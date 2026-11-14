El doble golpe a JD Vance: el castigo de Trump y las dudas sobre sus ambiciones presidenciales

Hay una gran conclusión de las midterms: las políticas de Donald Trump supusieron un tiro en el pie para los candidatos republicanos. La guerra en Irán, unilateral e ilegal, disparó los precios de los combustibles y golpeó a la base del votante republicano, que también está sufriendo la inflación causada por los aranceles. Además, la represión migratoria está yendo demasiado lejos hasta para ellos mismos. Todas las encuestas lo dicen y muchos dirigentes republicanos también.

Pero el presidente de EE.UU., que planteó las elecciones como un plebiscito sobre sus dos años de presidencia, dice ahora que se perdieron porque él no estaba en la boleta, al tiempo que agita el fantasma del fraude electoral sin pruebas.

A la vez, es capaz de decir en el programa 60 Minutos de CBS que quizá se le fue la mano con el ICE, aunque, horas después, fulmina a su jefa de Gabinete, Susie Wiles, para colocar en su lugar al arquitecto de la represión migratoria de la Casa Blanca, Stephen Miller.

“Creo que puede haber sido demasiado dura”, dijo Trump en la entrevista sobre su política migratoria, “creo que fue demasiado dura. Creo que tanto ayudó como perjudicó. Saqué un sobresaliente por cerrar la frontera, me dan muy buena nota por expulsar a los malos. Pero salgo perjudicado porque también nos llevamos a gente que tenía buenos trabajos y que... cometieron una única infracción o violación de la ley, que fue haber entrado en el país ilegalmente”.

Pero esa contrición duró poco, y Trump optó por más Trump en un eje fundamental de su agenda ultra: la migración.

“¿Soy el único que está harto de que me digan que recoja mi basura? Tenemos un montón de personas de mantenimiento para eso”, dijo Miller cuando era más joven, en 2002, en un claro gesto racista y clasista, ya que la mayoría del personal de limpieza en EE.UU. está formado por personas migrantes.

El cisma Trump-JD Vance

El vicepresidente de EE.UU. no tardó ni 24 horas desde la debacle electoral en señalar la guerra en Irán como responsable de la histórica derrota republicana.

Vance publicó un largo mensaje en X en el que analizaba los factores de la aplastante derrota en las urnas. Según un encuestador que cita anónimamente, las cuatro principales preocupaciones de los estadounidenses tenían que ver con la agenda ultra de Trump: “Terminar con la guerra; centrarse en el costo de la vida y la inflación; poner a Estados Unidos primero; y cambiar nuestra relación con Israel”.

“Nuestros votantes acudieron a las urnas. Y las cuatro razones anteriores son las que llevaron a muchos de ellos a votar a los demócratas”, señala Vance: “La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche. Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años valió la pena, háganlo. Argumenten que fue un precio que valió la pena pagar. Pero todo el mundo sabe por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos a partir de aquí debe empezar por ahí. A quienes están enojados y quieren decir: 'Se lo dije', tienen razón, nos lo dijeron. Canalicen esa energía para votar a los republicanos que comparten su visión del mundo. A quienes simplemente están cabreados por los resultados, tienen motivos para estarlo. Aprovechemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar nuestro país”.

Trump se lo tomó como una enmienda a la totalidad de una de sus principales apuestas de la legislatura: una guerra unilateral e ilegal contra un país que ninguna agencia de inteligencia ni autoridad militar estadounidense señalaba como una amenaza. Una guerra que disparó los precios en el mercado energético mundial y, en particular, los de la gasolina y el diésel en EE.UU., lo que afectó a todos y cada uno de los votantes, también a los republicanos.

“Es cierto en gran medida porque provocó una ligera subida del precio de la gasolina a corto plazo. Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear”, respondió Trump al día siguiente. “Probablemente, esa sea la razón principal [de la derrota]: el precio, no la guerra. El precio. Y si yo me hubiera presentado a las elecciones, habríamos ganado”.

En efecto, el presidente de EE.UU. no es capaz de reconocer los efectos negativos de su decisión, tomada junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Y, por eso, decidió castigar a su vicepresidente apartándolo de las negociaciones con Irán.

