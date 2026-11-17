Más de 15 millones de documentos internos. Correos electrónicos de los principales directivos. Evaluaciones de riesgos que se mantuvieron en secreto. Informes sobre transacciones sospechosas. Datos privados de multimillonarios, oligarcas, políticos y miembros de la realeza. Documentos relacionados con Donald Trump, con Jeffrey Epstein y con empresarios sancionados. Vínculos desconocidos hasta ahora de empresas con regímenes autoritarios. Los detalles de operaciones millonarias de empresas españolas investigadas en casos de corrupción.

Más de 200 periodistas de todo el mundo llevan meses trabajando en la mayor filtración jamás hecha a los medios de documentación interna de un banco. Los registros de la investigación 'Inside Deutsche Bank' dejan al descubierto algunas de las partes y funciones más delicadas del banco: la lucha contra los delitos financieros, la supervisión del régimen de sanciones, la auditoría interna y las unidades encargadas de decidir si los clientes de riesgo se quedan o se van.

Deutsche Bank lleva desde 2018, cuando Christian Sewing asumió el cargo de consejero delegado, intentando convencer al mundo de que la era de escándalos que mancilló su reputación terminó. El banco sería diferente, prometió Sewing, más estable y “un poco más aburrido”. La investigación 'Inside Deutsche Bank' pone a prueba su declaración de intenciones mostrando un banco que construyó una enorme maquinaria para el cumplimiento normativo pero encontró muchas dificultades para hacerla funcionar.

Facilitada por dos denunciantes cuyas identidades se mantuvieron en secreto, la filtración llegó en primer lugar al periodista indio Josy Joseph y a la periodista sudafricana Khadija Sharife. Para analizar los datos y compartirlos con periodistas de más de 50 medios se creó la entidad sin ánimo de lucro 'Barracuda Media'.

Los denunciantes copiaron los archivos y los sacaron del banco. Según su abogado, también se los facilitaron al Departamento de Justicia de EEUU, a la Red de Control de Delitos Financieros de EEUU y a la Agencia Tributaria y Aduanera del Reino Unido. Es evidente que querían sacar a la luz las relaciones del Deutsche Bank con los oligarcas y el dinero de Rusia.

Para complacer a clientes poderosos, el banco se saltaba sus propias normas permitiendo que las consideraciones comerciales prevalecieran sobre su régimen normativo

“Estamos profundamente comprometidos con el interés público”, expresaron en un comunicado, donde señalaron que la ciudadanía tiene derecho a conocer las irregularidades cometidas por el banco y los servicios bancarios que prestaba a los oligarcas. Según uno de ellos, los archivos contienen posibles conductas delictivas derivadas de relaciones comerciales con regímenes corruptos.

De acuerdo con los archivos, en repetidas ocasiones el Deutsche Bank pasó por alto las alertas por posibles blanqueos de capitales y violaciones de sanciones. Para complacer a clientes poderosos, el banco se saltaba sus propias normas permitiendo que las consideraciones comerciales prevalecieran sobre su régimen normativo. En ocasiones, no descubrió fallos graves hasta años después de que el dinero sospechoso pasara por sus sistemas.

En la sede española, financiaron múltiples proyectos en países como Angola, Camerún o República Dominicana, muchos de ellos fallidos o investigados por corrupción, y protagonizados por empresas habituales de sumarios judiciales como Defex, Mercasa, Eurofinsa, Elecnor o Ibadesa. En la mayoría de los casos, con apoyo del Estado español.

Los archivos también revelan información financiera confidencial de personas extremadamente poderosas.

Deutsche Bank aceptó a Epstein como cliente en 2013, años después de que lo condenaran por solicitar los servicios de prostitución de una menor de edad. Según la filtración, el banco identificó casi 600 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con Epstein y su red, más del doble de lo que se sabía hasta hoy.

Además de Trump y Epstein, conocidos por recurrir al Deutsche Bank cuando otros bancos les dieron la espalda, en la filtración hay muchos detalles sobre oligarcas como Oleg Deripaska y Roman Abramovich, aliados de Vladímir Putin.

Entre los clientes del Deutsche Bank figuraba una empresa cuyo beneficiario último es un empresario saudí cuyo nombre figura en la famosa 'Cadena de Oro', como se conoce a la lista de supuestos financiadores de Al-Qaeda. Como banco corresponsal, el Deutsche Bank ayudó a tramitar pagos vinculados al difunto ex vicepresidente de Siria Rifaat al-Assad, conocido como 'el Carnicero de Hama' por su responsabilidad en la sangrienta represión de 1982 en esa ciudad siria.

