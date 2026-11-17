“Me encanta improvisar. Es mi lugar más amado dentro de la música”. La definición de Maria João parece sencilla, pero encierra una manera de entender el arte que atraviesa toda su trayectoria: la búsqueda permanente, la curiosidad por lo desconocido y la voluntad de no permanecer demasiado tiempo en un territorio seguro. Para la cantante, la música no es un espacio de certezas sino de descubrimientos. “Dentro del sonido existen mil lugares, cada uno con características propias que llenan la música de sorpresas. Me encanta buscarlos y después encontrarlos”, dice.

Con más de cuarenta años de recorrido, Maria João construyó una identidad artística difícil de encasillar. Su voz —capaz de desplazarse entre la melodía, la palabra, los sonidos y la improvisación— encontró un lugar propio en el jazz europeo, pero nunca se limitó a sus convenciones. A lo largo de su carrera exploró distintas tradiciones y lenguajes, en colaboraciones con músicos como Mário Laginha y Aki Takase, y en proyectos que ampliaron los límites de su expresión.

Esa apertura no responde a una estrategia estilística, sino a una convicción. “Me gusta todo, toda la música. Solo necesita ser verdadera y emocionarme hasta desmayarme”, afirma. Y cuando se le pregunta cómo define el jazz, su respuesta evita cualquier clasificación académica: “Hoy, para mí, es un lugar de libertad y acogida absolutas. En esta música cabe el mundo entero. Díganme, ¿en qué otro género sucede algo así?”.

La improvisación ocupa un lugar central en esa concepción. No se trata solamente de apartarse de una partitura o de dejar que algo inesperado suceda durante una interpretación. Para Maria João, improvisar es explorar las posibilidades de la propia voz, incluso cuando las palabras dejan de ser necesarias. Puede hacerlo a partir de sonidos, pero también de poemas; en ambos casos, el objetivo es encontrar espacios expresivos que todavía no conoce. Esa disposición al riesgo se vuelve especialmente fértil cuando trabaja con músicos de universos estéticos diferentes. “Cantar con músicos que tienen estéticas distintas es para mí una aventura inmensa. Siempre descubro lugares dentro de mí que desconocía que existían”, cuenta.

En su mirada, esa inquietud no es un rasgo opcional del trabajo artístico. “Correr riesgos, estirar mis horizontes y mis posibilidades, dar media vuelta y empezar de nuevo: en mi opinión, ese es el deber de todo artista”. La frase funciona también como una clave para acercarse a Abundância, el álbum publicado en 2025 para celebrar sus cuarenta años de carrera.

Grabado entre Lisboa y Mozambique, el trabajo establece un diálogo entre sus dos pertenencias culturales y reúne jazz, músicas del mundo, ritmos y melodías de distintas procedencias, junto con texturas electrónicas. En lugar de presentar las raíces como un recuerdo inmóvil, el disco las incorpora a una búsqueda contemporánea. Para Maria João, esa relación tiene un significado íntimo: “Soy portuguesa y mozambiqueña. Así es como me siento”.

La afirmación, que hoy expresa con orgullo, no fue siempre sencilla. Durante su infancia, recuerda, esa identidad también la expuso a situaciones dolorosas. “Cuando tenía 9, 10 u 11 años, pasé momentos muy difíciles por el bullying que me hacían los otros chicos”, cuenta. Aprendió a defenderse y a enfrentar esas experiencias sin trasladar el sufrimiento a sus padres, especialmente a su madre. “No quería que se pusiera triste, porque sabía que eso iba a suceder, y para mí habría sido peor que todo lo demás”. Con el paso del tiempo, esa historia se transformó en una conciencia más firme de su lugar en el mundo. Abundância, explica, refleja precisamente ese recorrido, su familia y el orgullo por una identidad que reconoce como propia.

La electrónica es otra de las dimensiones que alimentan el álbum y su presente creativo. Lejos de considerarla un recurso accesorio, Maria João la describe como un universo todavía abierto a la exploración. En el proyecto OGRE, junto a João Farinha, se acerca a las posibilidades de los sintetizadores, las secuencias y las texturas electrónicas. “Me encanta la electrónica. Es un mundo medio desconocido que está ahí, glorioso, esperando ser descubierto. Tiene mil posibilidades”, dice.

Aunque reconoce que este lenguaje exige una planificación diferente, sostiene que no limita su impulso imaginativo. “Yo sigo inventando, imaginando de manera feroz y dulce. Creo mis propios lugares y hago que la máquina baile conmigo, a su manera rígida, pero bailamos igualmente”. En esa imagen —una voz que invita a bailar a una máquina— aparece buena parte de su personalidad artística: la capacidad de encontrar libertad incluso dentro de estructuras que, en principio, parecen restringirla.

Ese universo llegará a Buenos Aires este sábado 21 de noviembre, cuando Maria João presente Abundância en Bebop Club, en el marco de Primavera Jazz Sessions 2026. La acompañarán João Farinha en teclados y Texito Langa en percusión, junto a un coro de tres voces, en una formación que articula la expresividad de su voz con los ritmos, las raíces mozambiqueñas y las búsquedas electrónicas del proyecto.

La presentación tendrá dos funciones, a las 20 y a las 22.30, y marcará el cierre del ciclo. Más que una retrospectiva de cuatro décadas, Abundância propone escuchar a una artista que sigue mirando hacia adelante: una música que no entiende la trayectoria como una acumulación de respuestas, sino como la posibilidad de formular nuevas preguntas. O, como ella misma lo resume, de dar media vuelta y empezar otra vez.