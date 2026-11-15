A contramano del Papa: los empresarios que hacían negociados con la discapacidad

“El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”, dijo el papa León XIV el lunes en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad. “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”, agregó, en una institución que llegó a la visita reclamando por aranceles atrasados y faltantes de medicamentos.

Dos días después se reanudaron en los tribunales federales de Comodoro Py las indagatorias de la causa por la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el cronograma fijado por el juez Ariel Lijo, entre el miércoles y este viernes estaban citados los empresarios de droguerías Matías Litmanovich, director de 20 de Junio; Delia Navarro, vicepresidenta de Scienza Argentina; los hermanos Yair y Joel Hendler, accionistas de Luley; Facundo y Juan Giudici, presidente y director de Ultra Pharma, respectivamente, y Fernando Oris de Roa, presidente de Droguería del Sud.

Son algunos de los 36 empresarios y ejecutivos que, según los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, integraron un cartel administrado por la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, para repartirse las compras de medicamentos de alto costo destinados a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, que atiende a titulares de pensiones no contributivas, entre ellas las de discapacidad. Según la acusación, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 Suizo decidía antes de cada compulsa quién ganaba, a qué precio y quién quedaba “un escalón por detrás”.

La semana anterior habían pasado por el juzgado los dueños de Suizo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y su director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner. Los tres se negaron a responder preguntas y presentaron escritos. Jonathan Kovalivker pidió la nulidad de la causa por haberse originado en audios “de origen ilícito” -los del exjefe de la ANDIS Diego Spagnuolo sobre el 3% de las coimas que irían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei- y sostuvo que se le atribuye responsabilidad “meramente por ‘ser’ presidente de la empresa”. La droguería afirma que la ANDIS era uno de sus más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado.

El dictamen del 16 de octubre con el que los fiscales pidieron esas indagatorias contiene pruebas contra los Kovalivker y los demás empresarios que hasta ahora no se habían difundido, y a las que tuvo acceso elDiarioAR.

Las visitas a Nordelta

Entre marzo de 2024 y junio de 2025, según los registros de ingreso del barrio La Isla, en Nordelta, la casa de Jonathan Kovalivker recibió a directivos de varias de las droguerías que, en los papeles, competían con Suizo. Hernán Bagliero, entonces director suplente de Droguería del Sud, fue el 13 de septiembre de 2024 y el 13 de junio de 2025. Matías Litmanovich, director de 20 de Junio, fue el 28 de abril de 2025. Ramón Cereijo, socio del presidente de Dihemo, fue el 19 de marzo de 2024, y Marcos Hendler, socio de los dueños de Luley, el 11 de abril de 2025. Cereijo y Hendler ingresaron junto con Nuner Uner, a quien los fiscales señalan como el “número 2” de Kovalivker.

Además, Emmanuel Kovalivker tenía agendados en su teléfono a Bagliero y a Mario y Gastón Litmanovich, de 20 de Junio, a quienes los fiscales describen como “representantes de firmas” incluidas en la nómina de “empresas cartelizadas” de un cuaderno secuestrado al lobbista Miguel Ángel Calvete.

Emmanuel y la “Mesa de Antibióticos”

El dictamen sostiene que la relación de los Kovalivker con el médico Pablo Atchabahian —exfuncionario de la ANDIS al que los fiscales definen como “lobbista jerarquizado” de Suizo y uno de los jefes de la asociación ilícita— empezó antes de que Javier Milei llegara al gobierno.

En julio de 2023, Atchabahian participó, en representación de Log In, la empresa de logística del grupo, de una ronda de reuniones con laboratorios. Le mandó a Emmanuel Kovalivker un documento titulado “Mesa de Antibióticos”, que comienza: “La distribuidora Log In a través de Diego Viner, Emmanuel Kovalivker y del Dr. Pablo Atchabahian comenzaron una rueda de reuniones…”. En agosto, según los fiscales, en sus conversaciones “surgen posibles acuerdos y el inicio de un futuro proyecto que involucraría licitaciones”, y Emmanuel le dijo que avanzara. Ese mismo mes lo llamó “un gran soldado” de Suizo.