En 2015, el banco siguió tramitando transferencias por valor de millones relacionadas con el financiero malasio Jho Low, pese a las noticias que proliferaban en su contra y a los propios informes de actividades sospechosas emitidos por el banco (SAR). Low es una figura clave en el 'escándalo 1MDB' por el que presuntamente se robaron más de 4.500 millones de dólares del fondo de inversión estatal 1Malasia Development Berhad (1MDB) para ser blanqueados a través de bancos internacionales. El fondo 1MDB ha presentado una demanda contra la filial malasia del Deutsche Bank por su presunta participación en la transferencia de parte de esos fondos.

“Este asunto se resolvió en 2022, tal y como se hizo público”, respondió el Deutsche Bank sobre los pagos a Rifaat al-Assad. “En el procedimiento de investigación de la Fiscalía de Fráncfort, en relación con dos informes de actividades sospechosas (SAR) presentados por el Deutsche Bank durante su actividad como banco corresponsal, el banco aceptó una multa de 7,01 millones de euros. La resolución de sanción administrativa recoge la acusación de que los SAR se presentaron con retraso, porque deberían haberse presentado ya desde 2017. El banco cooperó en el procedimiento”.

Deutsche Bank no respondió a las preguntas sobre la persona cuyo nombre figura en la lista 'Cadena de Oro'. Los periodistas identificaron a esta persona a partir de sus iniciales, la única mención que se hace de ella en los archivos del banco, y le enviaron solicitudes de comentarios que esta persona no respondió.

Deripaska no respondió a las preguntas remitidas por los periodistas del consorcio. Lo mismo ocurrió con Trump. Con Low no fue posible contactar.

Un representante legal de Abramovich aseguró a los periodistas del consorcio que “no es responsabilidad de nuestro cliente comentar los procesos y decisiones internas del Deutsche Bank”.

“En la medida que esos procesos internos documentaron especulaciones infundadas sobre nuestro cliente, las rechazamos”, añaden. “Él rechaza cualquier acusación o sugerencia de irregularidades, incluido cualquier acusación de conducta criminal, corrupción o deshonestidad”.

“No hacemos comentarios sobre relaciones con posibles clientes, con clientes antiguos o con clientes actuales”, respondieron desde el Deutsche Bank.

La entidad “reconoce su error al aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él”, dijeron desde el banco. “Hemos cooperado con los organismos reguladores y con las fuerzas del orden, así como con el Congreso de los Estados Unidos, en relación con sus investigaciones, y hemos actuado con transparencia en nuestro abordaje paralelo de estos asuntos”.

En respuesta a todos los temas surgidos con la filtración, Deutsche Bank respondió que las cuestiones planteadas por los periodistas “se remontan a muchos años atrás, en algunos casos a décadas”. “Cuando fue procedente, esas cuestiones fueron revisadas en su momento y se debatió con los reguladores y las autoridades competentes qué había que hacer (...) Hoy somos un banco diferente (...) Bajo el liderazgo de Christian Sewing, el Deutsche Bank experimentó una transformación fundamental”.

El banco comunicó que entre 2019 y 2025 dedicó 7.000 millones de euros a mejorar sus procesos de control, con importantes inversiones en tecnología. “Estas inversiones fueron acompañadas de un nuevo enfoque para identificar y gestionar los riesgos, así como de un cambio fundamental en la cultura. Este trabajo contribuyó a la resolución de problemas heredados y al cumplimiento de importantes hitos normativos”, dijeron. “Nuestros avances fueron reconocidos por el mercado, por los principales organismos reguladores y por las autoridades de supervisión, así como por los clientes y otras partes interesadas. Seguimos comprometidos con garantizar una cultura de integridad y con mejorar nuestro sistema de control de forma continua”.

Los secretos del banco

En las próximas semanas, los medios de comunicación que integran el proyecto de investigación 'Inside Deutsche Bank' publicarán muchas más historias a partir de expedientes plagados de secretos que los grandes bancos mundiales luchan por mantener en la confidencialidad, a menos que quieran perder la confianza de sus clientes. Esos secretos salen ahora a la luz.

