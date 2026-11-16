Camino de Santiago: las diferencias entre las rutas Francesa, Portuguesa y del Norte y cuál conviene elegir

El Camino de Santiago se convirtió en una de las experiencias de turismo activo más populares de Europa. Cada año, cientos de miles de personas recorren a pie o en bicicleta las distintas rutas que conducen a Santiago de Compostela, en Galicia. Aunque todas comparten un destino, no ofrecen la misma experiencia ni requieren la misma preparación física.

Para quienes viajan desde Argentina, elegir el itinerario es una decisión importante. La cantidad de días disponibles, el presupuesto, la época del año y la experiencia previa en caminatas largas pueden determinar qué recorrido resulta más conveniente.

Entre las opciones más conocidas aparecen el Camino Francés, el Camino Portugués y el Camino del Norte. El primero se destaca por su infraestructura y su tradición histórica; el segundo ofrece alternativas relativamente accesibles y paisajes variados; mientras que el tercero atrae a quienes buscan una experiencia más exigente junto a la costa cantábrica.

Camino Francés: el recorrido clásico y con más servicios

El Camino Francés es la ruta más reconocida y transitada. Su recorrido tradicional comienza en Saint-Jean-Pied-de-Port, una localidad francesa cercana a los Pirineos, y se extiende aproximadamente 780 kilómetros hasta Santiago de Compostela.

Completarlo demanda alrededor de un mes, dependiendo del ritmo de cada caminante y de los días de descanso que decida incorporar.

A lo largo del trayecto atraviesa Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Entre sus principales atractivos aparecen ciudades históricas como Pamplona, Burgos y León, además de pequeños pueblos que conservan una fuerte tradición vinculada con las peregrinaciones.

La principal ventaja: alojamiento y servicios

Una de las razones por las que muchos peregrinos eligen esta ruta es su infraestructura. Cuenta con una amplia red de albergues, restaurantes, comercios y servicios para caminantes, especialmente en las localidades más frecuentadas.

Esto facilita la planificación de las etapas y permite adaptar el recorrido a diferentes niveles de experiencia.

Sin embargo, su popularidad también tiene una contrapartida: durante los meses de mayor afluencia, algunos tramos pueden estar bastante concurridos y la disponibilidad de alojamiento puede reducirse.

Para quienes disponen de pocos días, una alternativa habitual es comenzar en Sarria, localidad gallega situada a unos 115 kilómetros de Santiago. Desde allí, el recorrido puede completarse en aproximadamente cinco o seis jornadas.

Camino Portugués: una opción versátil para recorrer Portugal y Galicia

El Camino Portugués es otra de las alternativas más elegidas por quienes llegan a Santiago de Compostela.

Su itinerario completo puede comenzar en Lisboa, a unos 600 kilómetros de destino, aunque muchos peregrinos prefieren partir desde Oporto para realizar un recorrido considerablemente más corto.

Una de sus principales características es que ofrece dos variantes con paisajes y experiencias diferentes.

El Camino Portugués Central atraviesa localidades históricas, zonas rurales, bosques y áreas de viñedos. En su tramo final ingresa a Galicia por Tui y continúa hacia Santiago.

La variante de la Costa, en cambio, permite caminar junto al océano Atlántico durante buena parte del recorrido, pasando por localidades costeras y sectores próximos a las rías gallegas.

¿Es más fácil que el Camino Francés?

En términos generales, el Camino Portugués presenta tramos con desniveles menos pronunciados que algunas etapas de las otras rutas. Esto lo convierte en una alternativa interesante para personas que buscan combinar caminatas de dificultad moderada con visitas a ciudades y pueblos.

No obstante, la exigencia depende de la variante elegida, la distancia diaria y las condiciones climáticas.

Quienes cuentan con una semana pueden comenzar en Tui, desde donde restan alrededor de 115 a 120 kilómetros hasta Santiago. Es uno de los puntos de partida más utilizados para quienes quieren realizar una experiencia relativamente breve.

Camino del Norte: paisajes costeros y una mayor exigencia física

El Camino del Norte es una de las rutas más atractivas para quienes disfrutan de la naturaleza y las caminatas exigentes.

Comienza en Irún, cerca de la frontera con Francia, y recorre aproximadamente 820 kilómetros hasta Santiago de Compostela, atravesando el País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.