En septiembre, después de que Atchabahian le preguntara si lo habían llamado dos de los contactos de esa ronda, Emmanuel le respondió: “Y bueno, avanzaremos sin ellos, después veremos qué pasa”. Y en otro audio: “Y sí, Pablito, qué sé yo, si después sale mal, bueno, fracasamos en el intento, y vemos cómo no salir tan golpeados, viste, qué sé yo, pero si igual la guita no la ponemos nosotros”. El dictamen no explica a qué dinero se refería: los fiscales solo destacan el uso del “nosotros” como muestra de pertenencia a la firma.

El 31 de octubre de 2023, tras una reunión con laboratorios a la que Emmanuel finalmente no asistió, Atchabahian le envió archivos titulados “Ampi sulbactam 2” y “Ceftriaxona 2” —dos antibióticos— y le contó por audio lo conversado: “Se va a acordar precio, como para por lo menos ir todos con un mismo precio, y tratar de ir todos en las licitaciones, todos juntos, o sea todo juntos o con acuerdo de valores”. Este tramo no integra las imputaciones, que se concentran entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

“Llamen a MAC”

Según el dictamen, el 22 de agosto de 2025, el mismo día en que la sede de Suizo fue allanada, Nuner Uner escribió en el grupo de WhatsApp “Directorio” de la empresa cómo proceder si los contactaba algún medio y avisó que estaban “trabajando en eso”. Diego Viner, director de Compras y primo de los Kovalivker, respondió: “Llamen a MAC”. Para los fiscales, MAC “no sería otro que” Calvete, el lobbista acusado de pagarle sobornos a Spagnuolo. Los mensajes tenían activada la autodestrucción.

Ese mismo 22 de agosto, según el peritaje, el celular de Eduardo Kovalivker, padre de Jonathan y Emmanuel y fundador de la droguería, fue “borrado, restaurado de fábrica y/o reconfigurado”, días antes de que lo entregara. Eduardo no está entre los citados a indagatoria.

El dictamen atribuye a la conducción de Suizo decisiones que no podían tomar “empleados infieles”. Una de ellas fue el desplazamiento de la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui: el 7 de marzo de 2025, ante una consulta del director nacional Daniel Garbellini, Atchabahian le respondió que había hablado con “Seba” —Nuner Uner— y que estaba de acuerdo con el despido. Otra, el vínculo con el propio Atchabahian: Suizo le pagó viáticos “como parte del directorio” y le reservó 33 pasajes aéreos, aunque no figuraba en ningún registro laboral ni facturaba a la empresa. “El ocultamiento del vínculo en los registros societarios fue una determinación que sólo pudo adoptarse desde los órganos de dirección”, concluyen los fiscales.

Un 287% de ganancia, días antes del escándalo

Los chats del área de Tratamientos Especiales de Suizo muestran que la libertad para fijar precios siguió hasta que estalló el escándalo del “3% para Karina”. En agosto de 2025, Martín Pinto, jefe de Control Comercial de Tratamientos Especiales de Suizo, le ofreció a Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la misma droguería, la marca Wilate, un medicamento para trastornos de la coagulación: “Fer, querido, tomate 450 mil pesos […] de costo”. “Dale, crack. Sí, lo tomo, dale, costo 450. Eso seguramente se lo vendo a Génesis”, respondió Domínguez.

Finalmente lo vendió Suizo de manera directa. En la orden de compra 384, abierta el 11 de agosto de 2025 -diez días antes de que estallara el escándalo de los audios de Spagnuolo-, la ANDIS pagó $1.742.401 por cada unidad de Wilate, por 130 unidades: $226,5 millones. Según los fiscales, Suizo “obtuvo una ganancia sobre el costo del 287,2%”. “Esto es tan solo una muestra de que la Suizo Argentina S.A. podía poner el monto que quisiera a ANDIS y este sería abonado”, sostienen.

