Cómo Israel convirtió su sistema de prisiones en un arma “contra la existencia de los palestinos”

El jueves pasado, Israel devolvió a su familia el cuerpo del menor palestino Walid Jaled Ahmed, de 17 años. Walid murió en una cárcel israelí en marzo de 2025 y el juez que supervisó la investigación determinó que “probablemente había muerto de hambre”. La autopsia también determinó que el menor había sufrido desnutrición aguda. Las autoridades retuvieron su cuerpo durante más de un año y medio.

Torturas y golpizas extremas, graves abusos sexuales, inanición forzada o desatención médica deliberada. Estas prácticas llevaron a la muerte bajo custodia israelí a más de 100 presos palestinos en los últimos tres años, asegura a elDiario.es Sahar Francis, abogada y directora de Addameer, una de las organizaciones palestinas más destacadas en la defensa de los derechos de los presos. Todas estas prácticas ya estaban presentes en el sistema penitenciario israelí desde hace décadas, pero tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Israel elevó su brutalidad a niveles extremos e “inauditos”, denuncia la abogada. Todo ello forma parte de un patrón “sistemático” que, a su vez, constituye “actos genocidas”, añade.

La organización no tiene acceso directo a las cárceles ni a los detenidos debido a las restricciones impuestas por Israel, pero brinda asistencia jurídica y cuenta con testimonios de exdetenidos que relatan la situación en las cárceles y los centros de detención, lugares por los que buena parte de la población palestina pasa en algún momento de su vida. Hasta un millón de palestinos fueron detenidos por Israel desde 1967, incluidos decenas de miles de menores. En los últimos tres años, los arrestos aumentaron considerablemente y volvieron a saturar las cárceles y los centros de detención.

El informe del doctor que atendió la autopsia es impactante. Dijo que nunca vio un cuerpo que hubiera perdido peso de forma tan severa por hambruna forzada

Pese a la represión israelí, agravada durante el Gobierno de Benjamín Netanyahu y sus socios de ultraderecha, Francis está al frente de Addameer desde 1996 y es una de las personas que mejor conoce la realidad de los presos, que hoy atraviesan su momento más duro desde la creación de Israel en 1948. Lo cuenta ella misma en una entrevista con elDiario.es, en la que reclama más acción internacional ante “una violencia sin precedentes”.

“La detención ya no se usa solo para privar a los palestinos de su libertad, sino para atentar contra su propia existencia”, en lo que constituye una forma de “tortura sistemática” documentada “en todas las etapas del proceso de detención”. Esto incluye “técnicas innovadoras de una brutalidad extrema y una intención calculada de causar daños físicos y psicológicos duraderos”, señala la abogada.

Entre otras prácticas, destaca “el hambre y la privación sistemática de alimentos y agua”, así como la negación de atención médica, “que extendió epidemias y enfermedades hasta convertirlas en armas letales”, denuncia. A esto se suman “agresiones sexuales, incluidas violaciones, utilizadas como herramienta para destruir la dignidad de los presos”, de las que Addameer documentó numerosos casos, “aunque la cifra real puede ser mayor”.

Hubo casos de violencia sexual en el pasado, pero no era un fenómeno extendido, dice Francis. En su opinión, ahora existe “una política oficial” detrás de estas prácticas. “Está claro que se dio luz verde a soldados y guardias para cometerlas, porque ocurrieron a diario y afectaron a cientos de presos, quizás miles”, agrega la abogada, que advierte que todavía queda mucho por esclarecer debido a la falta de acceso a las cárceles durante estos años. Israel prohibió durante mucho tiempo las visitas de los presos con sus abogados y hasta hoy también impide el ingreso de los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), lo que aumenta aún más la desprotección.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2024, en el centro de detención militar de Sde Teiman, donde cinco reservistas fueron acusados de agredir sexualmente a un preso palestino e introducirle un objeto punzante en el recto. Un video de los hechos se filtró a la prensa y llevó al Ejército a abrir una investigación contra los soldados. Sin embargo, este año se retiraron los cargos, lo que profundizó las críticas de las organizaciones de derechos humanos.

“Un acto de genocidio”

“Entrevisté a muchos presos que hablaron de distintas formas de acoso sexual, desde tocamientos, fotografías mientras estaban completamente desnudos o burlas durante los registros corporales. Pero algunos relataron que les introdujeron objetos en sus partes íntimas, como porras o incluso una zanahoria”, dice la abogada, que cita el caso del periodista Sami al Sai, quien habló abiertamente de los abusos que sufrió durante su detención.

“Estas torturas son parte del genocidio. No se trata solo de matar personas y destruir una sociedad, sino de cómo se destruye esa sociedad. Todo esto forma parte de una tortura psicológica y física que constituye una acción genocida”, señala Francis, que también denuncia los numerosos casos de desapariciones forzadas, sobre todo de personas de Gaza, cuyo paradero se desconoce desde hace años. “Hay al menos 1.000 casos, podrían llegar incluso a 2.000”, afirma Francis. La abogada señala que entre los desaparecidos hay tanto personas que ingresaron a territorio israelí durante los ataques del 7 de octubre de 2023 como muchas otras. “Hay gente que desapareció cuando evacuaba sus casas y localidades, al cruzar un puesto de control o mientras caminaba por la calle. No sabemos si murieron, quedaron bajo los escombros o están detenidos. Es un tema muy grave en Gaza”, dice.