Desde el año 2000, el Deutsche Bank desembolsó más de 20.000 millones de euros en multas y acuerdos extrajudiciales por irregularidades relacionadas con títulos hipotecarios, manipulación de los tipos de interés, operaciones espejo en Rusia, incumplimientos en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros comportamientos indebidos. El Deutsche Bank llegó a volverse tan tóxico que, según una fuente interna, la multimillonaria y heredera de la empresa BMW, Susanne Klatten, rechazó una invitación del banco alegando su mala reputación. Klatten negó haber rechazado ninguna invitación de ese tipo por parte del banco, así como haber utilizado jamás ese tipo de términos en relación con el banco.

La investigación 'Inside Deutsche Bank' plantea ahora la cuestión sobre la supervivencia de este banco que opera directamente en unos 55 países y llega, con su red de bancos corresponsales, a más de 140 países. ¿Podrá recuperarse por sí misma una de las mayores entidades financieras del mundo, considerada 'demasiado grande para quebrar' tras la crisis financiera de 2008? ¿O el deterioro es demasiado grande?

Aunque Deutsche Bank asegura a las periodistas que “hoy es un banco diferente”, lo que revelan los archivos filtrados es que ni por asomo se volvió “aburrido” desde que Sewing tomó las riendas.

La filtración también revela datos sobre un caso que nunca se hizo público: el descubrimiento en 2019 por parte de unos empleados de una extensa red de blanqueo que había movido cientos de millones de euros por los sistemas del banco y a través de empresas de Chipre, Gran Bretaña, Ucrania y Hong Kong.

Los sistemas del control detectaron algunas piezas del rompecabezas, pero no fueron capaces de ver su dimensión real. Tuvieron que pasar tres años para que un empleado detectara el patrón, provocando la burla de un responsable que se refirió a él como el “empleado del mes” antes de añadir una observación crucial: “Nuestros sistemas fallaron de forma evidente a la hora de detectarlo”.

El banco respondió a la investigación periodística diciendo que “se toma muy en serio sus obligaciones en materia de lucha contra los delitos financieros y de cumplimiento de las sanciones”. También, que “revisa cualquier actividad que pueda ser poco común, informa de los hechos a las autoridades pertinentes cuando es necesario, y coopera con las solicitudes legítimas de información”.

En Colombia, una investigación interna del banco llamada 'Proyecto Cali' descubrió que en 2019 la entidad había procesado miles de transacciones de empresas vinculadas a la pornografía online. El dinero se enviaba a mujeres en Colombia por mecanismos sospechosos sin que el banco notificara a las autoridades la mayoría de las transacciones.

La investigación interna señaló a ocho empresas por “blanqueo de capitales” y a otra por “crimen organizado”. Cuando el banco finalmente reaccionó a las alertas que había pasado por alto a lo largo de 2019, presentó 230 informes de actividades sospechosas (SAR) y prohibió los pagos procedentes de esas empresas. Para entonces, ya se habían transferido sumas millonarias.

Desde el banco dijeron que la investigación 'Proyecto Cali' supuso “una revisión histórica que derivó en medidas específicas de corrección y en una reevaluación general de los riesgos por crímenes financieros en toda la cartera de bancos corresponsales del Deutsche Bank”. “No podemos comentar informes, transacciones, entidades o contrapartes concretas porque las decisiones relativas a la notificación de actividades sospechosas se rigen por requisitos legales y de confidencialidad específicos de cada jurisdicción”, añadieron.

Los periodistas también descubrieron que desde 2015 Deutsche Bank facilitó transacciones por cientos de millones de dólares en las que participaba el grupo Xangbo, con sede en Singapur, y no actuó ante las alertas por actividad sospechosa. Las transacciones a través de la sucursal del banco en Singapur implicaban a clientes del Deutsche Bank pertenecientes al grupo Xangbo y a tres empresas acusadas de blanquear presuntos sobornos para los hermanos Gupta, implicados en graves casos de corrupción en Sudáfrica.

Entre diciembre de 2012 y enero de 2017, las empresas vinculadas a los Gupta pudieron mover unos 675 millones de dólares [unos 611 millones de euros] a través de la red de Xangbo, unas operaciones que el banco tampoco impidió cuando las protestas por el escándalo de los hermanos Gupta sacudían Sudáfrica. Fueron decenas de transacciones por un total de 167 millones de dólares usando múltiples cuentas y, muchas veces, en el plazo de un solo día.

