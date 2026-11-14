Argentina apuesta al GNL, el mercado se encamina hacia un colapso

La interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz ha desencadenado una crisis energética mundial. Los precios del gas natural se han triplicado y los gobiernos de todo el mundo se apresuran a conseguir cargamentos de GNL para mantener el suministro eléctrico, garantizar el abastecimiento de materias primas para la producción de fertilizantes y alimentar a la industria pesada. Los costos adicionales están ejerciendo una fuerte presión sobre las arcas públicas.

Los precios exorbitantes y la volatilidad del mercado también han dado lugar a que los líderes de la industria gasífera reclamen una “diversificación” del suministro y han abierto nuevas oportunidades para proyectos de exportación de GNL fuera de Medio Oriente.

Esto ha dado un nuevo impulso al desarrollo de proyectos de GNL en Argentina, donde el gas de Vaca Muerta podría licuarse, transportarse en buques y exportarse a los mercados de Europa y Asia. Las exportaciones de petróleo y gas han sido uno de los pilares de la agenda económica del presidente Javier Milei.

Sin embargo, atar la economía al ciclo de auge y caída del desarrollo de los hidrocarburos constituye una apuesta arriesgada.

Antes de la guerra en Medio Oriente, los analistas de la industria anticipaban ampliamente un importante exceso de oferta de GNL. Ya hay una oleada de proyectos de GNL en construcción, muchos de los cuales se pusieron en marcha después de la crisis energética de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Para 2030, se espera que la capacidad de exportación de GNL sea un 40 % superior a la de 2025.

La guerra en Medio Oriente ha retrasado este exceso de oferta al bloquear los envíos de GNL procedentes de Qatar, uno de los principales exportadores mundiales de gas. El excedente se ha postergado, pero no ha desaparecido. El exceso de oferta de GNL se avecina inexorablemente.

En lugar de inundar el mercado en 2026 o 2027, como se esperaba inicialmente, el enorme excedente podría llegar en 2028 o 2029.

Los proyectos argentinos de GNL —Southern LNG, que ya está en construcción, y Argentina LNG, cuya aprobación se espera próximamente— ingresarán a un mercado con un exceso de oferta muy significativo. Ambos proyectos tienen como objetivo instalarse en el golfo San Matías, en Río Negro.

Los riesgos financieros para YPF y sus socios, incluidos el Estado nacional y los gobiernos provinciales, son considerables.

Los analistas de la industria gasífera con los que he hablado advierten sobre una «trampa alcista» (bull trap): los países observan los elevados precios actuales y suponen que pueden aprovechar la oportunidad para obtener grandes ganancias. El problema es que las inversiones en GNL requieren que se mantengan márgenes de rentabilidad durante toda la vida útil del proyecto. En otras palabras, las condiciones del mercado deben ser favorables durante varias décadas, no solamente durante uno o dos años. El riesgo es que las empresas impulsen proyectos de miles de millones de dólares basándose en las perspectivas optimistas actuales, para encontrarse con dificultades apenas unos años más tarde.

Una proyección de Goldman Sachs prevé que los precios del GNL podrían caer por debajo de los 7 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) durante la década de 2030, frente a los casi 30 dólares actuales. No está claro que los proyectos argentinos de GNL puedan ser rentables con esos niveles de precios.

Para agravar la situación, los elevados precios actuales, aunque sean temporales, están obligando a los principales consumidores de Europa y Asia a reconsiderar su dependencia del GNL. La industria gasífera ha depositado grandes expectativas en el crecimiento de la demanda asiática. ExxonMobil, por ejemplo, considera que la demanda de GNL se duplicará para 2050.

Sin embargo, estas proyecciones están sujetas a una gran incertidumbre y podrían ser demasiado optimistas. La demanda de gas en Europa está disminuyendo a medida que el continente avanza hacia la electrificación y las energías renovables.

La demanda de GNL en China alcanzó su pico en 2021. Allí, la combinación del carbón y las energías renovables limita el espacio de crecimiento del gas en el mercado energético. Japón, uno de los principales consumidores y comercializadores de GNL, también está importando cada vez menos cargamentos.

En India, el GNL es demasiado caro para desempeñar un papel importante en el sector eléctrico, donde, al igual que en China, el carbón y las energías renovables constituyen la columna vertebral del sistema.

Esto deja al sudeste asiático como el único mercado con perspectivas de crecimiento. Sin embargo, la crisis de Ormuz también está modificando los cálculos en esa región.

«Dado lo que está sucediendo, la interrupción del suministro de petróleo está haciendo que Tailandia, al igual que muchos otros países, acelere el proceso de transición energética», declaró el ministro de Energía tailandés en septiembre.

Según un análisis de Rystad, en 2026 los compradores de todo el mundo gastarán 39.000 millones de dólares adicionales en GNL, a pesar de adquirir 60 millones de toneladas menos.

No es difícil imaginar que la crisis de Ormuz se convierta en un punto de inflexión. Cada vez más países podrían acelerar la transición hacia la energía solar, eólica y las baterías para reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles. Esto dejaría un mercado para el GNL más pequeño de lo previsto. Las energías renovables son más baratas y rápidas de instalar que las centrales eléctricas a gas y las terminales de importación de GNL.

Argentina está apostando por un mercado futuro que quizás nunca llegue a materializarse.

Nick Cunningham es analista de Gas Outlook