Paola Ugaz, la periodista que destapó los abusos del Sodalicio y podría ir presa: “El Papa apoyó la investigación”

“Como dice el vals, todo empezó como jugando”, define la periodista de investigación peruana Paola Ugaz sobre “el larguísimo camino de once años” que inició cuando hace más de una década su colega y ex miembro del Sodalicio de la Vida Cristiana, Pedro Salinas, se le acercó y le pidió colaboración para investigar a la organización: “Parecía sencillo: se trataba de explicar lo que había ocurrido con unos pocos hombres y mujeres que se sintieron engañados por la comunidad a la que tomaron como un paraíso en el que entregar su vida a Dios”, dice.

Pero no lo fue, porque Ugaz y Salinas detectaron un modus operandi que incluía también manejos financieros y vínculos políticos. “Aquello se convirtió en una bajada al infierno del abuso, una serie de periodismo-terror con varias temporadas. Ahora, sólo espero llegar al final en libertad. Y no exagero”, dice la coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, que vio la luz en 2015, publicado por Planeta, y generó el mayor sismo en la historia de la Iglesia Católica peruana. Desde 2018, cuando recibió la primera denuncia por difamación, acumula una treintena de cartas notariales e investigaciones fiscales por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, falso testimonio y tráfico de influencias, amenazas de muerte y una orden judicial para abrir siete años de sus comunicaciones. Hace apenas unos días se ha pronunciado ONU Derechos Humanos con un artículo titulado “El proceso como castigo: ocho años de acoso judicial contra la periodista Paola Ugaz”.

Ugaz estuvo en Buenos Aires durante la visita del papa León XIV a la Argentina. “Nos apoyó como obispo de Chiclayo. Aunque el Sodalicio fue eliminado, estos grupos tienen poder e impunidad más allá del Vaticano”, asegura. También como parte de su investigación para comparar notas sobre lo que hizo el Opus Dei en Argentina. El caso de las 43 mujeres que denuncian al Opus Dei la estremeció porque es casi idéntico a lo que hizo el Sodalicio con la rama femenina, las Siervas del Plan de Dios.

—¿Cuál era el modus operandi del Sodalicio?

—El fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari, y sus cómplices captaron adolescentes de clase media o alta limeña y arequipeña, siempre blancos, con el encanto del líder de una secta que te acoge a través de tácticas de manipulación que son de manual. Todo con el objetivo de quebrar la voluntad del candidato. El abuso físico estaba normalizado desde la formación en el balneario San Bartolo, con golpes, exigencias de esfuerzo físico extremo, la privación de comida y de horas de sueño y órdenes arbitrarias. El objetivo era grabar en sus almas la frase preferida de Figari: “el que obedece no se equivoca”. Tras quebrarles la voluntad, podían acceder sexualmente a ellos con el pretexto de evaluarles. A ello se sumaba el maltrato psicológico, la humillación reiterada y el miedo aplicados con arbitrariedad, sin previo aviso, usando las vulnerabilidades personales para manipularlos.

—¿Por qué se conoce al Sodalicio como “el Opus Dei a la peruana”?

—Porque ellos nacieron en 1971 tomando todo, la idea y la forma, del Opus Dei. A los miembros se les hacía sentir que eran la élite de la Iglesia. El abuso de autoridad y de conciencia empezaba con la presentación de cualquier orden, por descabellada que fuese, como la voluntad de Dios. También alejándoles de sus familias. Si abandonaban el grupo, lo hacían con sentimiento de culpa, fracaso y traición a Dios. El Sodalicio tenía que ser una versión más combativa que el Opus Dei, aunque con su misma estructura de autoridad y, por tanto, abusiva. Aunque, al principio, Figari pensaba en crear un partido político peruano imitador de la Falange Española. Luego, se centró en un proyecto más religioso, aunque profundamente autoritario y elitista. Sin embargo, les salió una copia mala del grupo fundado por Escrivá de Balaguer.

–¿Cómo surgió el Sodalicio?

–Nació en un contexto determinado. Como ha señalado recientemente el arzobispo de Lima, esta estructura de poder religioso es un producto de la Guerra Fría en Sudamérica. Ante el avance de los reclamos de más justicia, igualdad y tutela de derechos humanos, identificados como ideas izquierdistas, las derechas reaccionaron con modelos autoritarios apoyados por Estados Unidos y, en países de honda tradición católica, con la promoción de grupos parecidos al Opus Dei, identificado totalmente en España con la causa del General Francisco Franco. Todo surreal, sino ¿cómo se explica uno que un grupo de jóvenes peruanos aprendan de memoria y canten “Cara al Sol”?