Hubo que esperar a que en diciembre de 2019 un denunciante externo alertara por unas actividades presuntamente fraudulentas en Singapur (no relacionadas) y en otros lugares para que el Deutsche Bank decidiera por fin revisar en profundidad las transacciones de Xangbo. Aun así, los registros muestran que el banco esperó hasta 2021 para comenzar el proceso de desvinculación de Xangbo. En esos mismos registros se ve también cómo la entidad consideraba que “no existían motivos razonables” para presentar un informe sobre una serie de enrevesadas transacciones que implicaban a Xangbo.

En su respuesta, Xangbo dijo a los periodistas que sus cuentas en el banco no se cerraron por ninguna relación con las empresas vinculadas a los Gupta. “Absolutamente falso”, dijo un portavoz, antes de añadir que Deutsche Bank “siguió siendo nuestro intermediario principal hasta 2022”.

No fue posible contactar con los Gupta para recoger su versión. En otras ocasiones sostuvieron que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas.

En su respuesta a la investigación, Deutsche Bank dijo que las conclusiones de los periodistas sobre sus relaciones con Xangbo contenían “varias inexactitudes” y que no hacía comentarios sobre relaciones con posibles clientes, clientes antiguos o clientes actuales, ni sobre “notificaciones de actividades sospechosas, reales o posibles”.

Los periodistas también descubrieron que las transacciones en las que participaban presuntas empresas pantalla de Corea del Norte pasaron desapercibidas pese a que parte de la información de pago contenía las palabras 'Corea del Norte'.

“Por política de la entidad, Deutsche Bank restringió las relaciones comerciales con Corea del Norte y colaboró con las fuerzas del orden y con nuestros organismos reguladores, tal y como se exigía”, respondieron desde el banco a los periodistas.

Margen de maniobra

En ocasiones, los periodistas descubrieron que el problema no era la incompetencia, sino la avidez del banco por ganar clientes.

Uno de los correos electrónicos filtrados es de Sewing. Cuando lo escribió formaba parte del consejo de administración y se quejaba de la manera en que afectaba negativamente a los resultados cumplir con el procedimiento 'conoce a tu cliente' (KYC, por las siglas en inglés), fundamental en el sector financiero para saber quiénes trabajan y de dónde viene su dinero. “KYC está acabando con nuestros ingresos”, escribió Sewing.

En su respuesta, los portavoces del banco rechazaron rotundamente lo que calificaron de “insinuaciones falsas” sobre la “supuesta actitud” de Sewing. “Christian Sewing siempre hizo hincapié en que los controles y la gestión de riesgos deben tomarse en serio y establecerse como límites para el negocio”, respondieron. “Su preocupación por los controles sólidos y la gestión de riesgos viene de una trayectoria profesional en la que trabajó en las tres líneas de defensa, dedicando la mayor parte del tiempo a funciones de control”.

Una tensión recurrente recorre los documentos de la filtración: las personas encargadas de controlar los riesgos se enfrentaban repetidamente a quienes cobraban por generar ingresos. En ese choque, los clientes influyentes solían tener margen de maniobra.

Un ejemplo es el de Timur Kulibayev, el multimillonario yerno del expresidente de Kazajistán. En los documentos, el banco reconoce “una preocupación histórica por la legitimidad de la fuente original de riqueza (de Kulibayev)”. Los documentos internos identifican a Kulibayev como cliente del banco desde 2006. También demuestran que un análisis de riesgos sobre Kulibayev encargado en 2013 por el banco puso “de relieve una serie de acusaciones de corrupción” que se remontaban a principios de la década de 2000.

El departamento de lucha contra el crimen financiero del Deutsche Bank señaló que en este caso no había ningún condenado por corrupción y que una de sus empresas había aportado pruebas demostrando que en Europa las investigaciones penales en su contra habían sido archivadas.

Después de eso sí hubo un bloqueo. En enero de 2020 Deutsche Bank impidió el ingreso de 15 millones de dólares en la cuenta de Kulibayev desde Emiratos por considerar insuficiente la explicación que dio el multimillonario sobre el origen del dinero.

Según los registros, semanas más tarde, los empleados iniciaron el proceso para abrir una cuenta en Deutsche Bank de Luxemburgo a nombre de su esposa. Tuvieron que pasar meses para que el banco comenzara a barajar la posibilidad de poner fin a la larga relación con Kulibayev.

