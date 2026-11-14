¿Estás cansado todo el tiempo? Lo que tenés que saber sobre la vitamina B12 y el aumento de energía

Si pasás tiempo en las redes sociales, es posible que hayas visto a propietarios y empleados de centros de medicina estética describir las inyecciones de vitamina B12 como un “tónico energizante”. Según dicen, cuando se sienten agotados o se enfrentan a una semana ajetreada, una inyección rápida les ayuda a sobrellevarla. Algunos spas médicos afirman que muchas personas notan un aumento de energía en uno o dos días y recomiendan una inyección cada pocas semanas.

La vitamina B12 es esencial para la salud, y las personas que no ingieren suficiente pueden sentirse agotadas o incluso peor. Sin embargo, la mayoría de las personas ya tienen niveles suficientes de vitamina B12, y para ellas es poco probable que las dosis adicionales ayuden.

Esto es lo que necesitás saber sobre la función de la vitamina B12, quiénes tienen niveles bajos y cuándo hacerse un análisis.

¿Qué es la vitamina B12?

La vitamina B12 se encuentra de forma natural en alimentos de origen animal como la carne, el pescado, los huevos y los lácteos, y se añade a algunos cereales para el desayuno y a las levaduras nutricionales. Ayuda al organismo a producir glóbulos rojos y ADN, y mantiene el correcto funcionamiento del sistema nervioso. También interviene en la transformación de los alimentos en energía, de ahí su reputación como potenciadora energética.

Cuando alguien tiene niveles insuficientes de vitamina B12, puede desarrollar anemia, problemas de memoria, depresión y fatiga, explica Andrea Dean, hematóloga del centro médico de la Universidad Loyola de Chicago. Si los niveles son muy bajos, también puede aparecer entumecimiento y hormigueo en las manos y los pies.

¿Por qué algunas personas tienen niveles bajos de vitamina B12?

Consumir alimentos ricos en vitamina B12 no es suficiente para garantizar unos niveles adecuados. Para absorber esta vitamina, el estómago debe producir la cantidad adecuada de ácido, junto con una proteína llamada factor intrínseco.

Cuando alguien tiene deficiencia de vitamina B12 a pesar de llevar una dieta equilibrada, suele deberse a que padece una afección que reduce la producción de ácido gástrico (como la gastritis) o a la anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune en la que el estómago deja de producir el factor intrínseco.

Aproximadamente el 4 % de los adultos estadounidenses presenta niveles bajos de vitamina B12, y la deficiencia es más frecuente en adultos de 60 años o más. Otros factores que aumentan el riesgo son la pérdida de peso o la cirugía gástrica, enfermedades digestivas como la celiaquía o la enfermedad de Crohn y el consumo excesivo de alcohol.

Tomar durante mucho tiempo la metformina, un medicamento para la diabetes, o fármacos que reducen la acidez también puede reducir los niveles de vitamina B12. Los veganos y algunos vegetarianos también pueden sufrir esta deficiencia, a menos que consuman alimentos enriquecidos o tomen un suplemento.

Cuando alguien tiene deficiencia de vitamina B12 a pesar de llevar una dieta equilibrada, suele deberse a que padece una afección que reduce la producción de ácido gástrico (como la gastritis) o a la anemia perniciosa

¿Tomar vitamina B12 mejora los niveles de energía?

Para las personas que sienten fatiga o lentitud mental debido a unos niveles bajos de vitamina B12, tratar la deficiencia puede devolverles la energía. Pero si tus niveles de vitamina B12 ya son adecuados, tomar más no te hará sentir menos agotado ni mejorará tu rendimiento deportivo. Dean lo compara con llenar el depósito de un coche: si el depósito ya está lleno, añadir más combustible no hará que el coche vaya más rápido.

Algunas personas que se sienten con más energía tras una inyección de vitamina B12 pueden estar experimentando un efecto placebo. “Sabemos que, en parte, todo esto es solo una cuestión mental”, afirma Dean. Para los propietarios de spas médicos que promueven las inyecciones, también es una cuestión económica: las inyecciones le cuestan a un spa típico de Estados Unidos menos de un dólar cada una y se venden a los consumidores por entre 25 y 75 dólares. Los beneficios se acumulan cuando los pacientes reciben inyecciones semanales.

No hay mucho riesgo para los spas que venden estas inyecciones. La vitamina B12 es, en general, segura, incluso en dosis elevadas, porque el cuerpo elimina lo que no necesita, y Dean afirma que nunca vio a nadie sufrir una sobredosis de esta vitamina. Pero si tus niveles de vitamina B12 son normales, es poco probable que las inyecciones valgan la pena por su costo.

¿Cuándo debería hacerme un análisis de los niveles de vitamina B12?

La fatiga tiene muchas causas posibles, entre ellas la falta de sueño, los niveles bajos de hormona tiroidea y la falta de hierro. “No se trata solo de la vitamina B12”, afirma Dean. Por lo tanto, si te sentís cansado la mayor parte del tiempo, vale la pena acudir a un médico que pueda determinar la causa.

El análisis de los niveles de vitamina B12 es un sencillo análisis de sangre que puede solicitar tu médico de cabecera. Sin embargo, los resultados pueden ser difíciles de interpretar por tu cuenta, ya que podés tener una deficiencia incluso cuando el resultado parece normal. La mayoría de los laboratorios consideran que los niveles son bajos si son inferiores a 200 o 250 pg/mL, pero Dean trata a cualquier persona con un nivel inferior a 400 pg/mL. En el caso de personas con niveles límite y síntomas, los médicos pueden solicitar dos análisis de sangre más, denominados ácido metilmalónico y homocisteína, para ayudar a confirmar una deficiencia.

Si tu nivel es bajo, tu médico también debería averiguar por qué, ya que la causa influye en el tratamiento. A veces, tu historial médico lo explica pero, de lo contrario, tu médico podría hacerte pruebas para detectar anemia perniciosa.

Las inyecciones son la mejor opción para las personas con deficiencia grave, síntomas neurológicos o afecciones como la anemia perniciosa que les impiden absorber la vitamina B12

¿Cómo se trata la deficiencia de vitamina B12?

La vitamina B12 se puede tomar en forma de comprimido o administrarse mediante inyección. Las inyecciones administran la vitamina en un músculo o bajo la piel, lo que evita por completo el paso por el intestino.

Por eso, las inyecciones son la mejor opción para las personas con deficiencia grave, síntomas neurológicos o afecciones como la anemia perniciosa que les impiden absorber la vitamina B12. Cuando alguien presenta síntomas neurológicos, “no nos andamos con tonterías”, afirma Dean.

Para muchas otras personas, los comprimidos funcionan igual de bien. Las dosis altas de vitamina B12 por vía oral elevan los niveles en sangre con una eficacia similar a la de las inyecciones y, además, son más económicas.