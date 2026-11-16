La suba del riesgo país no movió el dólar, pero ya frenó el crédito a las empresas y las compras de reservas

La escalada del riesgo país, que pasó de 410 puntos básicos a comienzos de julio a unos 830 en noviembre, todavía no se trasladó al dólar, pero ya golpea el crédito a las empresas, la acumulación de reservas y la recuperación de la actividad. Así lo advirtió un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

El índice de JP Morgan cerró el viernes en 830 puntos, 109 menos que una semana antes. El 6 de noviembre había llegado a 939, su máximo desde octubre de 2025. Consultoras citadas por El Observador vinculan la escalada con la incertidumbre por las elecciones presidenciales de 2027 y con la expectativa de una suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según el informe, la tasa de los bonos del Estado subió del 9% a mediados de año al 13,5%, lo que cerró al Gobierno la alternativa de financiarse en el mercado externo.

A diferencia de otros episodios de tensión, el dólar subió solo 3,5% entre julio y octubre, frente a una inflación acumulada superior al 8%. El tipo de cambio real multilateral se apreció 2,5%.

Menos dólares para el Central

El impacto aparece en las reservas. El Banco Central (BCRA) bajó sus compras de un promedio de US$1.900 millones mensuales en el primer semestre a US$880 millones entre agosto y octubre. El informe descarta que se deba al campo, cuya liquidación subió de US$2.300 millones a casi US$3.000 millones por mes según CIARA-CEC, o a las personas, que pasaron de comprar US$2.300 millones a US$2.600 millones. En lo que va de noviembre, el BCRA adquirió US$223 millones, según la consultora Invecq.

La explicación está en las empresas. La suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares cayó 20%, de US$2.700 millones mensuales entre enero y julio a US$2.100 millones entre agosto y octubre. Sin YPF, la baja llega al 35%. “Más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”, señala el documento.

En pesos, el Tesoro redujo su tasa de renovación de deuda del 115% al 105% para “dejar más pesos en la calle”. Pero debe sostener tasas altas para no alentar la demanda de dólares. Según el banco, ese doble objetivo “imprime volatilidad sobre las tasas de interés”, desalienta el crédito a empresas y familias y “posterga aún más la ya demorada recuperación de la economía real”.

La prueba de enero

El 9 de enero, el Tesoro deberá pagar US$4.300 millones de capital e intereses de Bonares y Globales. Sus depósitos en dólares en el BCRA suman apenas US$59 millones, según la consultora Quantum Finanzas citada por Clarín. Desde agosto, Finanzas suspendió las colocaciones de bonos en dólares en el mercado local por la suba de tasas.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que el programa financiero en dólares está “completamente cerrado”. El Gobierno espera un desembolso de unos US$900 millones del FMI a comienzos de diciembre, cuando el organismo apruebe la tercera revisión del acuerdo.