El bufete de abogados del multimillonario kazajo negó que su cliente hubiera cometido ninguna irregularidad. También dijeron que el banco tenía conocimiento del origen de sus ingresos, y que en su mayor parte procedían de la propiedad conjunta (con su esposa) de la empresa de inversiones Almex, y de su participación accionarial en el banco Halyk de Kazajistán.

“Por lo tanto, es categóricamente falsa cualquier insinuación de que el señor Kulibayev (o las personas que trabajaran para él) ocultara al Deutsche Bank la fuente de sus ingresos, o proporcionara información falsa o engañosa al respecto a sabiendas”, añadía el comunicado del bufete.

Los abogados respondieron que con la información facilitada por la investigación periodística no era posible identificar la citada transacción de 15 millones de dólares y que cualquier insinuación de que Kulibayev mantuvo cuentas personales en el Deutsche Bank a mediados de la década de 2000 era falsa. “No abrió una cuenta personal hasta muchos años después”, dijeron, acusando a los periodistas de “mezclar las distintas relaciones bancarias personales y corporativas que mantienen el señor Kulibayev y sus empresas”.

Deutsche Bank respondió que no hacía “comentarios sobre relaciones con clientes actuales, clientes posibles o antiguos clientes”.

Otro capítulo tiene que ver con la empresa aeroespacial y de defensa Bombardier, con sede en Canadá. Deutsche Bank optó por no revisar formalmente el riesgo de sanciones para las filiales de Bombardier a pesar de que en documentos internos se hacía referencia a las operaciones de esta compañía en países prohibidos y de “riesgo especial”. En vez de eso, se decidió que la revisión sería informal. Entre otras razones, por la larga relación de Deutsche Bank con Bombardier. También se dijo que la empresa obtenía ingresos bajos en los países considerados de alto riesgo.

Bombardier no respondió a las preguntas del consorcio.

Los documentos filtrados también ponen de manifiesto la flexibilidad del banco en sus procesos de contratación. Incorporó a su plantilla a hijos de políticos influyentes, de ejecutivos y de funcionarios públicos, entre los que había candidatos sin la cualificación necesaria o incapaces de superar las pruebas de aptitud.

A Alexey Storchak, hijo del viceministro de Hacienda de Rusia, lo contrataron en 2010. Storchak fue el que después pasó a sus colegas en el banco una información que no era pública sobre una emisión de bonos. Como consecuencia, el propio Deutsche Bank ordenó una investigación posterior para saber si el banco debía haber tenido acceso a dicha información o no.

Tras una investigación de la SEC Comisión de Valores y Bolsa de EEUU (SEC) sobre su programa de contratación, el banco pagó 16,1 millones de dólares en 2019 en un acuerdo extrajudicial. Según una estimación interna que aparece en los documentos filtrados, el banco generó unos 190 millones de dólares en estas transacciones vinculadas a la contratación de familiares de funcionarios de gobiernos extranjeros.

Storchak no respondió a una solicitud de comentarios.

“Oligarcas buenos y oligarcas malos”

Entre las cosas que más preocupaban a las personas que filtraron la información cuando se pusieron en contacto con los periodistas figuran las relaciones del banco con Rusia.

Después de que en 2014 las tropas de Putin ocuparan Crimea, las sanciones occidentales obligaron a los bancos a decidir qué clientes rusos seguían siendo aceptables. “Nos pusimos a hacer listas: oligarcas buenos y oligarcas malos”, dijo a los periodistas una persona que solía trabajar en el Deutsche Bank.

Los documentos filtrados muestran que en repetidas ocasiones el banco facilitó operaciones a rusos sancionados, o políticamente expuestos, y que se mostró reacio a dejar atrás por completo su prolongada vinculación con Rusia. En mayo de 2020, cuando los directivos del Deutsche Bank planeaban expandir ciertas áreas de negocio en Rusia, una especialista en lucha contra la delincuencia financiera comparó el plan con tirar a su equipo a las vías del tren.

El espectro de Rusia sigue acechando al banco. A principios de 2026, investigadores alemanes acudieron a la sede del Deutsche Bank en Fráncfort en una investigación por transacciones presuntamente vinculadas al oligarca Abramovich.

En su respuesta, los abogados que representan a Abramovich afirmaron que se les había comunicado “que las autoridades alemanas habían confirmado a nuestro cliente que no es objeto de ninguna investigación en relación con el registro de las oficinas del Deutsche Bank llevado a cabo por la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania en enero de 2026”.