–¿Cuándo empiezan las denuncias que abren una luz para la investigación?

–A partir de la primera “misión especial” formada por el obispo Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu a Chile, enviada por Francisco en 2018 tras el episodio del obispo Barros de Osorno –acusado de encubrir delitos sexuales del sacerdote Fernando Karadima–-, se destapó la caja de Pandora de la jerarquía chilena del Sodalicio y los cientos de abusos sexuales de menores y de adultos vulnerables. Además del abuso en sí, Francisco detectó que otro gran problema era su encubrimiento.

—Ese proceso llevó a la expulsión de Figari primero y a la disolución del Sodalicio después en un hecho histórico. ¿Por qué tanto vos como Pedro Salinas dicen que sigue vivo y operando?

—El Sodalicio, civilmente, aún existe. Su estructura económica está intacta y está en pie de guerra contra el Papa y el Comisario Pontificio, Jordi Bertomeu, a quien Francisco envió para la disolución y quien abrió el Canal de Primera Escucha, donde aparecieron unas 220 víctimas más de las 30 que nosotros habíamos mapeado hasta 2023.

—En mayo pasado, se conocieron además los casos de Siervas del Plan de Dios a las que extirparon los ovarios, ¿qué es esto?

—Es así. Lo hacían para que estas mujeres no tuvieran que seguir una terapia hormonal para regularizar un período alterado por los grandes esfuerzos físicos que debían hacer. En este último viaje a Buenos Aires en el que he conocido a las 43 numerarias auxiliares del Opus Dei, he quedado consternada al verificar los mismos patrones de abuso que he visto durante toda esta última década en el Sodalicio. Y lo mismo con los muchachos y muchachas, sea del Opus Dei sea del Sodalicio, a los que empastillan con psicofármacos por años ante cualquier problema psicológico, incluidas las dudas acerca de su condición sexual.

—Después de investigar los abusos, comenzaste a investigar las estructuras económicas vinculadas al Sodalicio. ¿Qué te llevó a seguir el rastro del dinero?

—Tras la publicación de Mitad monjes, mitad soldados, un abogado que es amigo de Dios y del Diablo, me dijo que “en el Perú importa la plata, no los potos (los traseros)”. Sin ni siquiera imaginarlo, “como jugando”, entré en la pesquisa de la gestión financiera del Sodalicio. Llegué a otra comprobación: que los sodálites eran la mano de obra barata de la estructura económica organizada por los jefes. Ninguno de aquellos muchachos sabía nada de los manejos turbios económicos de la institución. Muchos eran miembros de los directorios de las sociedades del grupo, sin cobrar y sin recibir nunca ninguna explicación de lo que otros decidían por ellos. Más aún, sin saber lo que luego ha sido una sospecha cada vez más fundada, es decir, que el grupo habría realizado en su nombre operaciones fraudulentas a gran escala, sin excluir el lavado de activos. El Vaticano así lo detectó y así lo comunicó a las autoridades peruanas en enero de 2026.

–Después de publicar tus investigaciones, afrontaste denuncias y procedimientos judiciales que se convirtieron en una bola de nieve y que hoy los acorralan con la amenaza de llevarlos a la cárcel.

–No reaccionamos junto a Pedro Eduardo Salinas como debíamos hacerlo cuando vimos las primeras señales: series de artículos difamatorios contra él y contra mi en diarios condenados por ser parte de la prensa chicha (amarilla) en los noventa de Fujimori y Montesinos como “La razón”; manifestaciones frente a la fiscalía pidiendo que nos investiguen o escraches en la vía principal de Lima con nuestras fotos. Todo eso era parte de una maquinaria que ha inventado mentiras contra él y contra mí para ser llevados a la cárcel. Nos criminalizan y buscan acabar con nuestro prestigio.

–¿Cómo jugó la Iglesia y en particular Prevost frente a ese acoso?

—Gracias al apoyo del Nuncio, Nicola Girasoli, los obispos Reinaldo Nann, Pedro Barreto, Carlos Castillo y hoy el Papa León XIV, me reuní con el Papa Francisco el 10 de noviembre del 2022 y la historia dio un giro: envió a la misión formada por Scicluna-Bertomeu y eso fue la primera piedra contra una organización poderosa. Sin embargo, el acoso continúa.

—Mientras estás en Buenos Aires, se acaba de publicar un libro firmado por un abogado llamado Percy García Cavero que apunta directamente contra la investigación del Sodalicio y habla de “una campaña de difamación”.

