Las ‘midterms’ y el escándalo de Nvidia exponen la disputa entre EEUU y China por el liderazgo de la IA

La carrera por la IA pasó de ser una prueba de velocidad a una carrera de obstáculos. Estados Unidos y China concentran la fabricación y el suministro global de chips, movilizan capital y construyen centros de datos para conquistar una hegemonía que busca el Santo Grial de la productividad, avanza en sectores como el de la defensa, pero, sobre todo, pretende ganar poder e influencia internacional. Sin embargo, la ambición de este desafío compartido se enfrenta a dos límites que el Nobel de Economía Paul Krugman describió a fines de octubre. Por un lado, la urgente necesidad de financiamiento para sus proyectos y, por otro, un creciente rechazo social, especialmente a los centros de datos. Krugman anticipa aplazamientos o cancelaciones de proyectos, restricciones crediticias al ecosistema de la IA y una renovada exigencia de los inversores por saber quién paga la factura de los flujos de capital que movilizan este cambio de paradigma económico.

El amplio respaldo ciudadano a los candidatos demócratas en las elecciones de medio término (midterms) en Estados Unidos provocó los primeros movimientos sísmicos en Wall Street y puso fin de un plumazo a la intensa tendencia alcista de octubre. En noviembre, el Nasdaq 100, que reúne a las cien mayores empresas tecnológicas del mercado estadounidense, registró esta semana retrocesos de alrededor del 2%, frente a un Stoxx Europe 600 que atraviesa una fase alcista del 1,5%.

Esta incertidumbre inversora, con distintas ondas expansivas a uno y otro lado del Atlántico, profundizó todavía más la grieta poselectoral en Estados Unidos. Se instaló un consenso que volvió a poner sobre la mesa la advertencia de una burbuja especulativa, aunque todavía considera improbable que estalle. Entre otras razones, porque los centros de datos mantienen sus planes de construcción a tres o cuatro años y porque los hiperescaladores —proveedores de servicios en la nube e infraestructura digital— como Amazon, Alphabet o Meta, y gigantes de los chips de alta gama como Nvidia siguen impulsando los activos vinculados a la IA. Sin embargo, los inversores decidieron reacomodar sus carteras y poner en duda la capacidad del sector privado para convertir sus compromisos de capital en beneficios. Las fuertes ventas de activos también contagiaron al mercado de divisas y a los activos de refugio, como el oro.

Todo esto podría agravarse por el actual período de encarecimiento del dinero, el más agresivo desde 2002, y por la sensibilidad que muestra la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense.

Sin embargo, el epicentro de este estado de sobreexcitación bursátil surgió en Nvidia. Más concretamente, en la figura de su ex CEO, Jensen Huang, que empezó la semana con la admisión de una relación extramatrimonial con la exdirectiva de Megaspeed, Alice Huang, y la terminó con el reconocimiento de otra relación con una directiva de la hasta ahora mayor empresa global por capitalización bursátil. El affaire terminó por llevarlo a la guillotina. El escándalo provocó una fuerte conmoción geopolítica y bursátil, con caídas cercanas a los dos dígitos, y llevó a que su consejo de administración —además del FBI— investigara el caso. También es probable que Huang deba comparecer ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes por sus posibles vínculos con servicios de inteligencia extranjeros.

Las investigaciones apuntan a Pekín, que rechaza las acusaciones de espionaje. Legisladores como el senador Chris Coons pretenden que también revele los compromisos que asumió con Donald Trump y que le permitieron vender chips de alta gama a China.

El asunto adquirió trascendencia. Bloomberg informó sobre gestiones del director jurídico de Nvidia ante las autoridades regulatorias estadounidenses, ya en 2025, por un presunto contrabando de chips de Megaspeed. En su semana negra en la Bolsa, el gigante de los circuitos integrados fue desplazado por Microsoft como la empresa de mayor valor bursátil, porque los inversores interpretan el caso como un atentado contra la seguridad nacional. Esto ocurrió incluso después del nombramiento de Colette Kress, su directora financiera, como sucesora provisional, y del compromiso de la empresa de que Huang no tendrá ninguna responsabilidad en la multinacional.

Para Daniel Morgan, gestor de Synovus Trust, la compañía “creció tan rápido que no preparó su relevo”. Ahora, dice, “debe detener los rumores de los círculos bursátiles sobre cuánto puede invertir Nvidia en el futuro con escándalos de este calibre y el negocio de la IA en el punto de mira del mercado de acciones”.

Camarilla tecnológica de la Casa Blanca

Huang fue un techno-influencer habitual del Despacho Oval y logró eludir los vetos de Trump contra China en el sector de los semiconductores, lo que permitió a Nvidia operar en el gigante asiático y adquirir tierras raras para fabricar sus componentes. La red de empresas de Alice Huang invirtió en DeepSeek, una firma china de IA que provocó caídas masivas de estos activos en febrero de 2025 al mostrar la calidad de los modelos algorítmicos de código abierto del gigante asiático y permitir así que sus empresas pudieran abastecerse con fluidez de los chips avanzados Blackwell de Nvidia, según The Information.

La volatilidad de las acciones tecnológicas y el caso Nvidia llevaron la rivalidad geoestratégica entre Estados Unidos y China a otra dimensión. Ambos países buscan construir capacidad financiera por adelantado, mientras los acreedores exigen cobrar sus beneficios en plazos concretos. Un reciente informe del Banco Internacional de Pagos señala que las necesidades de crédito de la IA exigirán más deuda y préstamos privados, y pone en duda la sostenibilidad de este modelo “muy dependiente de las expectativas de beneficios”.