“Ni las autoridades alemanas ni Deutsche Bank hicieron referencia a nuestro cliente (directa o indirectamente) en ningún comunicado público sobre los registros, ni tampoco indicado que se le esté acusando de algo”, afirman.

Deutsche Bank mueve dinero para otros bancos a través de la red de bancos corresponsales, la tubería invisible de las finanzas globales, dándoles acceso a euros, dólares y mercados internacionales. Se trata de una actividad lucrativa y difícil de controlar en la que los clientes finales pueden estar separados en varios grados del Deutsche Bank. Millones de transacciones aparentemente legítimas tras las que se esconden criminales, entidades sancionadas y sociedades ficticias.

¿Es materialmente posible, en un sistema así, que un banco identifique las operaciones de blanqueo, de tráfico de drogas y de trata de personas? Según Ulrich Göres, antiguo jefe del departamento de lucha contra la delincuencia financiera del Deutsche Bank, la respuesta es “no”. ¿Y por qué lo hacen entonces? “Prestar servicios bancarios a países de alto riesgo, y a sectores de alto riesgo en general, permite cobrar comisiones más elevadas”, aseguró Göres.

Uno de los mayores escándalos hasta la fecha protagonizados por el Deutsche Bank tiene que ver con el trabajo que hizo como corresponsal de la filial estonia del banco danés Danske Bank. La entidad alemana ayudó a tramitar los pagos internacionales que entre 2007 y 2015 la sucursal estonia del Danske procesó, por un total de 200.000 millones de euros, relacionados en gran parte con clientes de Rusia y de otros antiguos estados soviéticos.

Cinco años después del fin de esos pagos, las autoridades alemanas multaron en 2020 al Deutsche Bank con 13,5 millones de euros por no notificar las transacciones sospechosas con la debida rapidez. “Estas sanciones tienen un escaso efecto disuasorio, a menos que el importe de las multas supere los ingresos generados anteriormente”, explicó Göres.

“Deutsche Bank redujo sustancialmente su perfil de riesgo en este negocio durante la última década, lo que incluye terminar la relación con clientes y países de alto riesgo”, respondieron desde la entidad sobre sus actividades como banco corresponsal. “Al mismo tiempo, el banco reforzó considerablemente sus controles y conocimientos especializados en materia de delitos financieros acometiendo inversiones significativas para gestionar el riesgo intrínsecamente elevado de los crímenes financieros en la banca corresponsal”.

Advertencias de la Junta

Las promesas de lucha contra el cambio climático del Deutsche Bank terminaron por ser tan flexibles como su política de contratación.

El banco prometió en 2020 que ya no financiaría nuevos proyectos de petróleo y gas en el Ártico. Meses después, tramitaba un pago de 1.500 millones de euros relacionado con la inversión de Trafigura, el coloso de las materias primas, en el gigantesco proyecto Arctic Vostok Oil. La justificación interna fue así: Deutsche Bank se limitaba a tramitar la transacción en nombre de Trafigura, no financiaba nada.

Deutsche Bank no abordó directamente las preguntas sobre Trafigura enviadas por el equipo de investigación periodística. La empresa de materias primas, que en 2022 se retiró del proyecto Vostok Oil, sí respondió confirmando la existencia de esa transacción con intermediación del Deutsche Bank.

El banco siguió adelante con importantes proyectos petroquímicos y de gas en Rusia después de que en 2021 Sewing se comprometiera en público a un futuro para el Deutsche Bank con cero emisiones netas de CO2.

Cuando la multinacional de productos químicos industriales Linde solicitó el apoyo del banco para un enorme complejo de gas en Ust-Luga (Rusia), varios expertos del banco expresaron su preocupación por las implicaciones que tendría para el medio ambiente, los delitos financieros y la reputación del banco. Pero el responsable de financiación comercial tenía otra prioridad. “Es muy importante y tenemos que conseguirlo”, escribió. El acuerdo se aprobó.

Consultada por este tema, Linde respondió que gestiona el desempeño medioambiental de sus operaciones “con objetivos claros y una información transparente”. “En respuesta a la invasión (de Ucrania) y al impacto de las sanciones globales, Linde se desvinculó de su negocio ruso de gases industriales e ingeniería a 30 de junio de 2022; la empresa operó en estricto cumplimiento de todas las sanciones globales aplicables y cesó cualquier participación en el proyecto de Ust-Luga”, indicó el comunicado de la multinacional de origen alemán.