Los socios del reparto

Para pedir la indagatoria de los dueños y directivos de las otras droguerías, los fiscales reunieron indicios de vínculo directo con Suizo o con funcionarios de la ANDIS. Estos son algunos de los que no habían trascendido:

Dihemo. El 13 de noviembre de 2024, Atchabahian ordenó a Garbellini “frenar y dormir un pago” a Dihemo “lo más que se pueda por estar jugando mal”, según el dictamen. Ese mismo día, Garbellini se autoenvió la foto de una anotación manuscrita: “Dihemo fraccionar los pagos de a poco” y, con una flecha, “Leandro Lopez bocón”. Leandro Antonio López es el gerente general de la droguería. Para los fiscales, el episodio muestra que, si las firmas “jugaban mal”, “se las castigaba”. Dihemo, además, aparece mencionada como una de las empresas “cartelizadas” en un cuaderno de Calvete.

20 de Junio. El mismo 13 de noviembre de 2024, Atchabahian pidió que se invitara a esa droguería a las compulsas. Hasta entonces, el emicizumab —un medicamento de Roche para la hemofilia— se le adjudicaba a Suizo; desde ese mensaje, 20 de Junio pasó a ganar esas compras en las compulsas de noviembre y diciembre de 2024. Según datos de ARCA, las ventas de Suizo a 20 de Junio crecieron “exponencialmente” desde junio de 2024. 20 de Junio y Luley fueron, además, clientas de Suizo durante el período investigado.

Disval. Atchabahian se ocupó “de manera personal de obtener los certificados” para dar de alta a Disval en el sistema de compras de la ANDIS. Una semana después de esa conversación, la droguería —que comercializaba medicamentos con Suizo— fue invitada a su primera compulsa.

Soldist y Seguermed. El 3 de junio de 2024, “once días antes del primer envío de planillas” del reparto, Luis Fernando Segura renunció a la gerencia de Soldist y cedió sus cuotas a Juan Ignacio Sabio, que pasó a ser socio mayoritario. Segura figura también como socio, con el 20%, de Seguermed, cuya gerente y dueña del 80% es Patricia Calderón. En una compulsa de cladribina, Soldist ofreció la marca Mavenclad cinco veces más cara que en la compulsa anterior, lo que para los fiscales pudo servir “para dotar a la cotización de la Suizo Argentina S.A. de un manto de falsa transparencia y competencia”.

Meta. En los chats internos de Suizo, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales, comentó que Droguería Meta “se mandó una cagada”, por lo que buscaban otra droguería que cotizara en la ANDIS para medicamentos oncológicos.

Génesis. Domínguez le dijo a Andrés Arnaudo, presidente de Génesis, que consultara con “Seba” el precio al que esa droguería debía cotizar un medicamento. Domínguez también se jactaba ante un compañero de que iba a ser el que más vendía a otras droguerías “con este chanchullito que tenemos nuevo”, que los fiscales identifican con Génesis. Con el Copaxone de 20 mg, un fármaco para la esclerosis múltiple, Suizo le vendió a Génesis a $459.090 la unidad y Génesis se lo facturó a la ANDIS a $1.439.500: un 213% más.

Un testigo, Luis Cella, declaró ante la fiscalía que “simular compulsas” significa acordar entre oferentes para fijar precios altos y dividirse el mercado, y que “más o menos cada droguería debe tener el 20% de lo que compra Incluir Salud”. “Las principales son Suizo, Del Sud, 20 de Junio y Dihemo”.

A esas pruebas se suman otras centrales del caso que ya habían sido difundidas por la prensa:

Las planillas del reparto. En el celular de Domínguez se hallaron 27 planillas de “Asignación” que definían, renglón por renglón, qué droguería ganaba cada medicamento, qué descuento debían ofrecer las demás y cuáles no debían cotizar. En varios casos fueron guardadas por última vez antes del cierre de la compulsa, incluso la misma mañana. Llevaban además la cuenta acumulada de lo que obtenía cada firma, con Suizo siempre a la cabeza: $124.479 millones, el 32,13% del total.

