Alexandra Kohan: “Hablar de educación financiera para chicos es una manera más de arrasar la infancia”

De lo que se habla a diario a lo que se calla permanentemente por discreción, por inhibición o por tabú. De lo sonante y metálico a lo que permanece oculto, silencioso, innombrable. De lo que derrama por todos lados –en los vínculos, en las aspiraciones de los otros y en las propias– a lo que falta, siempre falta. De lo sucio a lo que hay que lavar tarde o temprano. De lo universal a la novela familiar. De lo que se da a lo que se mezquina. En su reciente ensayo El libro del dinero (Paidós, 2026), Alexandra Kohan se mueve una vez más en los entresijos de un asunto que ella misma describe como conflictivo: la plata.

Luego de abordar el amor, el cuerpo y el humor con sus modulaciones, ahora le tocó el turno a un asunto que acarrea complicaciones de entrada. De hecho, en las primeras páginas del libro Kohan asume la dificultad que conllevó la escritura de esta publicación, los vaivenes que ella misma debió enfrentar para darle forma a un libro “de problemas no de dinero, sino con el dinero”. Y, a la vez, un texto que rescata la figura del don, que quiere seguir dándole vueltas a la materialidad en un mundo cada vez menos táctil.

Con un formato fragmentario, filoso, repleto de citas a autores de lo más diversos (en las páginas de El libro del dinero conviven, gracias a la lectura siempre sorprendente de Kohan, Sigmund Freud, Anne Carson, Jacques Lacan, Jorge Luis Borges, Ricardo Piglia, Juan José Saer y Natalia Ginzburg, entre muchísimos otros), este ensayo se anima al riesgo, a pensar en lo que arrastra el dinero, en lo que circula con él, en lo que se lleva puesto, también.

Con una mirada universal y también con la vista en la Argentina de los temblores económicos, de las inflaciones, de la plata dulce y de la plata quemada, El libro del dinero pincha, incomoda, hace preguntas y también propone reflexionar sobre aquellos espacios que todavía pueden permanecer al reparo de lo agobiantemente mercantil.

En un encuentro organizado por Paidós en la librería Eterna Cadencia de Buenos Aires, Kohan presentó El libro del dinero. A continuación se reproduce una parte de aquel y otros intercambios que la psicoanalista tuvo con la autora de este artículo.

– ¿Por qué el dinero ahora, en medio de este ruido, en esta época ruidosa alrededor del dinero?

– Sabés que es algo que vengo pensando, que me vienen preguntando en entrevistas. Incluso mi analista me preguntó hace no tanto “por qué un libro del dinero”, a pesar de que ya le venía diciendo qué estaba escribiendo. Y no podría dar una única respuesta o me quedo siempre balbuceando. En este libro, a diferencia de los anteriores, no me acuerdo cómo apareció la idea de escribir sobre esto o por qué se me ocurrió. Entonces balbuceo, quiero recuperar todo el tiempo esa escena y no llego. Y por supuesto que, cuanto más uno quiere recuperar lo que se olvidó, menos se lo acuerda. A mí por lo general me gusta mucho despejar el ruido para intentar pensar algo. Porque, si no, me aturdo yo también. Pero cuando digo esto no me refiero a pensar algo de la época en sí, sino para disponerme a pensar yo. A la vez sí, este es un momento en el que el dinero o la conversación sobre el dinero está presente, incluso en ámbitos que parecieran lejanos a él. Después pasa que vos te ponés a leer los autores de toda la vida y es como si todas las épocas hubieran sido igual a ésta en el sentido de que siempre se habló de dinero. Pero, claro, hoy en día aparecen ciertas cuestiones que son distintas a otras épocas y que tienen que ver con la manera en que la forma mercantil o de la economía desborda hacia otros terrenos. Por lo general, hacia el ámbito de las relaciones de las personas, que finalmente es sobre lo que más me interesa pensar. Sé que hay una historia del dinero y varias dimensiones que yo no abordé, ni investigué, que tal vez hubiera estado bueno incluir en el libro. De hecho eran tantas que, cuando estaba por la mitad dije “no, ya está, no lo voy a publicar” (risas).

– Esa dificultad queda asentada en el propio libro, la contás ahí. ¿Por qué cuesta tanto el dinero, en ese sentido?

