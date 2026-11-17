En agosto de 2026, el senador demócrata Ron Wyden, miembro destacado de la Comisión de Finanzas del Senado de EE.UU., publicó un informe demoledor titulado Looking the Other Way (Mirar para otro lado), en el que arremetía contra las instituciones financieras cuyos fallos habían permitido a Jeffrey Epstein llevar a cabo sus actividades.

Al describir la relación del Deutsche Bank con Epstein, declaró a la CNN: “Es absurdo que el Deutsche Bank se haya visto involucrado en el negocio del blanqueamiento. No informaron a tiempo al Tesoro de más de 250 millones de dólares en transacciones sospechosas vinculadas a Epstein”.

“Esa es información totalmente nueva para el público”, afirmó Wyden, cuyo extenso informe recomendaba una investigación penal sobre los banqueros de Epstein.

Pero la nueva serie de documentos filtrados del Deutsche Bank revela que los pagos son, en realidad, mucho mayores de lo que incluso Wyden sabía.

Un documento interno de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Deutsche Bank en EE.UU. revela que el banco presentó 21 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) relacionados con 3.000 transacciones realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019 y vinculadas a Epstein o a sus empresas. En total, estas transacciones ascendieron a 581,9 millones de dólares.

En el ámbito bancario, un SAR es un documento confidencial que se presenta ante las autoridades cuando un banco identifica transacciones o actividades que sospecha que pueden estar relacionadas con delitos financieros.

El documento interno forma parte de más de 15 millones de archivos filtrados por dos denunciantes al autor y periodista indio Josy Joseph y a la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife. Los denunciantes, cuyas identidades están protegidas, copiaron los archivos y los trasladaron fuera del Deutsche Bank.

Los archivos de 'Inside Deutsche Bank' también sacan a la luz la historia de cómo el banco aceptó y mantuvo como cliente a un delincuente sexual condenado del que anteriormente se había desvinculado JP Morgan Chase. Asimismo, muestran las maniobras entre bastidores mientras el banco se enfrentaba a una crisis provocada por él mismo.

El banco asegura que "reconoce su error al aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él

En su respuesta a los periodistas, el banco afirma: “El Deutsche Bank notificó a Jeffrey Epstein en diciembre de 2018 que el banco tenía la intención de cerrar sus cuentas. El banco se encargó de garantizar que los activos de Epstein se transfirieran fuera del banco en los meses siguientes”.

El banco asegura que “reconoce su error al aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él”. “Hemos cooperado con los organismos reguladores y las fuerzas del orden, así como con el Congreso de Estados Unidos, en relación con sus investigaciones y hemos actuado con transparencia al abordar estos asuntos de forma paralela”, añade. “En los últimos años, Deutsche Bank realizó inversiones considerables para reforzar los controles, incluido el fortalecimiento de nuestros procesos de lucha contra la delincuencia financiera mediante tecnología, formación y personal adicional con conocimientos especializados”.

Cuando Deutsche Bank lo aceptó como cliente en agosto de 2013, los delitos de Epstein relacionados con la explotación sexual de una menor ya eran de dominio público.

A pesar de ello, los documentos internos muestran que la gestión de la cuenta de Epstein en el Deutsche Bank contó con la aprobación de los más altos niveles, incluidos el responsable de lucha contra la delincuencia financiera y cumplimiento normativo, y el entonces consejero general de Deutsche Bank America.

Los documentos revelan que el banco mantuvo sus relaciones con Epstein, considerado de “alto riesgo”, desde agosto de 2013 hasta que le comunicó su baja a finales de 2018, un proceso que se prolongaría otros seis meses.

Según el informe de Wyden, el Deutsche Bank solo presentó de forma retroactiva informes de actividades sospechosas (SAR) relativos a Epstein tras su detención en julio de 2019 por cargos federales de trata sexual de menores y conspiración para cometer trata sexual de menores.

