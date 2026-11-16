Triple lesbicidio de Barracas: el miércoles se conocerá la sentencia y las querellas esperan una condena histórica

El juicio por el triple lesbicidio de Barracas llegará este miércoles 18 de noviembre a una instancia decisiva, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires dé a conocer el veredicto contra Justo Fernando Barrientos, acusado de haber provocado el incendio que causó la muerte de tres mujeres lesbianas y dejó gravemente herida a una cuarta en mayo de 2024. La fiscalía y las querellas solicitaron prisión perpetua y reclamaron que el fallo reconozca el odio hacia la orientación sexual de las víctimas como uno de los agravantes del crimen.

La audiencia comenzará a las 9.30 en el Palacio de Tribunales, donde se escucharán las últimas palabras del acusado y las respuestas de las partes a los planteos de la defensa. La lectura del veredicto está prevista para las 11, a cargo de los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander.

La resolución podría marcar un precedente en la Justicia argentina si el tribunal considera probado que los asesinatos estuvieron motivados por el odio hacia las víctimas por ser lesbianas. Aunque el Código Penal no contempla una figura autónoma denominada lesbicidio, sí establece como agravante del homicidio el odio a la orientación sexual, entre otros motivos discriminatorios.

El ataque ocurrió durante la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una pensión ubicada en Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la acusación, Barrientos arrojó un artefacto incendiario hacia la habitación donde se encontraban Pamela Fabiana Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, dos parejas que compartían el lugar.

Las cuatro mujeres sufrieron quemaduras de distinta gravedad. Pamela, Roxana y Andrea murieron durante los días posteriores, mientras que Sofía logró sobrevivir, aunque quedó con secuelas físicas y psicológicas.

La investigación reconstruyó un contexto previo de hostigamiento y discriminación. Durante el juicio, distintos testigos declararon que Barrientos insultaba y amenazaba a las mujeres por su orientación sexual. Esos testimonios fueron uno de los elementos centrales de la acusación para sostener que el ataque no fue un hecho aislado, sino la culminación de una conducta de violencia lesbodiante.

El pedido de prisión perpetua

En su alegato, el fiscal Juan Manuel Fernández Buzzi solicitó que Barrientos sea condenado a prisión perpetua por los tres homicidios y la tentativa de homicidio de la única sobreviviente. Consideró que el acusado actuó deliberadamente y que el ataque estuvo motivado por el desprecio hacia las víctimas por su condición de mujeres lesbianas.

Las tres querellas coincidieron con el pedido de la pena máxima y reclamaron que se apliquen los agravantes vinculados con el odio a la orientación sexual, la violencia de género, la alevosía, el ensañamiento y la utilización de un medio capaz de generar un peligro común.

Durante el debate oral se incorporaron peritajes realizados sobre los restos del incendio y declaraciones de personas que vivían en la pensión. También se analizaron las circunstancias en las que las cuatro mujeres compartían una habitación, en un contexto de precariedad habitacional y dificultades económicas.

La defensa de Barrientos, en cambio, pidió su absolución por el beneficio de la duda. Los abogados Ricardo Richiello y Florencia Díaz Cantón cuestionaron las pruebas periciales y testimoniales y sostuvieron que no se pudo demostrar con certeza que su defendido hubiera sido el autor del ataque.

De manera subsidiaria, solicitaron que, si el tribunal considera acreditada su responsabilidad, se descarte la aplicación de los agravantes y se lo condene por homicidio simple.

Barrientos, de 69 años, permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

El reclamo de justicia y reparación

El juicio también estuvo acompañado por organizaciones feministas, de derechos humanos y de la diversidad sexual, que consideran el caso un símbolo de la violencia contra las lesbianas y reclaman que esa motivación quede expresamente reconocida en la sentencia.

La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convocó para este miércoles a una concentración frente al Palacio de Tribunales desde las 9, para acompañar a las familias de las víctimas y exigir justicia por Pamela, Roxana y Andrea, además de reparación para Sofía.

Una de las particularidades del proceso fue la participación de una querella colectiva impulsada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), que buscó representar el impacto del crimen sobre el conjunto de la comunidad.

La representación legal de Sofía Castro Riglos también solicitó medidas de reparación que exceden una eventual condena penal. Entre ellas, reclamó asistencia económica y sanitaria para la sobreviviente, así como iniciativas de memoria y políticas públicas destinadas a prevenir la violencia discriminatoria.

Entre las propuestas presentadas figura la transformación de la pensión donde ocurrió el ataque en un espacio de memoria, además de capacitaciones con perspectiva de diversidad para integrantes del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad.

Sofía no declaró durante el juicio por recomendación médica, aunque su testimonio fue incorporado a través de actuaciones previas y de las declaraciones de personas que la asistieron.

La sentencia llegará dos años y medio después de un ataque que provocó una fuerte conmoción y movilizaciones en distintos puntos del país. Más allá de la pena que finalmente se imponga, una de las cuestiones centrales será determinar si la Justicia reconoce expresamente la motivación discriminatoria que la fiscalía y las querellas consideran acreditada.

Para las familias y las organizaciones que acompañaron el proceso, ese reconocimiento resulta fundamental: no solo para establecer las responsabilidades por los crímenes de Barracas, sino también para dar visibilidad a una forma específica de violencia que, sostienen, durante años permaneció insuficientemente reconocida.

CRM