Deutsche Bank respondió que sugerir que “intentó eludir o evitar la aplicación de su marco de sostenibilidad es incorrecto”. “El banco aplica sus políticas y procesos de gobernanza a las transacciones y actividades de los clientes de conformidad con las normas vigentes en cada momento”. “En el momento en que se puso en marcha el proyecto de GNL de Ust-Luga, las partes implicadas no estaban sujetas a ninguna prohibición en virtud de las sanciones aplicables”, añadió. Afirmó que la operación “se sometió a los procesos establecidos por el banco de evaluación de riesgos medioambientales y de reputación”.

Las operaciones de la entidad en Birmania también generaron preocupación. Defensores de los derechos humanos y un grupo de senadores estadounidenses advirtieron en 2021 de que las relaciones comerciales entre las multinacionales energéticas y MOGE, la empresa estatal de energía birmana, podrían constituir un apoyo indirecto a la junta militar.

Pero según los correos electrónicos del Deutsche Bank, el banco aprobó aumentar la garantía concedida al gigante energético Halliburton para sus trabajos en Birmania poco antes de las sanciones de la Unión Europea contra MOGE en febrero de 2022. El objetivo de dicha garantía era cubrir los servicios prestados por Halliburton en un proyecto de yacimiento petrolero del que MOGE era copropietaria.

Halliburton no respondió a una solicitud de comentarios y Deutsche Bank no respondió las preguntas relacionadas con Halliburton, Birmania y MOGE.

Nuevo orden

El 8 de noviembre de 2016, cuando Donald Trump obtuvo su primera victoria en las elecciones a presidente de EEUU, Deutsche Bank enfrentó una situación prácticamente inédita: el presidente electo era también uno de sus prestatarios más polémicos.

El banco creó entonces un proyecto especial en torno a Trump al que llamó Novus Ordo (nuevo orden, en latín). Se protegieron los documentos relacionados con Trump y se restringió el acceso. Las comunicaciones se cifraron y los contactos personales se redujeron al mínimo. Pero había un problema crucial: Trump y sus empresas seguían esperando cosas del Deutsche Bank, como modificaciones en los préstamos existentes.

La relación entre el banco y el presidente estadounidense ya se había torcido de manera espectacular antes, cuando Trump demandó a Deutsche Bank por 3.000 millones de dólares, culpándolo de contribuir a la crisis financiera de 2008 que perjudicó a sus negocios y le impidió devolver un préstamo para su rascacielos de Chicago. El caso se resolvió con un arreglo extrajudicial y Deutsche siguió haciendo negocios con Trump.

Y entonces llegó Rusia. Mientras los fiscales estadounidenses investigaban la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, los líderes del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU querían saber si los rusos habían avalado préstamos de Trump con el Deutsche Bank, y si entidades vinculadas a Trump habían despertado en alguna ocasión sospechas generalizadas por blanqueo de capitales.

El banco llevó a cabo una exhaustiva revisión interna. Según un correo electrónico interno redactado en 2019 por la sucursal de Nueva York, la entidad alemana no tenía conocimiento “de ningún vínculo bancario del presidente Trump con Rusia relacionado con los tratos entre el señor Trump y el Deutsche Bank”.

Sin embargo, el entonces director del departamento de investigación de delitos financieros del banco en EEUU, Brian Hagerty, hizo referencia en un memorándum de 2020 a unas transacciones de DT Marks Baku LLC y de THC Baku Services LLC, dos empresas que figuraban como propiedad de Trump en la declaración patrimonial que en 2015 el entonces candidato a presidente había presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental de EEUU.

Hagery no pudo ser contactado para pedir su versión.

El memorándum indicaba que ninguna de las dos empresas era cliente del Deutsche Bank, pero las transacciones en las que participaron las dos empresas habían generado preocupación en el banco por posibles vínculos con operaciones de lavado de dinero en Azerbaiyán y Rusia.

El memorándum de Hagerty señalaba que una transacción de 2018 entre THC Baku Services LLC y “una entidad presuntamente asociada al sistema de lavado de dinero ruso” había sido “incluida en un informe de actividades sospechosas (SAR)”.

Deutsche Bank no quiso hacer comentarios sobre Trump en su respuesta a la investigación periodística. Se limitó a afirmar, en términos generales, que “los bancos tienen prohibido por ley comentar sus conversaciones con las autoridades supervisoras de EEUU y los informes de actividades sospechosas, incluida su existencia o inexistencia”.