En el celular de Domínguez se hallaron 27 planillas de “Asignación” que definían, renglón por renglón, qué droguería ganaba cada medicamento, qué descuento debían ofrecer las demás y cuáles no debían cotizar. En varios casos fueron guardadas por última vez antes del cierre de la compulsa, incluso la misma mañana. Llevaban además la cuenta acumulada de lo que obtenía cada firma, con Suizo siempre a la cabeza: $124.479 millones, el 32,13% del total. La cladribina. Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales de Suizo, avisó que la droguería conseguía cladribina a $92.000 y pidió que “roten”. En la compulsa siguiente, Del Sud ofreció ese mismo producto a $3,9 millones y Soldist ofreció otra marca a $4,1 millones; ganó Suizo. Tres semanas después, Suizo cotizó la droga a la décima parte. “El precio lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata”, dice uno de los mensajes de Zarbo citados por los fiscales.

Gonzalo Zarbo, gerente de Tratamientos Especiales de Suizo, avisó que la droguería conseguía cladribina a $92.000 y pidió que “roten”. En la compulsa siguiente, Del Sud ofreció ese mismo producto a $3,9 millones y Soldist ofreció otra marca a $4,1 millones; ganó Suizo. Tres semanas después, Suizo cotizó la droga a la décima parte. “El precio lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata”, dice uno de los mensajes de Zarbo citados por los fiscales. Génesis como firma interpuesta. Una droguería sin ventas a la ANDIS en 2023 pasó a ser una de las firmas privadas que más cobraron del Tesoro entre 2024 y 2025. Suizo le facturó $15.981 millones entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, más del 40% de sus compras. El macitentan, mientras Ultra Pharma cotizó $464.508 en abril de 2025, Génesis cobró $2.145.363 ese mismo mes y $4.709.161 al siguiente.

Una droguería sin ventas a la ANDIS en 2023 pasó a ser una de las firmas privadas que más cobraron del Tesoro entre 2024 y 2025. Suizo le facturó $15.981 millones entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, más del 40% de sus compras. El macitentan, mientras Ultra Pharma cotizó $464.508 en abril de 2025, Génesis cobró $2.145.363 ese mismo mes y $4.709.161 al siguiente. Los honorarios de Calvete. En un depósito de bauleras vinculado a Calvete se secuestraron hojas tituladas “Rendición del 3 de abril 2024”, según las cuales ese mes cobraría de Suizo unos $56 millones, alrededor de US$55.000.

En un depósito de bauleras vinculado a Calvete se secuestraron hojas tituladas “Rendición del 3 de abril 2024”, según las cuales ese mes cobraría de Suizo unos $56 millones, alrededor de US$55.000. La huida y el allanamiento. Jonathan Kovalivker salió de Nordelta minutos antes de que llegara la policía, el 21 de agosto de 2025, alertado según el sumario por el jefe de seguridad de la Asociación Vecinal, Claudio de Vincentis. Emmanuel fue interceptado tras intentar salir del barrio con maniobras evasivas. En la sede de Suizo, el representante legal de la empresa se negó a que se blanquearan las claves de los correos, y las computadoras de los directivos, con discos encriptados, no pudieron abrirse.

Qué les imputan

A los Kovalivker, Viner, Nuner Uner, Zarbo, Domínguez y los directivos de las otras droguerías —Génesis, Dihemo, 20 de Junio, Soldist, Seguermed, Luley, Meta, Ultra Pharma, Del Sud, Disval, Hemipharm, Medipharma y Scienza— los fiscales les atribuyen asociación ilícita (a Jonathan Kovalivker y a Nuner Uner, como jefes), defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo ordenó, además, la inhibición general de sus bienes.

Se trata de la hipótesis de la acusación. Las indagatorias continúan entre el martes próximo y el 26 de noviembre con los directivos de Del Sud, Dihemo, 20 de Junio, Disval, Hemipharm, Medipharma, Soldist y Seguermed, y con las ampliaciones de Atchabahian y Calvete.

AR/CRM