Tras el 7 de octubre de 2023, las celdas quedaron abarrotadas y las agresiones aumentaron repentinamente. “Los guardias nos pegaban e insultaban casi todo el tiempo”, contó a fines de 2023 un menor palestino de Jerusalén Este, liberado durante el primer intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Su testimonio daba cuenta del clima de violencia creciente en las cárceles. A esto se suma la aprobación este año de una ley que establece la pena de muerte para condenados por ataques terroristas mortales, una medida dirigida de facto contra los palestinos que, según denuncia Addameer, “proporciona un marco legislativo para el asesinato sistemático”.

Estas torturas son parte del genocidio. No se trata sólo de matar personas y destruir una sociedad, sino de cómo se destruye esa sociedad. Todo ello forma parte de una tortura psicológica y física que constituye acción genocida

Unos 5.000 palestinos estaban presos en cárceles israelíes antes del inicio del conflicto en Gaza, pero la cifra se duplicó y superó los 10.000 tras la invasión israelí de la Franja y las constantes redadas en Cisjordania ocupada. Allí, Israel aplica la ley militar a la población palestina, mientras que cientos de miles de colonos israelíes están sujetos a la ley civil. Se trata de uno de los desequilibrios que reflejan la desprotección jurídica de los palestinos.

Según Addameer, actualmente hay más de 9.300 palestinos presos. De ellos, más de 3.100 están bajo detención administrativa, que permite arrestos sin cargos ni juicio y puede prolongarse durante años. Otros 1.419 son considerados «combatientes ilegales», una categoría utilizada sobre todo para los palestinos de Gaza, según la Ley de Reclusión de Combatientes Ilegales de 2002. Esta norma permite realizar detenciones durante conflictos armados sin reconocer a los detenidos como prisioneros de guerra ni exigir la presentación de cargos formales o una fecha de juicio. De este modo, habilita detenciones indefinidas y establece que los afectados pueden permanecer hasta 75 días sin acceso a un abogado.

Hambruna

Desde el 7 de octubre de 2023, “más de cien detenidos de Gaza y Cisjordania murieron por torturas, malos tratos, negligencia médica o hambre”, lamenta Francis. Esto representa casi un tercio del total de 329 palestinos fallecidos bajo custodia israelí desde 1967. En muchos centros, después del inicio de la ofensiva militar, la rutina incluía “registros hasta cuatro veces al día, durante los cuales soldados, policías o guardias cometían graves agresiones, abusos sexuales y violaciones, que en algunos casos provocaron la muerte de presos”, denuncia. Según agrega, otros detenidos sufrieron ataques de perros utilizados por las fuerzas de seguridad. “Registramos casos de detenidos que hablaron de perros que los atacaron, arañaron y orinaron encima. El Centro Palestino para los Derechos Humanos documentó el caso de una persona que aseguró que un perro la violó”, agrega la abogada.

La atención sanitaria de los presos también empeoró. Tras el 7 de octubre, “se cerraron las clínicas de las cárceles y se dejó de trasladar a los enfermos a hospitales civiles, lo que afectó mucho a los presos ancianos, a quienes tienen enfermedades crónicas y a los pacientes con cáncer”. Francis describe estas medidas como parte de un plan deliberado de abandono sanitario. Además, “se cortó el suministro de agua y electricidad, y la falta de acceso al agua continúa hasta hoy”, lo que impide que muchos presos puedan lavarse o ducharse para mantener su higiene. “Por eso, la sarna sigue extendiéndose de forma peligrosa en las cárceles”, señala la directora de Addameer.

Por otro lado, “el problema de la comida continúa. Se incorporaron algo de carne, arroz y otros alimentos, pero no es suficiente. Hasta hoy salen en libertad personas que perdieron mucho peso, pese a que la Justicia israelí ordenó al Servicio de Prisiones de Israel que mejorara la calidad y la cantidad de la comida”, cuenta Francis.

Francis vuelve sobre el caso de Walid Ahmed, el adolescente de 17 años que murió por inanición en la cárcel de Mejido en mayo de 2025. “El informe del médico que realizó la autopsia es impactante. Dijo que nunca había visto un cuerpo que hubiera perdido tanto peso como consecuencia de la hambruna forzada”, comenta la abogada. Considera que se trata de una estrategia para hacer sufrir a los detenidos o matarlos de hambre. En muchos casos, los presos salen de la cárcel irreconocibles después de meses de privación de alimentos. Ese fue el caso de Omar Assaf, un activista de 75 años. “Después de seis meses detenido, perdió más de veinte kilos y no lo pude reconocer cuando lo liberaron”, relata.

En 2021, Israel declaró organización terrorista a la entidad que dirige Francis. Recientemente, el Ejército israelí allanó una oficina vinculada a la ONG en Ramala, donde incautó documentos y materiales. Según el Estado israelí, la organización recibe financiación del Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), una histórica fuerza de izquierda con brazo armado propio que también figura en la lista de organizaciones terroristas de Israel. Addameer rechaza las acusaciones y sostiene que son un pretexto para criminalizar a la sociedad civil palestina.