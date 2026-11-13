Caída global de Microsoft: qué pasó, por qué y cuándo podrían volver a funcionar Outlook y Teams con normalidad

Microsoft acumula más de 24 horas de interrupción global en sus servicios en la nube de Microsoft 365. La caída comenzó el jueves alrededor en el continente americano y se extendió a lo largo de la noche a Europa, Asia y Oceanía, bloqueando el acceso a herramientas como Outlook, Teams, SharePoint, OneDrive y Copilot. A primera hora de la mañana de este viernes la compañía ha informado de los primeros avances.

“Estamos observando los primeros indicios de estabilización”, confirmaba en una de sus actualizaciones. Aunque el servicio seguía degradado, el último parche es el primero que muestra un “aumento de capacidad” de los servidores para asumir tráfico y de la “estabilidad del servicio”, añadía la compañía: “Estamos implementando estas acciones de manera más amplia en las regiones afectadas mientras buscamos lograr una recuperación persistente”.

Finalmente, Microsoft confirmó que sus servicios en Europa empiezan a mostrar una “recuperación sostenida”. No obstante, lo sucedido vuelve a mostrar la gran dependencia que la sociedad digital mantienen con un puñado de gigantes tecnológicos.

Qué pasó

El problema se ha dado en Exchange Online, el motor que gestiona los buzones de correo de Outlook. Fallos en este sistema comenzaron a arrastrar en cadena a cualquier función del ecosistema de Microsoft 365, la plataforma de ofimática de Microsoft, que necesite cruzar datos con el correo electrónico, el calendario o la agenda de contactos.

El origen de esa caída ha ido cambiando en las diferentes explicaciones que ha ofrecido Microsoft. En un primer momento, la multinacional la atribuyó a una “carga elevada” en su infraestructura en varias regiones. Pero poco después lo descartó. “Hemos determinado que el aumento de la carga no se debe a un incremento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que está sobrecargando la infraestructura restante”, informó ya entrada la noche.

El apagón ha tumbado también el propio centro de administración de Microsoft 365, anulando la vía oficial mediante la que el gigante estadounidense comunica las actualizaciones de estado. Algunas funciones de las herramientas de ciberseguridad, como Defender para Office 365, han quedado a su vez inutilizadas, reconoce la multinacional. Las versiones para particulares de Outlook, OneDrive, OneNote y To Do tampoco funcionan para todos los usuarios.

El bloqueo impide también que el asistente de inteligencia artificial Copilot cargue las conversaciones o consulte archivos de trabajo y ha generado fallos en los servicios de compañías externas de este sector, como OpenAI y Anthropic.

Lo que sí ha descartado Microsoft a través de uno de sus vicepresidentes ejecutivos es que el origen de los problemas esté en un ciberataque. “Lamentamos que las caídas de hoy hayan causado interrupciones a nuestros clientes y estamos trabajando para resolver el problema. Seguiremos compartiendo más información tan pronto como la tengamos y, por ahora, puedo confirmar que no hay indicios de que esto sea el resultado de una actividad maliciosa”, ha afirmado Charles Lamanna esta madrugada.

Por qué no se recupera del todo aún

La razón por la que Microsoft no ha podido levantar sus servicios durante la noche es el propio tamaño de la cascada de fallos. La magnitud de la caída ha provocado un aluvión aún mayor de solicitudes de reconexión que sus servidores han sido incapaces de asumir.

Según las actualizaciones de estado publicadas por Microsoft, esa incapacidad se ha debido a un fallo en el sistema encargado de procesar el estado de los servidores, lo que ha provocado que estos dejaran de superar las comprobaciones automáticas y quedaran fuera de servicio. Al desconectarse esa parte de la red, todo el volumen habitual de peticiones se desvió de golpe hacia los servidores restantes, saturándolos y provocando que fueran cayendo uno tras otro.

Estamos viendo los primeros avances Equipo de ingenieros de Microsoft — actualización de las 8 de la mañana, tras más de 12 horas de caída

Los intentos de los ingenieros por reiniciarlos y aplicar medidas de contingencia chocaron con este mismo fallo. “Hemos supervisado el estado de los cambios aplicados para mejorar la capacidad de servicio y confirmado que no están dando los resultados esperados”, reconoció Microsoft al cabo de las horas. “Los servidores que volvimos a poner en servicio pueden dejar de responder de nuevo una vez que reciban tráfico”.

Para romper ese bloqueo, Microsoft ha decidido bloquear temporalmente parte del tráfico, en un intento de permitir que los servidores vuelvan a sus configuraciones previas. Sus equipos de rescate pudieron por fin publicar que estas medidas estaban empezando a tener un “éxito marginal” sobre las 8, hora peninsular. “Estamos viendo los primeros avances”, confirmaron en una publicación posterior.

Cuándo podría volver a funcionar

En infraestructuras en la nube con fallos de esta escala, lograr una vía de recuperación no implica una vuelta inmediata a la normalidad. Debido a los numerosos problemas para restaurar los servicios que se han dado durante la noche europea, lo habitual es que los ingenieros de Microsoft vayan reactivando los servicios por tramos, asegurando cada paso antes de arriesgarse a una nueva sobrecarga.

“La capacidad del servicio todavía no ha recuperado los niveles normales y su estado sigue siendo variable a medida que se restablece el tráfico de forma controlada”, ha informado el gigante tecnológico en una actualización publicada a las 10.14 hora española: “Nuestra principal línea de actuación sigue centrada en estabilizar el servicio y llevar a cabo una recuperación controlada”.

A esta hora la empresa ha logrado restablecer las llamadas, las reuniones y los chats de grupo en Teams. No obstante, sus usuarios siguen sin poder programar citas y configurar otros eventos de la aplicación.

Aunque sus equipos están valorando maneras de “acelerar la recuperación”, en condiciones normales ese proceso puede alargarse durante varias horas, incluso un día completo. La propia Microsoft se mueve en estas franjas cuando avisa de que ha ampliado a “48 horas el plazo de espera de los correos electrónicos”, con la intención de “proteger los mensajes retrasados mientras continúa la recuperación del servicio”.

Microsoft ha fijado la próxima actualización sobre el estado de la recuperación para las 13.00 horas y asegura que publicará un informe completo cuando la situación se resuelva. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, sus acciones caen en este momento algo más de un 2%.