– Me parece que el dinero está tan, tan, tan desbordado para todos lados que cuesta un poco más atajar ese recorte que yo quería hacer. Con los otros libros también me pasaba, que había una cantidad enorme de cosas escritas antes. Pero la diferencia del amor, el cuerpo y el humor con el dinero es que el dinero sigue estando todo el tiempo. Terminás el libro y el dinero sigue. O la pregunta por el dinero. De hecho mi última sesión de análisis fue sobre el dinero y yo dije “por qué estoy hablando de esto ahora si ya habíamos pasado por ahí” (risas). Pero esto tiene que ver también con una de las respuestas que siempre me rondan sobre por qué escribo: de alguna manera escribo para pensar qué pienso de algunos asuntos o qué me pasa con eso. Esta vez tuve que hacer algo con eso, con mi historia familiar del dinero. A la vez, nadie no tiene una historia familiar del dinero. Eso también es algo que me parece que está bueno desenredar: la novela familiar y el dinero. Nadie no tiene una historia familiar con esto. Con las otras cosas tal vez uno puede decir “bueno, de acá a acá yo termino el libro del amor”. Y no es que eso no esté en la cotidianeidad, pero no está de la misma manera que el dinero. El dinero y la forma mercantil, como dice Anne Carson, la forma de la mercantilización de la vida, que es una forma de deshumanización. Entonces, sí, volviendo al ahora, creo que estamos en un momento de deshumanización.

– Dijiste que muchas personas, cuando contabas que estabas escribiendo sobre el dinero, te acercaban lecturas, te mencionaban autores, canciones, de todo. Sin embargo, el dinero, tal como lo nombrás en el libro, pareciera ser muy árido, aunque esté presente en las conversaciones cotidianas.

– Claro, es curioso eso, que el dinero, como dicen varios autores, sea visible e invisible a la vez. Anne Carson dice que en el fondo nadie puede reflexionar sobre el uso del dinero porque es como pedirle al ojo que vea su propia pestaña. Entonces, efectivamente esa imposibilidad lo hace a la vez más presente todavía: por la forma en la que está escatimado también en la conversación y para cada uno. ¡Y a la vez no podemos parar de hablar! Pero no poder parar de hablar no necesariamente quiere decir que no sea tabú, todo lo contrario. Es que también hay un modo de la represión que es no poder parar de hablar de algo. Estar obligados a hablar de algo. ¿Pero de qué estamos hablando cada vez? ¿De dinero o de otras cuestiones? Me parece que la cosa tiene dos patas. Quiero decir: cuando el dinero es solamente dinero, y son muy pocas escenas en las que el dinero es solamente dinero, listo, no tenemos problema. O, en todo caso, tenemos problemas económicos: tenemos dinero, no tenemos dinero, pagamos, no pagamos, debemos, no debemos. Pero cuando el dinero no es solamente dinero, hay algo que lo convierte en un barro. Y ahí se forma como un pantanal que hay que ver cómo atravesar. Lamentablemente, la mayoría de las veces el dinero no es solo dinero.

– El libro tiene muchas referencias directas a la mugre, a la caca, a lo sucio que muchas veces se arma alrededor del dinero. ¿Por qué creés que no hay dinero sin enchastre?

– En el libro cito a (Sigmund) Freud y un texto hermoso de (Sándor) Ferenczi que repone todo el desplazamiento que se hace entre la caca y el interés por el dinero, y cómo el interés por el dinero tiene en su origen el interés por la caca. Y cómo, con el tiempo, se va reprimiendo el interés por la caca. Hay una frase que a mí me gusta mucho de (Georges) Bataille que dice que la cloaca es la civilización. Es decir, el proceso civilizatorio lo que hace es de alguna manera indicarnos “acá metemos la caca” y de inmediato “no está bueno hablar de caca”, “es mala educación hablar de caca”. Entonces, el proceso civilizatorio y la educación, digamos, lo que hacen es ir corriendo la caca al lugar de la cloaca. Y en el dinero, y sobre todo en el interés por el dinero, todavía hay algo de ese retorno de eso que quedó reprimido. Eso por un lado. Pero después, bueno, no se puede separar al dinero del enchastre porque el dinero es sucio por todo lo que arrastra consigo. Mi posición es que todo dinero está sucio, digamos, o que de alguna manera todo dinero hay que lavarlo. Y no me refiero solo al que está concebido ilegítimamente. De alguna manera todos tenemos que lavar un poco el dinero en el sentido de que, por todo lo que el dinero comporta y arrastra consigo, en algún momento nos vamos a encontrar en ese terreno con alguna mierda. Salvo en muy pocas escenas, aparece en el intercambio y en la circulación del dinero algo en donde quedás trabado. Que es, efectivamente, el lugar de la mierda.

