Luis Caputo convenció a Javier Milei de que su reelección está atada al futuro de las PASO y el Presidente demanda, ahora, eliminarlas como garantía de gobernabilidad. Milei está dispuesto a hacer concesiones políticas a sus aliados con tal de demorar hasta octubre la posibilidad de un estallido financiero: el ministro de Economía viene advirtiendo hace tiempo que una derrota en las PASO podría generar una corrida y el Presidente, tras la victoria de Lula da Silva en Brasil, comenzó a compartir su diagnóstico. Quiere que la reforma política se apruebe antes de que termine el año y Diego Santilli le promete que tendrá los votos.

Este martes, en el Senado, La Libertad Avanza tendrá una primera prueba de fuego para medir el alcance de sus concesiones. A las 15 se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el objetivo de dictaminar la reforma electoral. Coto necesita solo de 10 firmas para conseguir dictamen, pero, pese a los vaticinios optimistas de Santilli, ni eso está garantizado para el oficialismo.

Es un problema matemático que esconde un problema político de fondo: los acuerdos que Santilli cerró con los gobernadores no se traducen, en el Senado, en una mayoría automática para aprobar la reforma electoral. Incluso en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde La Libertad Avanza tiene control de la mayoría con ayuda de los aliados, el oficialismo no puede garantizar que podrá reunir las adhesiones. Hay 19 integrantes en la comisión: 6 son propios y el oficialismo necesita conseguir 4 firmas más entre los 3 de la UCR, 2 de Provincias Unidas (el correntino “Camau Espínola” y la cordobesa Alejandra Vigo) y la tucumana de Independencia, Beatriz Ávila.

En la UCR, por ejemplo, el oficialismo cuenta con el apoyo del jefe de bloque, Eduardo Vischi, y del mendocino Rodolfo Suárez. Ambos responden a gobernadores alineados con Milei. Pero no así el catamarqueño Flavio Fama, que en 2025 votó en contra de la suspensión de las PASO. Vigo y “Camau” podrían acompañar con su firma en disidencia, pero no así Ávila, ya que el gobernador Osvaldo Jaldo está en contra de eliminar las PASO.

Aunque el Gobierno pudiera conseguir las firmas, el escenario en el recinto es más complicado aún. Allí el oficialismo necesita juntar una mayoría especial de 37 votos afirmativos, y con el PRO y la mitad de la UCR en estado de rebeldía, el panorama para Milei es más hostil. Así se lo hizo saber Bullrich a Santilli, que es quien asegura que podrá conseguir los votos para cuando llegue el momento de ir al recinto.

“Esto nos excede a todos acá. Tiene que ocuparse Casa Rosada, pero yo no lo veo”, admite un peso pesado de LLA en el Senado que, como Bullrich, desconfía de los números que esgrime el jefe de Gabinete.

Bullrich, a su vez, decidió enviar un mensaje durante el fin de semana. El viernes, el Gobierno hizo circular un nuevo borrador de la reforma electoral con dos grandes modificaciones al proyecto original que envió en mayo. El primer cambio era un secreto a voces: en vez de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para siempre, el nuevo proyecto las suspende solo para 2027. Al igual que ocurrió en 2025. El segundo, en cambio, fue más allá y le abrió la puerta a las colectoras, un mecanismo electoral que Bullrich viene cuestionando puertas adentro hace meses.

El nuevo proyecto habilita hasta dos “adhesiones” por categoría, es decir que permite que un candidato presidencial compita con más de una lista de legisladores nacionales adosada a su lista. Este mecanismo electoral, que Mauricio Macri prohibió por decreto en 2019, tiene un pro y un contra para el Gobierno. El sistema de colectoras, por un lado, le permite a Milei acumular votos de otras marcas. Pero, a su vez, le quita control del manejo de la lapicera a Karina Milei, ya que pasará a haber más de una lista de legisladores nacionales que apoya al Presidente: sin lista única pura violeta, LLA podría perder diputados y senadores nacionales propios.

Bullrich y el PRO, sin embargo, ya adelantaron sus críticas al sistema. Durante el fin de semana, el encargado de exteriorizar ese descontento fue Gerardo Milman, armador nacional de Bullrich hasta que quedó atrapado en la trama por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. “Es inconstitucional”, denunció Milman, a través de sus redes sociales, argumentando que el sistema de colectoras habilitaría que pudiera haber tres senadores electos del mismo frente político (dos de la lista más votada y uno de la lista menos votada).

“Están presentando este proyecto para apretar y negociar cambios. Están terminando de cerrar con los gobernadores”, señalan, en cambio, desde el peronismo. La bancada de Unión por la Patria trabaja para evitar una reforma electoral que, entiende, tiene como objetivo impedir que el peronismo pueda dirimir sus internas mediante una PASO. Sospechan que el sistema de colectoras es una maniobra para distraer y están a la expectativa de lo que resuelva el PRO y la UCR: de ellos dependerá el futuro de las PASO.

MC/CRM