Un antiguo banquero de JPMorgan Chase que se había incorporado a Deutsche Bank reanudó la relación con un excliente cuyo nombre ya era sinónimo de abuso depredador: Jeffrey Epstein; declarado culpable por delitos relacionados con la prostitución de una menor

En los archivos filtrados del Deutsche Bank, los periodistas descubrieron un informe elaborado en 2020 por un supervisor independiente. A los supervisores se les había encomendado comprobar si el Deutsche Bank cumplía con las órdenes judiciales de consentimiento, incluida una relativa a Epstein.

En el documento, los supervisores describen varias señales de alerta sobre Epstein de las que el banco tenía conocimiento antes de incorporarlo, como “sus interacciones, ampliamente conocidas, con el sistema judicial, incluida una declaración de culpabilidad y una condena por dos delitos de prostitución”.

Al relatar cómo se incorporó Epstein inicialmente, los supervisores escribieron que “los altos directivos del grupo WM (Wealth Management) de América eran plenamente conscientes de estos problemas en aquel momento, pero aprobaron la relación por correo electrónico”.

El rastro del dinero

A mediados de 2013, un antiguo banquero de JPMorgan Chase que se había incorporado a Deutsche Bank reanudó la relación con un excliente cuyo nombre ya era sinónimo de abuso depredador: Jeffrey Epstein.

Ese año, JPMorgan Chase estaba dando por concluida su relación bancaria con Epstein; su declaración de culpabilidad en 2008 por delitos relacionados con la prostitución de una menor y su posterior inscripción en el registro de delincuentes sexuales lo habían convertido en un lastre. JPMorgan Chase no respondió a las preguntas de los periodistas del consorcio.

Sin embargo, el Deutsche Bank consideraba a Epstein un pez gordo financiero y lo clasificaba internamente como una persona con un patrimonio neto ultraelevado. Un formulario de “conozca a su cliente” correspondiente a Epstein revelaba un patrimonio neto estimado de entre 100 y 500 millones de dólares.

Los documentos muestran que, en agosto de 2013, comenzó a transferir las cuentas de sus empresas al Deutsche Bank. Ese mismo mes, el banco abrió una cuenta corporativa para Southern Financial, una de sus empresas, con sede en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un documento relacionado con esto indica que sus ingresos anuales procedentes de Southern Financial ascendían a unos 10 millones de dólares.

Ghislaine Maxwell, antigua pareja y socia de Epstein, que actualmente se encuentra encarcelada en Estados Unidos, era beneficiaria de uno de los fideicomisos de Epstein.

En un correo electrónico de 2015, el banco la describió como una presunta “cómplice en las actividades ilegales de Epstein”, pero permitió que la operación siguiera adelante, al concluir que, dado que ella no era clienta del Deutsche Bank, sino solo beneficiaria del fideicomiso, lo autorizarían. En ese mismo correo electrónico, titulado “aprobado”, se desestimó una alerta relativa a Maxwell y al fideicomiso. El fideicomiso recibió luz verde “desde el punto de vista del riesgo reputacional y de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Durante la relación de Epstein con el Deutsche Bank, sus cuentas se utilizaron para realizar numerosos pagos a personas que habían sido identificadas públicamente como presuntos cómplices en sus abusos. El banco no investigó ni bloqueó adecuadamente estas transacciones, según sus registros y los reguladores financieros.

El informe de seguimiento de 2020 revela que el Deutsche Bank amplió “de forma continua” la relación de Epstein con el banco “sin la documentación adecuada por parte de los controles pertinentes”. En última instancia, según las autoridades reguladoras de Nueva York, Epstein, sus entidades y sus socios abrieron más de 40 cuentas en el banco.

Un largo proceso de desvinculación

En noviembre de 2018, Epstein volvió a ser el centro de atención pública gracias a la histórica serie de investigación del Miami Herald, Perversion of Justice (Perversión de la justicia), de la periodista Julie K. Brown.

Brown reveló cómo Epstein había conseguido un acuerdo extraordinario con los fiscales federales en 2007, que le permitió eludir los cargos por trata sexual, sin que las víctimas tuvieran conocimiento de ese acuerdo favorable y tras recibir una sentencia indulgente en Florida.