Nadie no tiene una historia familiar del dinero. Eso también es algo que me parece que está bueno desenredar: la novela familiar y el dinero. Nadie no tiene una historia familiar con esto. Con las otras cosas tal vez uno puede decir “bueno, de acá a acá yo termino el libro del amor”. Y no es que eso no esté en la cotidianeidad, pero no está de la misma manera que el dinero. El dinero y la forma mercantil, como dice Anne Carson, la forma de la mercantilización de la vida, que es una forma de deshumanización.

– Decías antes que en algún momento de la escritura apareció tu novela familiar, digamos, y una suerte de fantasma en este sentido. ¿Por qué te pareció importante incluir esta dimensión en el ensayo, donde hablás efectivamente del vínculo de tus padres con la plata, donde recuperás escenas de tu infancia?

– Sí. En realidad me voy encontrando con eso en la escritura, porque yo no tengo muy sabido de antemano por dónde voy a ir. Lo cierto es que, cada vez que escribo, los recuerdos familiares me brotan, me brotan, me brotan. En este caso no estaban tan ocultos estos recuerdos, estaban bastante a mano, porque como vos decís, van constituyendo un fantasma. Y porque, bueno, como decíamos, cada uno de nosotros tiene una historia familiar del dinero y tiene una novela familiar a su vez, que por supuesto no es el relato de los hechos sino eso que nosotros hacemos con los hechos. Me parece que algo hay que hacer cada vez con esa historia familiar. Esta vez es el dinero, que encima está tan presente a diario y es tan ríspido y es tan antipático. Pasa que, hay asuntos que si uno no acomoda un poco o no intenta ubicarlos, para seguir en estos términos, empiezan a generarnos costos más altos con el tiempo. Con estas cosas es un poco así, ¡sale más caro después!

– Lo traías recién y también está muy presente en el libro esta idea del desborde de las palabras del universo de la especulación financiera a otras zonas, como el amor, la amistad o los vínculos en general. ¿Qué consecuencias percibís que ese desplazamiento puede traer?

– Sí, quizás hubo siempre especulación en las relaciones. Pero hoy en día resuena más por la enorme presencia de la especulación financiera supongo y su terminología. Sí, creo que es un problema cuando se cuela esa forma de la especulación en las relaciones personales. Primero, porque es una obviedad que es una cagada cuando aparece la especulación en los afectos. Pero además, porque me interesa pensar cómo eso termina permeando para dar lugar a una imposibilidad para perder. Como dice (José Luis) Juresa: la época está un poco obsesiva con perder, no se quiere perder nada, entonces todos agarramos esto, esto y esto. Y, también, como plantea Juresa, no está bien visto que algo o alguien “reste”. No tiene buena prensa. Lo que sí tiene buena prensa es que algo “sume”. Me parece que eso tiene mucho que ver con la especulación circundante, con esa atmósfera. En este sentido, lo que se me había ocurrido y está en el libro es que el que no arriesga no pierde, es decir, una vuelta a eso de que “el que no arriesga no gana”. Porque, por un lado, hoy en día hay muy poco riesgo en general. Y, por otro lado, cuando se arriesga se quiere ganar solamente. Ahí lo que veo es una dificultad: la de no estar dispuestos a perder algo. Y ahí me parece que no hay vida posible. Porque la retención, la acumulación o la preservación no tienen nada que ver con el deseo. No hace falta dedicarse a lo que me dedico para escuchar cómo todo el tiempo hay una especie de tanteo muy tibio para no perder nunca. Entonces esta especulación me interesa pensarla como impedimento. Después, claro, también está la gran cantidad de gente que hay especulando financieramente, incluso muchos de nosotros. Eso a mí me entristece porque se lleva mucho de nosotros, nos ha convertido a todos en pequeños financistas desde nuestro home banking en el poco rato que a veces nos queda. Nos bombardean desde el teléfono con palabras que ni siquiera sé si digo bien, como “obligaciones negociables”. A cada rato te llegan mails y anuncios. Yo no estoy en contra de invertir, lo que estoy en contra es de que nos volvamos todo el tiempo una maquinita especulativa. Me parece que eso es mustio o nos vuelve mustios. Entiendo, claro, que en el trasfondo está también la diferencia ideológica, sobre si se está a favor o no de hacer dinero con dinero. También entiendo, y lo digo en el libro, que en la economía de este país todo el dinero se escurre y entonces, si te sobran 5 pesos, estás pensando qué hacer con eso. Lo entiendo, claro que lo entiendo. Lo que digo es, bueno, también con eso hay que hacer algo para que eso no te lleve puesto. Porque, si no, nos convertimos todos en calculadores las 24 horas. Y eso inevitablemente puede tener consecuencias después en otros ámbitos.