—Quien encabeza el acoso judicial contra todo aquel que se oponga al extinto Sodalicio el opusino Percy García Cavero. Para mí no ha sido una sorpresa percatarme no solo que estos grupos se copian entre sí, mejorando su capacidad para delinquir con total impunidad. Además, forman una red de asistencia multinacional, ayudándose mutuamente. El gran defensor del Sodalicio ha sido el primer cardenal del Opus Dei, Juan Luis Cipriani, acusado a su vez de abusos de menores. Por otra parte, quien ha constituido un fideicomiso (trust) que mantiene a salvo los bienes del Sodalicio que hasta 2021 eran eclesiales es otro miembro del Opus Dei y candidato a presidente en las últimas elecciones, Rafael López Aliaga. Por no hablar de la vinculación de sodálites como Alejandro Bermúdez con CatholicVote, de Brian Burch, el mismo que en 2025 salió a defender al Opus Dei frente al libro de investigación de Gareth Gore o que lleva un compadreo continuo con Jack Valero, el responsable de prensa del Opus en Reino Unido –-que estuvo de gira en la Argentina a fines de octubre–. ¿Demasiadas coincidencias de nuevo, no? Luego están Luciano Revoredo, director de “La abeja”, o el medio Infovaticana, que juega con VOX y que no dejan de acosar en las redes.

–¿Cómo afecta tu vida cotidiana este proceso de 8 años?

–Te saca del eje. Para escribir y publicar una historia como la que he vivido se necesitan muchas cosas, pero algunas son imprescindibles: que la historia de persecución acabe, que tengas ese respiro para ordenar tu historia y que puedas hacerlo sin el miedo a que te vuelvan a enjuiciar. No tengo esa suerte aún. Todo se sigue moviendo como el primer día. Además del tiempo que toma ir y encontrarse con nuestros abogados para responder en las audiencias sucesivas y sobre todo muy desgastantes. Este desgaste te pasa factura. A nivel personal y familiar. Pero sobre todo, a las víctimas a las que intento ayudar. Las he visto asustadas, desanimadas, casi derrotadas, resignadas a tener que sufrir toda su vida las consecuencias del abuso sin ninguna reparación de la Iglesia y, menos aún, ninguna indemnización o alguna solución ridícula.

—¿Puede ser el Sodalicio un precedente para otras organizaciones?

—El Sodalicio es el precedente que, estoy segura, se seguirá con otros grandes grupos de Iglesia acusados de ser estructuras de abuso. Tienen algunos elementos diversos pero, en lo esencial, coinciden. De hecho, incluso nacieron con el método copy-paste, copia-pega. El Opus Dei tenía que ser como una Compañía de Jesús, pero en versión laica y con la “cuenta de conciencia”.Tras el éxito del Opus Dei en la España de Franco y en el Vaticano de Juan Pablo II, otros grupos lo copiaron. Grupos como los Legionarios de Cristo, Regnum Christi, Heraldos del Evangelio, Instituto del Verbo Encarnado y tantos otros. Se disputaban la misma clientela y competían entre ellos para ser la versión más extrema. La misma que con plata o guita, sabe mirar para otro lado.

—¿Te parece que el Vaticano y particularmente León XIV podrá avanzar para reparar a las víctimas y que este ejemplo se podrá seguir con el Opus Dei y otras organizaciones similares?

—Se cumplieron cuatro años del encuentro con Francisco, en noviembre de 2022, y viendo hacia atrás todo lo que ha cambiado creo que sucedieron cosas que no podía ni soñar que ocurrirían, como el castigo a los principales agresores del Sodalicio, la supresión a las cuatro familias del Sodalicio, he visto un Canal de Primera Escucha ampliado a más de 250 víctimas. Y en estos momentos, algunos organismos del Vaticano estudian la economía de un grupo sospechoso de lavado de activos. He sido testigo también de la voluntad de indemnización a las víctimas manifestada por dos papas, por su Comisario Pontificio, Jordi Bertomeu y el adjunto, el arzobispo de Arequipa, Javier del Río. Hay un espacio para la esperanza aun. Hoy y ahora, mi respuesta es más y mejor periodismo.

—¿Cuál es tu mirada de que el papa León XIV haya pasado por la Argentina sin atender a las 43 mujeres que denunciaron al Opus Dei y no haya dejado ningún mensaje para ellas?

—Me preocupa que los entornos, quienes organizan los viajes, crean que estas giras son sólo pastorales y diplomáticas y se olvidan de que hay muchísima gente que está en el camino que ha sido dañada por la Iglesia Católica y que espera respuestas. Francisco tuvo una gran crisis en el papado cuando no creyó a las víctimas del caso Karadima. Creo que todavía está a tiempo de recomponer esa falta de empatía ante este caso y programar una reunión con ellas para escucharlas y conocer este caso, porque es la punta de un iceberg.