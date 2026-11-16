El HDL, el colesterol “bueno” que querés que suba: cómo conseguirlo con ejercicio

Cuando revisamos con el médico los resultados de un análisis de sangre, el número en el que primero nos fijamos es el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”. Hay un umbral a partir del cual se considera “alto” y, por lo general, cuando se supera, el médico hace una recomendación y puede indicar una pastilla diaria. Sin embargo, no se presta tanta atención al HDL, el “colesterol bueno”, que preferiblemente debe superar cierto valor. Es decir, buscamos que esté alto.

Pero ¿cuánto importa el valor del LDL? Para la doctora Helen Hobbs, genetista cardiológica de la Universidad de Texas, “un colesterol LDL muy alto se asocia con una enfermedad coronaria prematura”, especialmente cuando se debe a una mutación genética que lo mantiene elevado. Sin embargo, la investigadora reconoce que no es el único factor y que ese número que aparece en el análisis de sangre no siempre cuenta toda la historia. “El LDL es realmente un engaño, porque se calcula a partir de los demás valores”, explica el doctor Arturo López González, vicerrector de Investigación de la Universidad de Mallorca y autor de numerosos estudios sobre colesterol y riesgo cardiovascular.

Para el especialista, tiene mayor valor predictivo la relación entre los distintos valores del análisis, conocida como índices aterogénicos, es decir, aquellos que indican la posibilidad de obstrucción de las arterias. La proporción entre el colesterol LDL y el HDL ofrece una mejor medida del riesgo cardiovascular. “Podrías tener 250 de colesterol y 90 de HDL, y tu riesgo aterogénico sería bajo. En cambio, si tenés 200 de colesterol y 35 de HDL, tu riesgo aterogénico es alto”, explica López.

Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el HDL y mejorar esa proporción? Un estudio publicado en 2026 con datos de más de 44.000 trabajadores sanitarios españoles, en el que participó López González, mostró que los índices aterogénicos están asociados con el nivel de actividad física. Los grupos más activos, que practicaban ejercicio regularmente, obtuvieron mejores resultados que los más sedentarios.

Qué hace el HDL en el organismo

Más allá de las etiquetas de “bueno” o “malo”, los valores de colesterol miden las proteínas que el organismo utiliza para transportarlo por la sangre. Las proteínas de baja densidad (LDL) se encargan de depositar colesterol en las células, mientras que las de alta densidad (HDL) lo retiran y lo llevan al hígado para su eliminación.

Las partículas de LDL varían de tamaño y las más pequeñas son las más peligrosas, porque se infiltran con mayor facilidad en las paredes arteriales y desencadenan la inflamación que da lugar a la formación de placas de ateroma. Estas pueden obstruir los vasos sanguíneos y provocar infartos e ictus. “Las partículas pequeñas de LDL son las más aterogénicas, las que tienen mayor riesgo de formar placas de ateroma”, explica la doctora Pilar García Durruti, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario HM Montepríncipe. “El HDL, que está formado por las partículas de colesterol más grandes y pesadas, puede aumentar cuando hacés ejercicio. Si aumentamos el HDL, disminuyen de manera indirecta estas otras partículas más aterogénicas”, agrega.

El llamado síndrome metabólico, un factor de riesgo de las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, está muy relacionado con estas alteraciones en los niveles de colesterol. “El síndrome metabólico se caracteriza por una acumulación de grasa en la zona abdominal, especialmente grasa visceral. Desde el punto de vista de los análisis, lo que encontramos es un aumento de los triglicéridos y niveles bajos de HDL”, explica la doctora Durruti.

Para subir el colesterol bueno, el HDL, la alimentación tiene muy poco que decir. Lo más importante es la actividad física. Si yo no hago actividad física, mi HDL no va a subir Arturo López González — médico e investigador

El ejercicio físico, la clave para aumentar el HDL

Así como la dieta tiene un papel muy importante en los niveles de LDL, con los alimentos ricos en grasas y azúcares como principales responsables, la alimentación influye poco en el HDL. Por otro lado, los medicamentos más utilizados para tratar el colesterol, las conocidas estatinas, reducen eficazmente el LDL, pero tienen un efecto limitado sobre el HDL. La respuesta está en el ejercicio físico. “Para aumentar el colesterol bueno, el HDL, la alimentación tiene muy poco que aportar”, confirma el doctor López. “Si no hago actividad física, mi HDL no va a subir”, agrega el especialista.

