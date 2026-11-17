La expresidenta Cristina Kirchner eligió al diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel, quien pertenece tanto al Frente Renovador como a la nueva corriente del Peronismo Federal, para integrar el Consejo de la Magistratura en representación del peronismo.

Se trata de un giro pragmático de la líder del kirchnerismo, que hasta ahora venía respaldándose en diputados nacionales de línea dura como Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley para ejercer la representación del peronismo en el organismo que se encarga de designar magistrados y de controlarlos en la Justicia federal.

Michel, con quien Cristina Kirchner se reunió la semana pasada en un encuentro de cerca de 40 minutos, es un dirigente entrerriano con buena llegada al establishment judicial y representa a un peronismo de centro moderado.

Preocupada por su situación personal, Cristina Kirchner ya había ordenado a los senadores que le responden que votaran a favor de los pliegos de los llamados “jueces de Lago Escondido”, a quien hasta hace poco hacía responsable de la campaña de “lawfare” en contra suya.

La designación de Michel va en el mismo sentido: mejorar las relaciones con el Poder Judicial al que siempre cuestionó públicamente para ver si un cambio en ese sentido puede redundar a la corta o a la larga en un trato más benigno respecto de su situación procesal en las distintas causas que la involucran.

Esta elección del extitular de Aduanas se da en medio del avance del proceso de renovación de autoridades en el Consejo de la Magistratura, luego de que los estamentos de jueces y abogados eligieran a sus respectivos representantes.

Por el Congreso, a La Libertad Avanza le corresponden dos consejeros por ser la primera minoría, mientras que al peronismo le corresponde una silla en este organismo clave, que será ocupada por Michel.

El cuarto lugar dentro de este reparto es objeto de una disputa abierta entre el PRO y Provincias Unidas.