– El libro tiene como bajada “Entre el don y la materialidad” y quería preguntarte por la materialidad en estos tiempos de repliegue del dinero físico. Ahora se habla de “billeteras virtuales”, ni siquiera usamos la tarjeta de plástico porque la tenemos en el teléfono. ¿Sentís que eso de no tocar plata, o tocarla cada vez menos, afecta nuestro vínculo con lo que creemos que es el dinero?

– Sí. Hoy en día no se tocan muchas cosas, hay un repliegue extendido de lo físico, de los encuentros. Hay mucha cosa virtual. O, mejor dicho, hay ofertas virtuales de todo. Y, claro, me parece que eso tiene consecuencias. Por eso en muchos ámbitos asistimos a un momento como apagado. Y, al revés, cuando nos encontramos con otro personalmente, salimos y decimos “che, qué lindo es esto”. A mí me parece un problema que la pandemia haya dejado esa idea de que la virtualidad sustituye a la presencialidad, sin ninguna solución de continuidad, porque es casi lo mismo. Entonces se ofrecen actividades virtuales o presenciales como si fuera una opción más. Y a mí me parece que no es una opción más. La virtualidad es una opción que no tiene nada que ver con la presencialidad. Con el dinero también me parece que si ya era de por sí una abstracción, ahora nos coloca todavía más en ese terreno difuso. Ahora también está esto que llaman “contactless” con las tarjetas. Me parece un término muy interesante, el “contactless”, que es sin contacto. Sobre todo porque ese no contacto se refiere a un no contacto con los otros, directamente. Y tocar el dinero no es lo mismo que no tocarlo porque todo lo que implique el repliegue de los cuerpos no está bueno. El dinero también está bueno tocarlo. Borges dijo “no hay nada menos material que el dinero”, y está bien por todo lo que comentábamos, por todo lo que arrastra el dinero, pero a mí me parece que tocar dinero no es lo mismo que no tocarlo. Lo veo, por ejemplo, en el consultorio: yo trato de que vuelva el dinero, la gestualidad del pago, porque ahí se ven muchas cosas. No es lo mismo decirle al analista “no traje para pagar” o “me olvidé la billetera”, que no transferir o mandar la transferencia tres semanas más tarde. Además estamos hartos de los comprobantes de transferencia y, peor, me molesta que me hayan sacado la palabra “transferencia” del lugar donde estaba para el psicoanálisis.

Me parece que la cosa tiene dos patas. Quiero decir: cuando el dinero es solamente dinero, y son muy pocas escenas en las que el dinero es solamente dinero, listo, no tenemos problema. O, en todo caso, tenemos problemas económicos: tenemos dinero, no tenemos dinero, pagamos, no pagamos, debemos, no debemos. Pero cuando el dinero no es solamente dinero, hay algo que lo convierte en un barro. Y ahí se forma como un pantanal que hay que ver cómo atravesar.

– Algo que advertiste en el libro es esto de personas muy jóvenes que no dicen “quiero tener mucha plata” sino que sostienen “quiero ser millonario” como una suerte de sueño de época. ¿Qué leés en ese anhelo?

– Sí, hay como una especie de nuevo “ser social” en un tipo de millonario novedoso. Porque siempre hubo millonarios y siempre fue un ser social el millonario. Pero hoy en día me parece que por ahí están otra vez a la vista de todos, o hay más visibilidad, o todos los identificamos rápido. Además, aparentemente no es obsceno mostrarse millonario, todo lo contrario. Entonces aparece una aspiración y una admiración por los millonarios que a mí me llama la atención. Creo que eso explica en gran parte el triunfo de (Mauricio) Macri en su momento, un millonario que quería ser presidente. No era un político que se hizo millonario como muchos otros. Era un millonario. Y eso generó algún tipo de admiración. No sé si tengo una respuesta sobre esa aspiración de algunos jóvenes hoy, tal vez circula también la idea de que ser millonarios es algo como al alcance de todos. Porque además, el discurso que también da vueltas resalta esto de que los millonarios “la hicieron trabajando” o el “nadie me regaló nada”. Y, enseguida, detrás de eso está la idea de que si no tenés dinero es porque sos un vago. Es desesperante todo ese pegoteo que tiene que ver con lo ideológico, claro. Incluso hoy ves gente que no tiene nada y repite el discurso de “hay que trabajar”. No parece importar si trabajás 20 horas. Después también se puede ver qué tipo de millonario es admirado hoy. No era lo mismo (Henry) Ford queriendo que sus empleados se compraran un auto, a pesar de que evidentemente era un explotador de los trabajadores, que un millonario actual como Elon Musk. Alguien que quiere que los trabajadores trabajen 40 horas y que busca poblar Marte con millonarios como él. Igual no sé por qué se admira tanto a un ser nefasto como ese o como (Marcos) Galperín. Tal vez se vea ahí algo así como un “piola”, un tipo que además puede estar por encima de la ley. No es casual, me parece a mí, que todo esté circulando cuando tenemos un presidente que dijo que hay que admirar a la gente que evade impuestos, que son héroes los evasores. Es un punto de llegada que ahora está más legitimado desde el poder.

