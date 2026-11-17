En mayo de 2016, unas semanas antes del referéndum del Brexit, Boris Johnson se paseó por Inglaterra en un colectivo rojo con uno de los mensajes más célebres de aquella campaña: “Mandamos 350 millones de libras a la semana a la UE. En vez de eso, financiemos nuestra NHS”, en referencia al Servicio Nacional de Salud. Johnson acababa de dejar la alcaldía de Londres, era diputado del Partido Conservador y se había convertido en uno de los cabecillas de la campaña contra la UE.

Ni el Reino Unido aportaba 350 millones de libras (al cambio actual, 419 millones de euros) a la semana al presupuesto de la UE – sería, en todo caso, unos 100 millones menos– ni el supuesto ahorro compensaba la pérdida económica para el Estado causada por la ruptura con su principal mercado y fuente de ayudas a la agricultura o la educación.

El presupuesto de la salud en el Reino Unido creció en la última década, pero sobre todo por el aumento de costos, en parte relacionados con la pandemia, y la financiación salió de la subida de impuestos, los recortes en otros departamentos y el endeudamiento del Estado británico, cuya prima de riesgo es ahora mayor que la española o la italiana. La autoridad de estadísticas del Reino Unido, una agencia independiente que vela por el uso de los datos oficiales para el bien público, describió el mensaje de la campaña de Johnson como “engañoso”. Después del referéndum, hasta Nigel Farage, el líder de la ultraderecha y quien iba en su propio colectivo con otro eslogan, dijo que el uso de esa cifra había sido “un error”.

Diez años después, los mismos líderes políticos que lograron sacar a su país de la UE vuelven con otro eslogan y otra cifra aleatoria. La campaña Stay Out (“quedate fuera”), recién presentada, asegura ahora que volver a la UE le costaría al Reino Unido 750 millones de libras a la semana (casi 900 millones de euros al cambio actual).

“Es claramente una exageración burda”, explica Joël Reland, experto en las relaciones entre la UE y el Reino Unido de la red académica UK in a Changing Europe. “Para empezar, no incluye los fondos que el Reino Unido recibiría de vuelta de la UE –tampoco lo hacía el número de 350 millones”. La cifra no tiene en cuenta las ayudas directas para la agricultura o el desarrollo que recibiría el Reino Unido, donde se encuentran ahora algunas de las regiones más pobres de Europa, en particular en Gales o el norte de Inglaterra.

El cálculo, en cambio, incluye ingresos procedentes de fuentes como los derechos de aduana y las tasas sobre los residuos eléctricos, que el Reino Unido solo podría obtener siendo miembro de la UE y que, por lo tanto, no constituyen un ahorro derivado de permanecer afuera.

Además, señala Reland, la cifra de 750 millones “parte de supuestos bastante discutibles sobre el tamaño del presupuesto, cuánto aumentaría si el Reino Unido se reincorpora a la UE y el tipo de cambio que se aplicaría; para esto último, utilizaron una cotización inferior a la actual, pese a que el valor de la libre esterlina casi con toda seguridad aumentaría aún más si el Reino Unido regresara a la UE”.

El cálculo, en realidad, es probablemente imposible de hacer considerando que ni siquiera es sabido qué presupuesto tendrá la UE y quiénes serán sus miembros en el momento en el que el Reino Unido intente (si lo hace) volver a unirse al club europeo. Tampoco cuáles serían las condiciones y si los británicos mantendrían algo equivalente al “cheque” que negoció Margaret Thatcher para pagar menos que otros miembros.

Todo esto sin contar la recuperación de parte de los daños económicos causados por el Brexit por la caída del comercio, la falta de trabajadores y la exclusión de los grandes proyectos europeos para priorizar la producción propia en defensa, tecnología y transporte.

¿Eslogan eficaz?

La cuestión es hasta qué punto la cifra de la nueva campaña pro-Brexit se va a convertir en un eslogan eficaz de movilización.

“La primera cuestión política interesante es hasta qué punto importan cualquiera de estos detalles”, explica Reland. “Incluso si el verdadero número es, digamos, 450 millones de libras, sería todavía mayor que el de 2016, y mandaría un mensaje de que el ‘costo’ de ser miembro aumentó en un momento en el que las cuentas domésticas andan justas. Cuanta más gente debata sobre hasta qué punto la cifra de 750 millones es correcta, más estaremos hablando del costo de ser miembros, y eso es lo que quiere Stay Out. De hecho, por eso les interesa exagerar la cifra”.

La campaña de Stay Out se lanzó a tiempo para la cumbre entre la UE y el Reino Unido, que se celebra este viernes en Bruselas.

La reunión, pendiente desde mayo, servirá para cerrar ajustes del acuerdo de salida que el Reino Unido lleva arrastrando desde hace años, en particular para reducir los controles fronterizos de los productos agroalimentarios, avanzar en la conexión de los sistemas energéticos y aprobar un programa limitado de movilidad de trabajo y estudios para jóvenes.

Pero el primer ministro británico, Andy Burnham, también prometió que será el principio de un debate sobre una nueva relación con la UE, que podría incluir la vuelta del Reino Unido como Estado miembro. Burnham asegura que después de una década de daño económico y social para el Reino Unido, el país tiene que afrontar la realidad del fracaso e intentar arreglarlo, aunque lleve tiempo.

“Es como el cuento del traje nuevo del emperador. Nadie se atreve a decir lo que es evidente. Yo digo las cosas tal y como las veo. Y, siendo sincero, el emperador está desnudo”, dijo Burnham en un discurso este lunes por la noche en Londres. “El Brexit que nos vendieron no funcionó. Perdimos más de lo que ganamos”.

