Caso Bertulazzi: detuvieron a una mujer y un hombre sospechados de haber ayudado al ex Brigadas Rojas italiano a fugarse

Un hombre y una mujer fueron detenidos en las últimas horas sospechados de haber colaborado en la fuga de Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano que se encuentra prófugo luego de quitarse la tobillera electrónica y saltar con un arnés desde un quinto piso.

De acuerdo a la información, este jueves dos extranjeros fueron arrestados en el marco de la causa que investiga la extravagante fuga del ex integrante de Brigadas Rojas italiana.

Ambos implicados, según se explicó, integran un grupo de mensajería en el que también hay otras 17 personas, entre ellas Bertulazzi. Se trata de una mujer salvadoreña y un himbre uruguayo que fueron interceptados por personal de la Policía Federal Argentina y de Migraciones mientras intentaban cruzar hacia Uruguay a través del puente internacional General San Martín, que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos.

Durante los operativos de detención se incautaron varios elementos importantes para la causa que serán analizados por los investigadores.

El hombre de 74 años, que esperaba su extradición a Italia para cumplir una condena de 27 años de prisión, consiguió escapar el martes 10 de noviembre mediante un elaborado procedimiento que incluyó sogas, un arnés y un dispositivo destinado a engañar el sistema de monitoreo electrónico. se quitó la tobillera electrónica, la colocó sobre carne de cerdo para que mantenga la temperatura y humedad, para luego saltar desde un quinto piso con un arnés de alpinista.

Una cámara de seguridad logró captar el momento en el que se arrojó desde su departamento, ubicado sobre la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de San Telmo.

Ahora, hay hermetismo sobre su búsqueda y el Ministerio de Seguridad Nacional.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita capturarlo. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1168/2026, publicada en el Boletín Oficial, a pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini.

Una fuga planificada al detalle

Bertulazzi cumplía arresto domiciliario en un departamento del quinto piso de un edificio ubicado en Defensa 649, en el barrio porteño de San Telmo, bajo vigilancia de la Policía Federal Argentina y con una tobillera electrónica que debía permitir controlar sus movimientos.

Sin embargo, el martes consiguió abandonar la vivienda sin que el sistema emitiera inmediatamente una alerta. La clave estuvo en un mecanismo que los investigadores descubrieron después de comprobar su desaparición.

El italiano se quitó la tobillera y la colocó dentro de un dispositivo casero compuesto por un tubo de plástico, una almohadilla térmica, cables y carne de cerdo. El objetivo habría sido mantener condiciones de temperatura y humedad similares a las del cuerpo humano para que el sistema continuara registrando parámetros normales.

El mecanismo estaba dentro de una caja metálica conectada a la electricidad. Cuando los efectivos ingresaron al departamento y encontraron el artefacto, solicitaron la intervención de especialistas en explosivos ante la posibilidad de que representara un peligro. Finalmente, comprobaron que se trataba de un dispositivo destinado a mantener funcionando la tobillera sin que estuviera colocada en el cuerpo del detenido.

La maniobra permitió que Bertulazzi ganara tiempo para concretar la segunda parte de su plan.

Con un arnés y sogas de alpinismo, se descolgó desde el balcón del quinto piso hasta una terraza lindera. Desde allí descendió hacia un terreno baldío situado detrás del edificio y trepó un portón metálico de más de dos metros para llegar a la calle Bolívar, evitando la vigilancia policial ubicada en el frente del inmueble.

Una cámara de seguridad registró los últimos segundos de la fuga. En las imágenes se observa al hombre cuando cae sobre la vereda, permanece unos instantes en el suelo y luego consigue incorporarse. Después continúa su recorrido a pie.

Durante la maniobra habría perdido una mochila que contenía una peluca, maquillaje y otros elementos que, según sospechan los investigadores, podrían haber sido utilizados para modificar su apariencia y dificultar su identificación.

Cómo descubrieron que había escapado

La desaparición quedó al descubierto cuando los efectivos encargados de su custodia intentaron comunicarse con él y no obtuvieron respuesta.

Al consultar al centro de monitoreo del Servicio Penitenciario, recibieron inicialmente la información de que la tobillera continuaba dentro del departamento. Sin embargo, cuando finalmente ingresaron a la vivienda, comprobaron que Bertulazzi ya no estaba.

El hallazgo del dispositivo casero permitió comprender por qué el sistema no había advertido su salida. Los registros indicaban que los parámetros de temperatura y humedad no habían experimentado alteraciones suficientes para activar una alarma.

La investigación busca establecer cómo consiguió preparar el mecanismo, si contó con colaboración externa y qué recorrido realizó después de abandonar el edificio.

Los investigadores también analizan imágenes de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir sus movimientos y determinar si logró salir de la Ciudad de Buenos Aires.

La pista de Entre Ríos

En ese contexto apareció la hipótesis de que Bertulazzi podría haberse dirigido a Entre Ríos, una provincia con la que mantiene vínculos desde su permanencia en la Argentina.

El exintegrante de las Brigadas Rojas residió durante un tiempo en Concepción del Uruguay, cuando había obtenido protección como refugiado político. Ese antecedente, sumado a una declaración que llegó a conocimiento de los investigadores, motivó la emisión de una alerta provincial.

Las autoridades reforzaron los controles y mantienen activa su búsqueda, aunque por ahora no se confirmó que haya ingresado a territorio entrerriano.

La hipótesis forma parte de un operativo más amplio que intenta localizarlo antes de que pueda abandonar el país o establecer una nueva red de apoyo.

Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué Italia reclama su extradición

Nacido en Verona, Bertulazzi integró las Brigadas Rojas, la organización armada de extrema izquierda que protagonizó numerosos atentados, secuestros y acciones violentas en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

La Justicia italiana lo condenó por distintos delitos relacionados con su participación en esa organización. En enero de 1997, la Fiscalía General de la Corte de Apelaciones de Génova dispuso la ejecución de una pena de 27 años de prisión, correspondiente a sentencias firmes dictadas años antes.

Entre los delitos incluidos en esas condenas figuran la participación en una organización armada con fines terroristas, tenencia y portación de armas y explosivos, fabricación de artefactos incendiarios, incendio e incitación a promover asociaciones terroristas.

También fue condenado por secuestro agravado, robo agravado continuado, violencia privada y portación ilegal de armas, entre otros delitos.

Bertulazzi había sido detenido en la Argentina en 2002, pero posteriormente obtuvo el reconocimiento como refugiado político, lo que impidió durante años que se concretara su extradición.

Esa situación cambió en 2024, cuando perdió la protección que le permitía permanecer en el país y volvió a ser detenido. Desde entonces enfrentaba el proceso judicial destinado a concretar su traslado a Italia.

La Corte Suprema argentina autorizó su extradición en 2025. Sin embargo, mientras se resolvían las últimas instancias del procedimiento, continuaba bajo arresto domiciliario.

Su fuga volvió a poner el caso en el centro de la atención judicial y abrió interrogantes sobre el funcionamiento de los dispositivos de vigilancia y las condiciones de custodia.

Por el momento, la prioridad de las autoridades es establecer dónde se encuentra. La recompensa de 20 millones de pesos está destinada a quienes proporcionen información útil para dar con su paradero y concretar su detención. Los datos pueden comunicarse a la línea gratuita 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Con información de la agencia NA