– Lo hemos charlado alguna vez y te escuché últimamente comentar cierta preocupación alrededor de las infancias y lo que llaman “la educación financiera”, como si hubiera una necesidad de saber sobre el dinero desde muy pequeños. En tu ensayo recuperás un texto precioso de Natalia Ginzburg para darle vueltas a este asunto de qué enseñarles a los chicos.

– Sí, no deja de ser impactante que se diga esto de que los chicos tienen que recibir sin falta educación financiera. También en el último tiempo vi muchos niños hablando de dinero en las redes, como mini cripto bros, o baby bros, no sé (risas). Creo que la infancia hoy está siendo arrasada de muchos modos. Y que hablar de educación financiera para chicos es una manera más de arrasar la infancia. Ese ensayo de Natalia Ginzburg se llama Las pequeñas virtudes y es hermoso. Ahí ella habla de cómo educar a los niños en relación con el dinero. Dice que una pequeña virtud es enseñarles a ahorrar, pero es una virtud pequeña en el sentido de chiquitita, medio floja. En cambio, ella sostiene que para enseñarles a ser generosos hay que criarlos en el desapego al dinero, no en el apego al dinero. También propone algo muy disruptivo para todos los que somos madres o padres y es “no les compren una alcancía a los niños”, algo que muchos hemos tenido. Ginzburg dice que al momento de romper la alcancía los niños se ponen mal porque se van a desprender de eso que atesoraron tanto tiempo. Por eso ella sugiere que hay que enseñarles a gastar el dinero, no a retenerlo, acumularlo o preservarlo, aunque sea lo mínimo que se tenga. De ninguna manera ella está haciendo un elogio de la pobreza ni del ascetismo, sino que lo que propone es un elogio de la infancia para no criar a los chicos en el apego al dinero. Obviamente uno escucha todo el tiempo lo contrario, uno mismo ha sido así también, esto de decirles a los hijos “sabés lo que cuesta ganar el dinero y vos lo tirás” o “perdiste el buzo por quinta vez este año”. Son discursos muy instalados y muchos padres y madres no podemos evitarlos. Lo que ella propone es repensar el vínculo, no en la línea de “total en la vida hay cosas más importantes”, sino para que puedan relacionarse con la importancia del dinero en su justa medida. Por supuesto que ahí ella critica que se les dé dinero a los niños por tareas domésticas o que se los recompense porque les fue bien en la escuela para que, de algún modo, se corra al dinero de esa situación de intercambio nefasta que ya van a tener que atravesar toda la vida. Después van a tener que trabajar por dinero, la tragedia ya va a venir (risas). ¿Para qué adelantarse a esto desde tan chiquitos?

– Otra dimensión que trae el libro, sobre todo en la segunda parte, tiene que ver con el don, en particular a partir de El ensayo del don de (Marcel) Mauss, con lo generoso, con el dar. ¿Por qué quisiste incorporar esa figura?