El laborista apuntó hacia el tipo de Brexit que decidió negociar Boris Johnson en 2019, “con un enfoque más populista” respecto al que intentó su antecesora conservadora, Theresa May, y que llevó a que el Reino Unido “se marchara en malos términos y con una mala sensación”. “Se quemaron los puentes con los viejos amigos y vecinos”, dijo Burnham.

El primer ministro habló de una década que debilitó las democracias y empeoró la vida de sus ciudadanos en un círculo vicioso del que se benefician los países autoritarios y que alimenta a la ultraderecha.

“El Brexit fue el primer dominó en caer en el movimiento global hacia más aislacionismo y más proteccionismo, hacia intereses creados en lugar de principios como guías de los asuntos internacionales”, dijo Burnham durante una cena formal en la City de Londres dedicada cada año a la política exterior. “Y esto es exactamente lo que querían nuestros enemigos. Rusia quería la falta de unidad en la OTAN y una Europa más débil y menos capaz de parar sus planes para Ucrania”.

Vuelve Boris

La cuestión para Burnham, que por el momento mantiene la popularidad e intención de voto para el Partido Laborista por encima de sus rivales políticos, es cómo afrontar los ataques contra cualquier acercamiento a la Unión.

La nueva campaña contra el regreso a la UE está presidida por Oliver Lewis, el número dos del negociador británico del acuerdo de salida con la UE en 2019, con Boris Johnson de primer ministro. El rechazo a la UE vuelve a tener también de portavoz a Johnson, obligado a renunciar en 2022 como primer ministro por su partido y su Gobierno por el escándalo de las fiestas en Downing Street en pandemia y que también dejó su escaño en el Parlamento. Johnson aseguró en una entrevista publicada el lunes en el diario The Telegraph que el proyecto europeo de Andy Burnham sería “hacerse el harakiri” para él su partido.

También respalda la campaña de Stay Out el principal ministro pro-Brexit del Gobierno conservador en 2016, Michael Gove, hoy director de la revista The Spectator.

El Partido Conservador, que está empatado con Reform, el partido de Farage, en intención de voto, quedó ahora en manos de los que más defendieron el Brexit. Apenas quedan voces europeístas entre los tories, que, en cambio, estaban divididos sobre la cuestión hace una década. David Cameron, que como primer ministro convocó el referéndum, pero hizo campaña en contra Brexit, ahora dice que sería “muy largo y doloroso” volver a la UE y que no cree que la salida de la UE sea la causa de los problemas británicos.

El público no está de acuerdo con Cameron ni con los defensores del Brexit, pero la campaña no hizo más que empezar.

El reto de Burnham

“La mayoría de los votantes no sienten que estén mejor por el Brexit, la promesa de los 350 millones a la semana no se cumplió. Así que ¿por qué deberían confiar en la misma gente, con un número mucho más grande, por segunda vez?”, explica Reland, el investigador académico. “El reto para Burnham, si propone volver a la UE, es encontrar un contraargumento eficaz. Claramente, el Brexit fue malo para la economía, pero, ¿cómo convertirá los argumentos macroeconómicos abstractos sobre los aumentos del PIB del Reino Unido en números que los votantes puedan sentir?”.

Por el momento, el primer ministro británico solo dice que expondrá las opciones con detalles y que no intentará cambiar la sustancia de la relación con la UE antes de las próximas elecciones para ser fiel al programa con el que su colega laborista Keir Starmer ganó las elecciones generales en julio de 2024, que no incluía la vuelta a la Unión ni al mercado único.

Si defiende la vuelta plena a la UE, Burnham probablemente lo hará como parte de su agenda más amplia doméstica. El argumento clave para el líder laborista, según Reland, puede ser la defensa de que volver a la UE aumenta su margen de maniobra presupuestario, porque mejorarían las previsiones de la Oficina de la Responsabilidad Presupuestaria, que vigila las cuentas públicas, y eso le daría más dinero para gastar en prioridades como las ayudas sociales para cuidados o la inversión en las zonas más pobres del país: “La idea de que la pertenencia a la UE es la clave para desbloquear el gasto para el resto de su agenda”.

Los datos

El daño para la economía del Reino Unido se estima en al menos seis puntos porcentuales del PIB perdidos esta década por estar fuera de la UE, según el estudio más actual con datos del Banco de Inglaterra.

Los efectos del Brexit se fueron desplegando poco a poco desde la salida oficial del país de la UE en enero de 2020, y se notan en la falta de trabajadores en sectores clave como la salud, el transporte y la agricultura, o en la reducción de la actividad de todo tipo.

Al menos 20.000 empresas pequeñas y medianas británicas dejaron de exportar sus productos a países de la UE desde 2019, mientras se reducen los márgenes por los costos y el tiempo del papeleo para todos los que intentan comerciar. Las trabas supusieron que los músicos británicos dejen de hacer tours por Europa o los bienes básicos no lleguen a los supermercados por falta de camioneros.

La mayoría del electorado cree ahora que fue “un error” abandonar la UE, incluyendo una parte de los que votaron a favor del Brexit.

El 75% del electorado británico quiere una relación más cercana con la UE, incluyendo un segmento de los seguidores de Reform, el partido de Farage, según los datos del European Council on Foreign Relations que coinciden con los de otras encuestas. Cuando se da a elegir entre distintas opciones, la más popular es la vuelta del Reino Unido a la UE como un miembro de pleno derecho.