Los estudios lo confirman. Un metaanálisis publicado en 2024 en el British Journal of Sports Medicine, realizado con personas con síndrome metabólico, encontró que tanto el entrenamiento de intervalos de alta intensidad como el ejercicio continuo de intensidad moderada elevaron los niveles de HDL en comparación con el grupo de control, que no hacía ejercicio. Las mejoras también estuvieron acompañadas por una reducción de los triglicéridos, algo muy importante porque el riesgo cardiometabólico está asociado con la combinación de triglicéridos altos y HDL bajo. El ejercicio permitió mejorar ambos valores.

La doctora García Durruti señala otro mecanismo que contribuye a reducir el riesgo, más allá de los valores del análisis de sangre: “Tener los músculos activos disminuye todos los procesos de oxidación de estas partículas”. En efecto, la oxidación de las partículas de LDL es uno de los pasos previos a la formación de placas en las arterias y la actividad física regular reduce ese proceso, lo que se suma a sus efectos sobre el colesterol.

El tipo de ejercicio importa, y mucho

No todos los tipos de ejercicio producen el mismo efecto sobre el HDL. Para el doctor López, caminar “es mejor que no hacer nada”, pero no alcanza. “Lo que mejor funciona son los ejercicios intensos, lo que se conoce como HIIT (entrenamiento de intervalos de alta intensidad). Son los que más aumentan el HDL”.

La intensidad necesaria para obtener resultados se sitúa en torno al 70-80% de la capacidad máxima, que puede calcularse a partir de la frecuencia cardíaca máxima (220 menos la edad). Para quienes no tienen un pulsómetro, una guía práctica es la prueba del habla. A esa intensidad, mantener una conversación resulta difícil, aunque todavía es posible hacerlo con frases cortas, no con intervenciones largas.

Una de las ventajas de las sesiones de HIIT es que requieren menos tiempo. En el metaanálisis del BJSM, las sesiones que produjeron mejoras en el perfil lipídico duraron un promedio de 21 minutos, frente a los 35 minutos del ejercicio continuo moderado. El tiempo total de actividad fue menor, pero los resultados en cuanto al aumento del HDL fueron equivalentes.

Esto no significa que haya que dejar de lado los beneficios del ejercicio cardiovascular, como el entrenamiento en zona 2. La doctora García Durruti sostiene que ambas modalidades son necesarias: “Creo que son complementarias, las dos son muy importantes y lo que habría que hacer es intentar practicar ambos tipos de ejercicio”.

Cómo aumentar el HDL con ejercicio

El primer paso es reducir el sedentarismo. La relación entre la actividad física y el HDL responde especialmente bien al cambio inicial, que consiste en pasar de no hacer ejercicio a moverse regularmente. Después de esa mejora inicial, seguir aumentando el HDL requiere incrementar progresivamente la intensidad del entrenamiento.

“El ejercicio físico es considerado una de las herramientas más potentes para mejorar no solo esto, sino prácticamente cualquier enfermedad crónica”, afirma el doctor López. Comenzar con ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderada dos o tres días por semana permite desarrollar la capacidad cardiovascular necesaria para tolerar posteriormente el entrenamiento por intervalos.

El punto de partida más importante es reducir el sedentarismo. La relación entre actividad física y HDL responde especialmente bien al primer cambio, el de pasar de no hacer nada a moverse de forma regular

Una sesión básica de HIIT también puede adaptarse a cualquier nivel de forma. El 75% del esfuerzo máximo depende al fin y al cabo de cada persona. Una sesión en bicicleta estática puede alternar periodos de esfuerzo elevado de un minuto con periodos de recuperación activa (pedaleando lentamente) durante otro minuto, hasta sumar 20 minutos en total. La misma rutina se puede aplicar a la máquina elíptica, la carrera, la natación o el remo.

Los cambios en el análisis de colesterol no son inmediatos, pero llegan pronto. Los estudios anteriores indican que los efectos del ejercicio en el HDL suelen hacerse visibles a partir de las seis a ocho semanas de práctica regular, y se consolidan si se mantiene la rutina en los siguientes meses. Como dice el doctor López, “el ejercicio ya no es una recomendación, es una prescripción, como si fuera un medicamento”.

Darío Pescador es editor y director de la Revista Quo y autor del libro Tu mejor yo.