Los clientes de los principales bancos estadounidenses están sufriendo dificultades con algunos servicios online. Y ocurre después de que el viernes pasado la Administración Trump suspendiera todos los vuelos durante más de cuatro horas después de un problema de comunicaciones achacado por el Gobierno al estado de las instalaciones.

Los usuarios están señalando que Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist están fuera de servicio o experimentan problemas, informa AP.

Los servicios de Chase Bank están sufriendo un error técnico, no un problema cibernético, según declaró el lunes un portavoz de la entidad: “Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”.

Un portavoz de U.S. Bank afirmó que sus sistemas no se vieron afectados directamente; sin embargo, “los clientes que intenten enviar o recibir pagos a través de Zelle (un sistema de pagos instantáneo) con otra entidad financiera podrían experimentar retrasos en las transacciones”.

El operador de la red de Zelle es una empresa llamada Early Warning Services, propiedad de entidades financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

Algunos clientes de Chase recibieron el siguiente mensaje: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, inténtalo más tarde”.

Estas noticias se producen tras una importante interrupción del servicio de Microsoft que comenzó el viernes y se prolongó durante horas, lo que afectó a servicios como Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot.