En la Amazonía peruana, León XIV denunció el asesinato de líderes indígenas y la explotación de la selva

El papa León XIV denunció este domingo en Pucallpa, en la Amazonía peruana, el asesinato de líderes indígenas que defienden sus territorios. “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, dijo ante misioneros y representantes de 21 pueblos originarios reunidos en el malecón Puerto Callao, a orillas de la laguna de Yarinacocha. También cuestionó la deforestación, la contaminación de los ríos por la minería irregular y los vertidos de petróleo, y el abandono estatal de las comunidades.

Perú es la última escala de la primera gira latinoamericana del pontífice, que antes pasó por Uruguay y Argentina. León XIV vivió unos 20 años en ese país, como misionero y luego como obispo de Chiclayo. El lunes cerrará la visita con una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, y volverá a Roma.

“La voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”, afirmó el papa, que citó la exhortación Querida Amazonía, de Francisco. Frente a “la tendencia a considerar esta inmensa región como una reserva de recursos para explotar”, propuso “un paradigma diferente”. Sostuvo que la deforestación y la contaminación de las aguas “no son accidentes fortuitos, sino los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales”.

Calificó de “inaceptable” que en muchas comunidades se niegue el acceso a la salud y a la educación “debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones”. Habló de la violencia y los abusos sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes, “muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad”, y del narcotráfico, que “se aprovecha de la pobreza de los jóvenes”. Pidió una educación “que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales”.

Los reclamos

Antes del discurso, los líderes indígenas expusieron sus denuncias. “Desde la visita del papa Francisco, 37 líderes indígenas han sido asesinados y muchos otros siguen siendo amenazados por custodiar sus territorios y comunidades”, dijo la abogada shipibo-konibo Susy Díaz. Francisco había estado en Puerto Maldonado en 2018. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) contabiliza 37 asesinatos desde 2013 y los vincula con la defensa de territorios frente a actividades ilegales.

Díaz enumeró derrames de petróleo, monocultivos, tala indiscriminada, narcotráfico y minería ilegal. “Velar por la Amazonía no puede ser motivo de muerte ni de criminalización para quienes la protegen”, agregó.

Cecilio Soria Gonzáles, abogado y comunicador shipibo, pidió que se cumpla la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 y que se reconozcan los derechos de los pueblos en aislamiento. “Le pedimos que no solo mire nuestra Amazonía, sino que escuche a sus pueblos; que sea nuestro portavoz”, le dijo al papa.

El apu Julio Cusurichi, dirigente de AIDESEP, le entregó una carta sobre esos pueblos. “Nos preocupa profundamente que, mientras los pueblos indígenas en aislamiento necesitan mayor protección para garantizar su supervivencia, el Estado peruano esté debilitando los mecanismos que deberían resguardar sus territorios”, había advertido antes del encuentro.

La primera misa en la selva

Después, León XIV celebró en la Villa Deportiva Regional Ucayali la primera misa de un pontífice en la Amazonía peruana. Juan Pablo II, en Iquitos en 1985, y Francisco habían visitado la región, pero ninguno ofició una eucaristía formal.

En la homilía, según recogió la radio española COPE, el papa sostuvo que “la violencia contra el pueblo es una violencia contra la tierra, y la violencia contra la tierra es una violencia contra el pueblo”. También lamentó que “muy poco se ha hecho, y muy lentamente, a la vez que se han acelerado los instrumentos para explotar y contaminar la creación”.