– Sí, me interesaba no tanto en Mauss y sí mucho más en la lectura que hace (Jacques) Derrida de este ensayo. Es muy linda esa lectura, porque de alguna manera dice que Mauss habla de todo menos del don. Derrida sostiene que hay algo imposible en el don, la idea de que uno da y que no calcula lo que da y que, al mismo tiempo, no está esperando recibir a cambio. No está hablando de una prescindencia o un desapego: uno tiene que olvidarse de lo que da porque si uno no se olvida de lo que da entonces no es un don. No hay don si uno le está reclamando al otro “ah bueno, pero yo el año pasado te regalé tal cosa que me costó muchísimo encontrar”. Hay gente que tiene que subrayar esas cosas: no hay nada de don ahí. Para Derrida el don de algún modo es lo único que rompe con lo económico. Porque, justamente, el don está en una relación de extrañeza con el círculo del toma y daca, una fuerza que lo desarma. Y también dice que es imposible. Pero, que sea imposible no quiere decir que el don es imposible, sino que es “lo” imposible, que hay un punto en el que siempre uno queda enganchado esperando que el otro le dé o esperando que le devuelva. Es muy difícil pero bueno, es un punto posible para que uno pueda hacer un laburo, dejar que la generosidad ocupe algún lugar, ¿no? La generosidad para con los amigos, que se aleja de esa cosa del “qué me regalaste si yo te regalé esto”. O la generosidad en las parejas. No estar todo el tiempo atrás del toma y daca y el esperar a cambio. Eso de esperar la reciprocidad y medirla. Porque es realmente agobiante hacerlo, vivir enganchado a eso. Y porque, además, pensar a partir del don despeja, me parece a mí, la pregunta acuciante de “cuánto valgo”. Entonces que alguien me regale un regalo miserable no quiere decir que yo valgo poco o que yo valgo poco para el otro. Ese otro es un miserable y punto. Lo mismo pasa cuando uno tiene que cobrar un laburo y te ofrecen poca plata. Eso no tiene que ver con lo que uno vale, porque eso es inmedible, es invaluable, no tiene que haber esa metonimia entre eso y uno, me parece. No es la parte por el todo. No podés pensar todo el tiempo “¿mi amistad con tal vale solo una caja de bombones?”. Bueno, recibí la caja y listo, que de por sí ya es muy lindo el gesto. Es lindo también observar la gestualidad del don. En todo esto habrá, como siempre, gente miserable y gente generosa.

– En varios tramos del libro hablás de buscar espacios o lugares que no sean devorados por lo mercantil. ¿Crees que es posible, que podemos corrernos un ratito de esa insistencia, de ese problema que nos atraviesa?

– Sí, me parece que sí. Obvio que es posible. Y, aunque no nos manejemos con formas prefijadas, uno intenta todo el tiempo buscar espacios que uno valora mucho y que no están tomados por eso. Pienso en la amistad, el amor, el consultorio, la escritura. Qué sé yo, todas esas cosas que uno hace desde el deseo me parece que no están tomadas por lo mercantil. A la vez, en cuanto aparece lo mercantil, nos damos cuenta enseguida. Te das cuenta rápido cuando el otro te quiere usar en modo extractivista. Porque sí, hay extractivismo en algunas relaciones en las que el otro te quiere sacar algo. Pero es fácil advertirlo. Después, claro, pienso en la práctica del psicoanálisis, que es una práctica no mercantil. Está dentro del mercado, pero no es mercantil en sí. Hay dinero de por medio, pero no se reduce todo al intercambio de dinero. Si se redujera todo a lo mercantil no aparecería –y eso creo que lo pongo en el libro– el agradecimiento que muchas veces aparece en el consultorio. Porque lo que pasa en el análisis no tiene que ver con el honorario que se paga, lo que pasa en un análisis no está subsumido al dinero. No es “te pagué por cinco intervenciones”, “tres silencios”, “50 minutos” (risas).

– Claro, no hay tarifario posible, “hoy se habló de cinco traumitas” eso equivale a tanto.

– Exacto, no cobramos por una cantidad de sueños o traumas (risas). No funciona así. Efectivamente el modo en que el don está en el consultorio no tiene que ver solamente con el don de la palabra o el don de la escucha. No hay intercambio de mercancía posible en ese espacio. ¿Hay dinero de por medio? ¡Más bien! Pero ese dinero no es por algo en particular porque no hay nada a cambio de ese dinero. El paciente paga por un lado, punto aparte. El analista cobra, punto aparte. No hay transacción posible. Entonces, ¿por qué paga un paciente? No sabemos. No paga ni por el lugar, ni por el espacio, ni por el tiempo, ni por la intervención. No, paga, punto. Habrá que ver qué paga. Y del otro lado, bueno, se cobra. A veces resulta muy difícil leer eso que pasa en el psicoanálisis porque no ocurre de esa misma manera en ninguna otra escena de la vida cotidiana. Y como dice por acá Alicia Majul, el analista también paga. Paga como soporte de la transferencia porque el cuerpo de uno está ahí. No está la persona del psicoanalista, pero está el cuerpo. Y al cuerpo no lo podés apagar.

AL