Las carteras ya reflejan esa tensión. Las acciones de compañías de sectores como el consumo registraron ganancias de dos dígitos (un 10,6%) en octubre en los mercados globales, mientras que las del sector sanitario estuvieron cerca, con una suba del 9,8%. Los activos tecnológicos, por el contrario, retrocedieron más del 13%. Beata Manthey, de Citi, anticipa una etapa de análisis detallado de los créditos, menores inversiones, revisión de ganancias e ingresos y un deterioro del clima inversor hacia la IA.

China también muestra tensiones bursátiles. Su CSI 300 pierde alrededor del 13% en 2026, afectado por problemas inmobiliarios y fiscales que se trasladan a la deuda, mientras la abundancia de modelos abiertos presiona los precios de la IA y las nuevas empresas que cotizan en Bolsa compiten por el capital disponible. Julia Pan, de UOB Kay Hian, describe esta transición. Los inversores —afirma— “examinan los sistemas de IA para reducir costos y generar márgenes que permitan capturar valor”.

En Wall Street, la gran prueba la plantea Anthropic, que debutará en el principal centro financiero global el 19 de noviembre y busca captar hasta 90.400 millones de dólares mediante una colocación privada, con una valuación de 1,4 billones.

El mercado considera justificado que su valor alcance los 150.000 millones de dólares en ingresos recurrentes en 2027 y Goldman Sachs proyecta ventas por 685.000 millones en 2030. Esto, a pesar de que el capital comprometido por la compañía de Dario Amodei roza los 901.000 millones. Seguramente, la buena o mala recepción de su salida servirá de referencia para OpenAI, que apunta a cotizar en Bolsa en 2027 y medirá cuánto capital queda para sostener la carrera bursátil. Todo esto, en un contexto en el que la demanda de compra sextuplica la oferta de acciones.

Con estos antecedentes, ¿está amenazada la disputa geoestratégica por la hegemonía de la IA? Estas cinco cuestiones ayudan a entender la magnitud de esta revisión del valor de la economía de la IA.

Más de 3 billones comprometidos por los gigantes tecnológicos

Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon y Oracle acumulan más de 3 billones de dólares en compromisos futuros de gasto: 1,3 billones en alquileres y 1,9 billones en otras compras, según Bloomberg. Incluyen equipos, energía, edificios y actividades ajenas a la IA, además de pagos distribuidos a lo largo de décadas. Alphabet supera el billón de dólares, casi ocho veces más que un año antes; Meta supera los 800.000 millones. Estos hiperescaladores destinan recursos para evitar que un déficit de infraestructura digital los deje fuera de juego y les haga perder el liderazgo. A cambio, aumentan su dependencia del crédito.

Las grandes tecnológicas estadounidenses se disputan el precio del liderazgo

La disputa también se libra dentro de Estados Unidos. Google acaba de anunciar nuevas variantes de sus procesadores TPU: la 8tx, disponible en 2027 para operaciones confidenciales, y la 8i Max, para aplicaciones que manejan enormes cantidades de información de manera simultánea. Es una muestra de que la especialización de los chips permite ajustar su rendimiento a tareas concretas y reducir el costo de desarrollar o utilizar modelos.

Bloomberg Economics calcula que las TPU cuestan un 30% menos que las GPU de Nvidia, con una capacidad de procesamiento “competitiva”, y que Google proyecta ventas superiores a los 135.000 millones de dólares en 2028, frente a los 12.000 millones estimados para 2026.

Las urnas cambian las condiciones del despliegue tecnológico

La expansión física de los centros de datos convierte una batalla geoestratégica global en un conflicto local. Las sociedades civiles empiezan a preguntarse quién aporta el agua y la electricidad, quién paga las redes y quién asume el impacto sobre el territorio. Fue uno de los factores que contribuyeron a la derrota republicana, incluso en estados de tradición conservadora como Texas. Las elecciones de medio término (midterms) dieron lugar a revisiones de contratos. Aunque todavía no hubo cancelaciones, estas revisiones pueden postergar ingresos y aumentar los costos financieros ya asumidos, advierte Doug Calidas, de Americans for Responsible Innovation.

El crédito exige más rentabilidad y garantías

Las empresas vinculadas a la IA habían asumido unos 460.000 millones de dólares de deuda mundial hasta el 28 de octubre, según Bloomberg. Al menos 18 financiamientos de centros de datos en los mercados de bonos especulativos y préstamos apalancados ofrecían rendimientos de dos dígitos. Carolyn Campbell, estratega de Morgan Stanley, sitúa cerca del 7% los rendimientos de los bonos de centros de datos con las mejores calificaciones, frente a menos del 5% a comienzos de 2026. Tucker Roberts, de Citadel Securities, señala la urgencia de estas empresas por encontrar compradores dispuestos a asumir riesgos.

¿Motor del dinamismo económico?

La contribución de la IA al PIB estadounidense podría alcanzar las ocho décimas, un tercio de su crecimiento, según ING. Por su parte, la industria de IA china superó los 1,2 billones de yuanes —algo más de 180.000 millones de dólares— en 2025, un 40% más que el año anterior, según la academia tecnológica CAICT. Goldman Sachs estima que los algoritmos contribuyen con tres décimas al crecimiento de su PIB y sumarán ocho puntos en la próxima década.