En esencia, la investigación dio voz a las supervivientes que habían sido silenciadas durante años; Brown localizó a decenas de víctimas y convenció a varias de ellas para que hablaran públicamente.

En diciembre de 2018, el Deutsche Bank informó a Epstein de que sería dado de baja.

En 2019, el escrutinio desencadenado por el reportaje de Brown dio lugar a nuevos esfuerzos por parte de las fuerzas del orden, que culminaron con la detención de Epstein por delitos de trata sexual en julio de ese año.

En un correo electrónico de marzo de 2020 titulado “confidencial”, con copia a altos ejecutivos del Deutsche Bank, se afirmaba que un empleado del Deutsche Bank había enviado a bancos extranjeros dos cartas de recomendación para las sociedades de inversión de Epstein en la primavera de 2019, mientras se estaba llevando a cabo su desvinculación de la entidad.

Según el correo electrónico, la segunda carta había hecho “una afirmación específica de que la cuenta en cuestión no había tenido problemas relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales”. El correo electrónico continuaba admitiendo que el banco no contaba, por entonces, con una política establecida para redactar “este tipo” de cartas de referencia para los clientes.

Epstein en prisión

La historia de Brown supuso un punto de inflexión en el Deutsche Bank. En agosto de 2019, aparentemente se estaban llevando a cabo dos investigaciones sobre Epstein, incluida una en Reino Unido.

En septiembre de 2019, un resumen de la investigación interna de Reino Unido reveló al menos “112 transacciones de alto riesgo”, entre las que se incluían pagos procedentes de las cuentas corporativas de Epstein. La investigación identificó transacciones que podrían haber estado relacionadas con abusos sexuales, según muestra el resumen. En un correo electrónico enviado ese mismo mes, se identificó a varias empresas por haber facilitado potencialmente el abuso de menores, entre ellas el infame Zorro Ranch, en Stanley (Nuevo México). La investigación también identificó una “oscura” organización benéfica llamada Gratitude America Ltd, a través de la cual Epstein posiblemente blanqueaba su dinero.

Los documentos judiciales estadounidenses revelan que el Deutsche Bank esperaba obtener entre dos y cuatro millones de dólares al año en ingresos gracias a esa relación comercial con Epstein

Tres días después de la detención de Epstein en julio de 2019, el Deutsche Bank concluyó finalmente su prolongado proceso de excluirlo de sus servicios bancarios, cerrando sus dos cuentas restantes.

En julio de 2020, el director ejecutivo del Deutsche Bank, Christian Sewing, declaró ante sus colegas que aceptar a Epstein como cliente fue un error grave y que nunca debería haber ocurrido.

Los documentos judiciales estadounidenses revelan que el Deutsche Bank esperaba obtener entre dos y cuatro millones de dólares al año en ingresos gracias a esa relación comercial.

Pero incluso en el mejor de los casos, estas cifras quedarían eclipsadas por las multas que finalmente tuvo que pagar el banco en relación con el caso Epstein. En 2020, el Deutsche Bank fue condenado a pagar 150 millones de dólares al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por, entre otras cosas, sus fallos en la gestión del caso Epstein, y en 2023 acordó pagar 75 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por víctimas que alegaban que el Deutsche Bank se había beneficiado a sabiendas de los abusos de Epstein y los había facilitado.

La arriesgada apuesta de Deutsche Bank con el magnate no salió bien, y este acabaría suicidándose en prisión el 10 de agosto de 2019.

Información realizada por Khadija Sharife (Barracuda Media), Emma Prest (Barracuda Media), Maria Fernanda Cruz Chaves (Barracuda Media), Brian Fitzpatrick, Sophia Baumann (PTM), Karina Shedrofsky (DARC), Jeremie Baruch (Le Monde)

Traducción y adaptación de Icíar Gutiérrez

Contenido publicado en elDiario.es