A diferencia del Camino Francés, buena parte de su recorrido transcurre cerca del mar Cantábrico. Sus etapas combinan playas, acantilados, pueblos pesqueros y ciudades como San Sebastián, Bilbao y Santander.

Pero estos paisajes tienen una particularidad: el terreno presenta subidas y bajadas frecuentes, por lo que puede exigir un esfuerzo físico considerable.

Una ruta para quienes buscan tranquilidad

El Camino del Norte recibe menos peregrinos que el Francés y las principales variantes del Portugués. Esto puede resultar atractivo para quienes prefieren caminar por senderos menos concurridos.

La contrapartida es que, en determinados sectores, la distancia entre alojamientos y servicios puede ser mayor. Por eso, conviene planificar con más atención dónde terminar cada etapa.

También hay que considerar las condiciones meteorológicas. Las lluvias pueden aparecer en distintas épocas del año, especialmente en sectores de la costa cantábrica.

Al ingresar a Galicia, el recorrido continúa hacia el interior y finalmente se une con el Camino Francés cerca de Arzúa, antes de llegar a Santiago.

Qué ruta elegir según los días disponibles

No hace falta completar cientos de kilómetros para vivir la experiencia del Camino de Santiago. Muchas personas eligen realizar únicamente las últimas etapas, una posibilidad especialmente conveniente para quienes deben organizar sus vacaciones desde el exterior.

Como orientación general:

Entre cinco y siete días: el Camino Francés desde Sarria o el Portugués desde Tui son opciones habituales.

el Camino Francés desde Sarria o el Portugués desde Tui son opciones habituales. Alrededor de dos semanas: se pueden considerar recorridos desde Oporto o tramos seleccionados de otras rutas.

se pueden considerar recorridos desde Oporto o tramos seleccionados de otras rutas. Un mes o más: permite planificar buena parte del Camino Francés o abordar itinerarios más extensos, según el ritmo.

permite planificar buena parte del Camino Francés o abordar itinerarios más extensos, según el ritmo. Cinco o seis semanas: ofrece mayor margen para completar el Camino del Norte desde Irún.

Las distancias y jornadas son aproximadas. Cada peregrino puede adaptar las etapas a su preparación, las condiciones del terreno y la disponibilidad de alojamiento.

Para comparar itinerarios y organizar los aspectos prácticos, sitios especializados como viajecaminodesantiago.com reúnen información sobre distintas rutas, puntos de partida y alternativas de viaje.

Qué hay que saber sobre la credencial y la Compostela

Más allá del recorrido elegido, existe un elemento común a todas las rutas: la credencial del peregrino.

Este documento se va sellando durante el trayecto y permite acreditar las etapas realizadas. Además, es necesario para acceder a determinados alojamientos destinados a peregrinos.

Para obtener la Compostela, el certificado expedido por la Catedral de Santiago para quienes cumplen los requisitos de la peregrinación, generalmente se exige completar al menos 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta, siguiendo las condiciones establecidas por la Oficina del Peregrino.

En los últimos 100 kilómetros a pie se deben reunir al menos dos sellos diarios en la credencial. Estos pueden obtenerse en distintos establecimientos y lugares habilitados a lo largo de la ruta.

Es importante consultar las condiciones vigentes antes de viajar, ya que existen requisitos específicos vinculados con la continuidad del recorrido y su acreditación.

La mejor ruta depende del tipo de experiencia que se busca

Elegir entre el Camino Francés, el Portugués y el del Norte no consiste únicamente en comparar kilómetros. También importa qué tipo de viaje quiere realizar cada persona.

El Francés ofrece infraestructura y tradición; el Portugués permite combinar recorridos accesibles con paisajes variados; y el del Norte propone una experiencia físicamente más intensa y menos concurrida.

Para quienes llegan desde Argentina, conviene sumar al cálculo los traslados internacionales, las conexiones hasta el punto de partida y al menos un margen de tiempo para imprevistos o descansos.

Una preparación física progresiva, calzado ya utilizado y una planificación realista de las distancias diarias pueden hacer una diferencia importante.

El Camino de Santiago no exige recorrerlo todo en una sola oportunidad. También se puede realizar por etapas, regresar en otro viaje y avanzar de acuerdo con las posibilidades de cada peregrino. Lo importante es elegir una ruta compatible con el tiempo disponible y las condiciones físicas, para que la experiencia sea tan disfrutable como el propio destino.