a una camioneta de la empresa tercerizada que trabajaba en el lugar. Hasta ahora no fue identificado.

La causa

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez, de la UFI N°6 descentralizada de Lanús, y se concentra en lo que ocurrió entre la rotura y la alerta. Según la reconstrucción oficial, una tuneladora de Exgadet, contratista de MetroGAS, dañó a las 9.44 un caño de media presión en servicio. El sistema municipal de emergencias recibió el aviso a las 10.52, cuando ya se había producido la explosión en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Para el Municipio, en ese tiempo nadie activó el protocolo. “Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales”, dijo el director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale. Según su versión, los operarios avisaron a MetroGAS y la empresa mandó una cuadrilla a contener la pérdida sin convocar a bomberos ni a Defensa Civil. Estévez dispuso la demora de dos directivos de la distribuidora, aunque aclaró que no estaban detenidos.

MetroGAS sostiene que cumplió la normativa. Según sus registros, el primer llamado entró a las 9.44, a las 10.04 llegó un reclamista con un asistente y minutos después arribó el equipo de reparación. La explosión ocurrió cerca de las 10.50, mientras los técnicos trabajaban sobre la cañería. La compañía informó que cinco de sus operarios resultaron heridos.

De los siete pacientes graves, seis están internados en el Hospital Evita y uno en el Narciso López. Otros 13 siguen en observación fuera de peligro y diez recibieron el alta. Las dos personas reportadas el viernes como desaparecidas fueron halladas.

La fiambrería será demolida

El estallido destruyó varios locales y calcinó autos. Parte del edificio de la fiambrería frente a la que ocurrió la explosión será demolida por riesgo de derrumbe. “El comercio ya fue peritado y se va a demoler la zona donde están las paredes destruidas”, dijo Arale este sábado. El local lindero también está en evaluación.

Quienes viven a una cuadra a la redonda todavía no pueden volver, aunque entran acompañados para retirar medicamentos y otros elementos esenciales. “Por el momento no podemos establecer cuándo podrán regresar, pero se va a ir reduciendo la zona restringida”, agregó el funcionario. El tránsito seguirá cortado hasta que terminen el diagnóstico y la limpieza.

El Club Atlético Talleres funciona como centro de evacuados. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad anunció que hará auditorías y pondrá los resultados a disposición de la Justicia.