Los periodistas también descubrieron que en 2017 un empleado del Deutsche Bank envió accidentalmente a una tercera persona un enlace con información financiera de 1.586 clientes. Tres cuentas pertenecían supuestamente al presidente recién investido; al que llamaban internamente 'DT' y 'DJT'. Los directivos debatieron si era necesario informar a Trump de la filtración, y concluyeron que no. Uno de ellos calificó la decisión de “resultado brillante”. Sewing aprobó la gestión del caso con un simple “ok”.

Mayor escrutinio

La filtración de 'Inside Deutsche Bank' llega en un momento especialmente delicado para un banco que ya está bajo la lupa. Solo en 2026 hubo al menos cuatro redadas en sus oficinas y el banco presentó varias notificaciones voluntarias a las autoridades, según una persona con conocimiento de las investigaciones.

En medio de esta presión en ascenso, la filtración permiten ver qué estuvo ocurriendo a puerta cerrada. Trump. Epstein. Deripaska. Abramovich. Jho Low. Incluso el rey Rama X de Tailandia (que no respondió a una solicitud de comentarios) era cliente. La lista de personajes destacados y corporaciones globales en la filtración es enorme.

En lo relativo a muchos de estos clientes la clave no es una conducta indebida sino la filtración de datos muy sensibles que Deutsche Bank tenía sobre sus finanzas, familias, empresas y clasificaciones de riesgo.

El propio banco ya había previsto el peligro. Tras un incidente mucho menor relacionado con el envío erróneo de información de clientes en 2021, un empleado advirtió de la posibilidad de que algunos bufetes de abogados explotaran el negocio de demandar al banco por incumplir la protección de datos. Según el empleado, los clientes podrían encontrar pronto en Internet plantillas con reclamaciones estándar y copiarlas “tal cual”.

La filtración de 'Inside Deutsche Bank' son de una magnitud completamente diferente. La posibilidad de demandas judiciales contra el banco es solo una de las amenazas. Los organismos reguladores podrían revisar los sistemas de seguridad en la gestión de datos y en el cumplimiento normativo del banco. Ahora que el material está en sus manos, las autoridades estadounidenses pueden encontrar en los archivos conductas de las que no tenían conocimiento. Los clientes decidirán si siguen o no confiando sus secretos al banco.

Quizá la lección más grave de la investigación 'Inside Deutsche Bank' es que los problemas no tienen que ver con las normas internas. En realidad, el banco empleó a un ejército de responsables para el cumplimiento de las normas. Creó grandes sistemas de supervisión y prometió una y otra vez a los reguladores que había aprendido de los errores del pasado.

Pero esas normas chocaban con el negocio. Una y otra vez, los documentos muestran la misma secuencia: alguien hace una advertencia, los equipos de cumplimiento de las normas plantean sus preocupaciones, los ejecutivos debaten los riesgos, y el banco encuentra una razón para seguir adelante. A veces, el cliente era un oligarca. A veces, el negocio tenía que ver con un mercado sancionado o con un lucrativo proyecto energético. Y a veces, los sistemas del banco simplemente no registraban en absoluto lo que estaba sucediendo.

Durante años, Deutsche Bank decidió qué podían ver los reguladores, qué podían ver los clientes, y de qué podía enterarse la opinión pública. Esa época ya terminó.

Información elaborada por: Frederik Obermaier (PTM), Bastian Obermayer (PTM), Khadija Sharife (Barracuda Media), Brian Fitzpatrick, Josy Joseph, Sophia Baumann (PTM), Maria Christoph (PTM), Eva Jung (Berlingske), Michael Lund (Berlingske), Maria Fernanda Cruz (Barracuda Media), Aidila Razak (Barracuda Media), Nikita Saxena, Craig Bentley-McKune (Financial Mail), Vernon Wessels (Financial Mail), Cynthia O'Murchu (FT), iStories, Hakan Tanriverdi (PTM), Lukas Kotkamp (Follow the Money), Naish Gawen (Data Desk), Maria Teresa Ronderos (CLIP), Francisca Skoknic (CLIP), Karina Shedrofsky (DARC), Vivian Yap (Malaysiakini), Nigel Aw (Malaysiakini), Aung Naing (Myanmar Now), Amy Doffegnies (Myanmar Now), Hala Nasreddine (DARAJ).

Contenido publicado en elDiario.es