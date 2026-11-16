Robert Pattinson será el nuevo James Bond

Tras meses de rumores, Amazon y MGM revelaron el misterio de quién dará vida al nuevo James Bond. Finalmente será Robert Pattinson, la estrella de Crepúsculo y el último Batman (cuya última entrega se rueda en estos momentos) quien sucederá a Daniel Craig en el papel del espía con licencia para matar que creó Ian Fleming.

En uno de los cástings más seguidos y peleados del cine reciente, Pattinson se llevó uno de los papeles más deseados por las estrellas jóvenes. Los medios habían anunciado recientemente que la lista estaba entre Pattinson, Josh O'Connor, Callum Turner y Jack Lowden. Finalmente, fue el londinense, que en los últimos años se forjó una carrera en el cine independiente, quien lo logró.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es el honor de toda una vida”, afirmó Pattinson en un comunicado oficial en el que se muestra “profundamente agradecido con Denis, Amy, David, Tanya y con todo el equipo de Amazon MGM Studios por haber confiado” en él. “Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico”, añade.

Falta por conocerse la letra pequeña del contrato de Pattinson como James Bond, lo que dará más pistas sobre cuántas películas incluirán su contrato (Craig interpretó al espía británico en cinco ocasiones). Lo que sí se sabe es que será Denis Villeneuve, con quien ya trabajó en la tercera entrega de Duna, quien dirigirá el film, que estará escrito por Travis Knight. Pattinson culmina así un gran año donde no solo participó en La Odisea, sino donde películas de corte indie como Primetime o El drama se convirtieron en grandes éxitos de taquilla.

Para el director de Prime Video y Amazon MGM Studios, Mike Hopkins, esta elección es un “momento decisivo” para el estudio y “un hito importante en la historia de James Bond”. “Este personaje icónico cautivó al público de todo el mundo durante más de seis décadas, y no cabe duda de que la notable versatilidad de Robert, su magnética presencia en pantalla y su intensidad contenida lo convierten en una elección excepcional para continuar con este legado. Con Denis Villeneuve al mando, Amy Pascal y David Heyman en la producción, Tanya Lapointe como productora ejecutiva y un guion brillante de Steven Knight, contamos con un equipo creativo de primer nivel para dar inicio a una nueva era de Bond; no podríamos estar más entusiasmados con el camino que tenemos por delante”, expresó Hopkins.

El propio Villeneuve quiso agradecer en el comunicado a los actores que los acompañaron en el proceso de casting. “Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Me llena de alegría dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Él posee el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡No veo la hora de empezar!», comentó el director Denis Villeneuve.

Por su parte, los productores del film, calificaron a Pattinson como un actor cuya “valentía, su ingenio, que incluye una gran capacidad para reírse de sí mismo, y su habilidad para reinventarse constantemente lo convierten en el Bond perfecto para nuestros tiempos”.