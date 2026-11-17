Dos de las marcas más reconocidas del mundo, aunque de sectores muy diferentes, anunciaron en las últimas semanas avances concretos para instalar operaciones propias en la Argentina. Se trata de la automotriz estadounidense Tesla y de la danesa LEGO, que preparan su desembarco en el mercado local con estrategias distintas pero con un denominador común: una presencia directa que hasta ahora no tenían en el país.

Mientras la compañía fundada por Elon Musk iniciará la comercialización oficial de vehículos eléctricos, la histórica fabricante de juguetes de construcción abrirá su primera tienda oficial en territorio argentino. Ambos proyectos tendrán como punto de partida el shopping Unicenter, en la localidad bonaerense de Martínez, convertido en uno de los principales polos de expansión para marcas internacionales.

En el caso de Tesla, la llegada tendrá además un fuerte componente político y simbólico. Según fuentes oficiales, el presidente Javier Milei participará este jueves de la inauguración de las operaciones de la compañía en Argentina, un gesto que busca mostrar el desembarco de una de las empresas más asociadas a la innovación tecnológica y al empresario Elon Musk, con quien el mandatario mantiene una relación de cercanía política e ideológica. En cuanto a la empresa danesa, el libertario destacó su arribo con un video en sus redes sociales y lo vinculó con la apertura económica.

Tesla: venta oficial de autos eléctricos y desarrollo de servicios

La llegada de Tesla representa uno de los desembarcos empresariales más esperados de los últimos años dentro de la industria automotriz local, pero los vehículos de Musk no se fabricarán en el país y la inversión no será la que suponía en un principio, lejos de las aspiraciones de Javier Milei. La compañía confirmó que comenzará sus operaciones comerciales en la Argentina el 20 de noviembre y que los primeros modelos disponibles serán el sedán Model 3 y el SUV Model Y. El mercado estima valores superiores a US$50.000.

A diferencia de la mayoría de las automotrices tradicionales, Tesla no trabajará inicialmente mediante concesionarios independientes. Su esquema de negocios contempla una operación directa, con locales propios de exhibición, atención al público y gestión digital de ventas. La empresa instalará un espacio comercial en Unicenter, donde los potenciales compradores podrán conocer los modelos y realizar consultas antes de completar la compra por canales electrónicos.

Además de la comercialización de vehículos, el desembarco incluye la construcción de una estructura local para servicios técnicos y posventa. La firma ya constituyó Tesla Argentina S.R.L. y avanzó en la organización de equipos comerciales y de soporte. Entre las actividades habilitadas por su filial local figuran la importación, comercialización y reparación de vehículos eléctricos, además de proyectos vinculados con software y sistemas de recarga.

Otro eje del proyecto es la infraestructura energética. Dentro del sector existe expectativa por el desarrollo de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, un aspecto clave para la expansión de esta tecnología en el país. Diversas iniciativas impulsadas junto con actores del sector energético buscan ampliar la red de cargadores y facilitar la adopción de automóviles eléctricos fuera de los grandes centros urbanos.

El desembarco de Tesla se produce en un contexto de crecimiento del mercado de vehículos electrificados en la Argentina, aunque todavía con una escala muy inferior a la de otros países de la región y del mundo. La llegada de la marca puede acelerar la competencia y aumentar la visibilidad de este segmento dentro del mercado automotor local.

La inauguración oficial contará con la presencia de Milei, quien desde el inicio de su gestión promovió una agenda de apertura económica y mantuvo reiterados contactos con Musk. La participación presidencial busca destacar la llegada de una empresa considerada un emblema de la transición hacia la movilidad eléctrica y de las inversiones tecnológicas de alto perfil, en un momento en el que el Gobierno busca exhibir señales de confianza empresarial en la economía argentina, en medio de fuertes críticas al plan económico desde diferentes sectores, una inflación que no baja, una recesión que golpea a pequeños, medianos y grandes empresarios, cuestionamientos sobre los números de pobreza y una crisis industrial que lleva al cierre de operaciones en múltiples rubros, con la consecuente caída del empleo formal.

LEGO: la primera tienda oficial de una marca que ya estaba presente

La estrategia de LEGO es abrir por primera vez una tienda oficial bajo su marca, algo que hasta ahora no existía en el mercado argentino.

Los productos LEGO ya podían conseguirse mediante importadores, jugueterías y distribuidores autorizados, pero la compañía carecía de un local propio o certificado. La apertura anunciada permitirá ofrecer de manera directa la experiencia comercial que la marca desarrolla en otros países, con exhibiciones temáticas, lanzamientos internacionales, ediciones especiales y una oferta más amplia de productos.

El presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales la llegada de la empresa danesa y la vinculó con la apertura económica.

La primera tienda oficial funcionará en el tercer piso de Unicenter, aunque la empresa todavía no informó la fecha exacta de inauguración. Argentina era uno de los pocos mercados relevantes de América Latina donde LEGO todavía no contaba con presencia oficial, pese a tener operaciones consolidadas en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá.

La apertura también puede tener impacto sobre el mercado local de juguetes premium y coleccionables, un segmento que viene creciendo impulsado tanto por consumidores infantiles como por adultos aficionados a las líneas de arquitectura, cine, tecnología y coleccionismo desarrolladas por la marca danesa.

Dos desembarcos con perfiles distintos

Aunque suelen aparecer asociadas en los anuncios recientes, Tesla y LEGO llegan a la Argentina con objetivos completamente diferentes.

Tesla apuesta a desarrollar ventas directas de vehículos eléctricos, servicios técnicos e infraestructura vinculada a la movilidad sustentable, con la intención de ganar participación en un mercado que recién comienza a expandirse.

LEGO, en cambio, busca fortalecer su presencia comercial y acercarse de manera directa a los consumidores argentinos mediante una tienda oficial que complemente la red de distribuidores que ya operaban sus productos.

En ambos casos, las compañías consideran que las condiciones actuales del mercado argentino, con la apertura de las importaciones, ofrecen oportunidades para instalar operaciones propias y expandir negocios que hasta ahora tenían una presencia limitada o indirecta en el país. Habrá que ver qué impacto tiene para los ya golpeados fabricantes locales y ver cómo responde el mercado a artículos que no son tradicionalmente económicos, sino que apuntan a un segmento específico con mayores ingresos.