Vance fue el negociador principal de EE.UU. en las conversaciones con Irán, que dieron lugar a un acuerdo para una breve tregua el 8 de abril y a un memorando de entendimiento, firmado el 17 de junio para abordar el estrecho de Ormuz, los precios del petróleo y el programa nuclear iraní.

Pero todo eso ya es historia. Sus críticas sobre las consecuencias electorales de la guerra le pasaron factura con Trump, en un momento en el que, según informó The Wall Street Journal, Vance quería explorar la posibilidad de celebrar conversaciones de paz cara a cara con un responsable de seguridad iraní de la línea más dura con el fin de poner fin a una guerra que se convirtió en un lastre para el Partido Republicano.

Y Trump lo cortó en seco: “Pedí al vicepresidente Vance que centre toda su atención en la corrupción y la delincuencia a gran escala que se están produciendo en las ciudades y estados gobernados por los demócratas en todo Estados Unidos. Los estados azules, como Minnesota, California, Illinois y muchos más, son desastres corruptos y mal gestionados”.

“No necesitamos ningún acuerdo con Irán. Esos días ya quedaron atrás hace mucho tiempo. ¡Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, y tenemos su estrecho!”, sentenciaba Trump este jueves.

Según dijo en 60 Minutos, Trump prefiere seguir odiando a sus enemigos antes que ir al cielo y puede que Trump sea un presidente saliente, pero no se va a ir sin hacer ruido.

Las dudas de JD Vance sobre 2028

La histórica derrota en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre pasado pone en jaque el futuro político de Vance, directamente corresponsable de la presidencia de Trump. Tan es así, que personas de su entorno le dijeron que ya no creen que ningún republicano pueda ganar unas elecciones presidenciales dentro de dos años, según The Wall Street Journal.

A las 24 horas de las elecciones, cuenta el diario neoyorquino, un veterano recaudador de fondos de Nueva York empezó a recibir llamadas de donantes acaudalados que expresaban la misma queja: no podemos apoyar a Vance en 2028. En su lugar, esos donantes plantearon al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a otros como alternativas. ¿Por qué? Porque temen que un candidato procedente del seno de la Administración pueda estar demasiado vinculado a Trump y demasiado lastrado por las midterms.

En efecto, Vance ni siquiera fue capaz de ayudar al Partido Republicano a mantener su estado natal, Ohio. Y eso que su cargo de vicepresidente le otorgó un enorme reconocimiento entre los votantes, lidera constantemente las encuestas frente a posibles rivales republicanos y cuenta con el apoyo de republicanos influyentes, entre ellos Donald Trump Jr.

Así, la CNN informaba este viernes que JD Vance se planteó seriamente no presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. Aunque Vance aún no tomó una decisión, la CNN, tras hablar con aproximadamente una docena de asesores, asegura que el vicepresidente se debate entre sus ambiciones políticas, la fractura del movimiento MAGA y la conciliación familiar con cuatro hijos.

“No me sorprendería ninguna decisión que tomara”, afirma una de esas personas citadas por CNN: “Solo tiene 42 años. Es lo suficientemente joven como para volver a la escena política si este contexto hiciera imposible el éxito. Puede que simplemente no sea su momento”.

“La cuestión no es si JD puede hacerlo. La cuestión es: si la guerra de Irán sigue en marcha, ¿podrá hacerlo algún republicano?”, declara a la CNN una fuente del entorno de Vance: “Si no ponen fin a la guerra en Irán, ningún republicano tendrá opciones de ganar en 2028”.

En conversaciones privadas con amigos y seguidores citados por la cadena de noticias, Vance se muestra indeciso. Las personas cercanas a él insisten en que comenzó el año sin comprometerse, y la llegada de su cuarto hijo este verano ya había alimentado las especulaciones dentro de la Casa Blanca de que podría dejar en suspenso sus ambiciones presidenciales. Sin embargo, según la información, sus reflexiones se centraron últimamente en una pregunta fundamental: ¿puede él, o cualquier republicano, ganar con el clima político que creó Trump?