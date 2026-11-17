Durante años, las relaciones de Donald Trump con Rusia suscitaron sospechas: ¿qué intereses económicos le unen al país cuyo presidente, Vladímir Putin, elogió repetidamente?

El exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, fue acusado en una investigación del Gobierno de EE.UU. de haber filtrado información interna de la campaña a un hombre que las autoridades estadounidenses creen que está vinculado al servicio secreto ruso. No surgió ninguna prueba de que el propio Trump se vea comprometido de alguna manera por sus relaciones con Rusia. Pero ahora, documentos filtrados de 'Inside Deutsche Bank' revelan que esta entidad bancaria global lleva mucho tiempo en posesión de pruebas potencialmente cruciales relacionadas con Trump y Rusia.

Los archivos filtrados revelan que el banco, al procesar pagos realizados a algunas de las numerosas empresas de Trump, confirmó en un memorándum de mayo de 2020 que dos de esas empresas estaban implicadas en transacciones con entidades supuestamente vinculadas a redes de blanqueo de capitales o “lavanderías” tanto en Rusia como en la vecina Azerbaiyán.

Sin embargo, un asesor jurídico sénior del banco declaró previamente a nivel interno —en un borrador de respuesta a las autoridades estadounidenses— que, a fecha de abril de 2019, no tenía constancia de ninguna conexión entre Trump y Rusia “relacionada con los negocios del señor Trump con Deutsche Bank”.

En la “lavandería rusa”, se utilizó una enorme infraestructura financiera delictiva para sacar miles de millones de la antigua Unión Soviética entre 2011 y 2014, según adelantó el proyecto de información sobre el crimen organizado y la corrupción (OCCRP).

Por su parte, la “lavandería azerbaiyana”, que operó entre 2012 y 2014, vio cómo se movían miles de millones a través de una red de sociedades ficticias y cuentas bancarias, y esos fondos se utilizaban a menudo para influir en políticos europeos a instancias del represivo régimen azerbaiyano.

Muchas de las transacciones de la “lavandería azerbaiyana” se habían canalizado a través de la sucursal estonia del Danske Bank, que acabaría convirtiéndose en sinónimo de este escándalo. Estos pagos acababan en manos de figuras influyentes de toda la UE, y el medio danés Berlingske y el OCCRP informaron de que una empresa pantalla británica llamada Faberlex desempeñaba un papel central.

Ahora, los periodistas que investigan la filtración 'Inside Deutsche Bank' descubrieron que Faberlex parece haber realizado transacciones con al menos una entidad propiedad de Trump.

Un informe bancario de Faberlex obtenido por los periodistas muestra que se ingresaron en la empresa casi 1.000 millones de dólares a través de cientos de transacciones diferentes entre mayo de 2013 y mayo de 2015. Exactamente, la misma cantidad, hasta el último céntimo, figuraba como pagada durante el mismo periodo.

Y apenas unas semanas antes de que Trump anunciara su candidatura presidencial por el Partido Republicano el 16 de junio de 2015 en la Torre Trump de Manhattan, se produjo una transferencia que parece coincidir exactamente con otra que posteriormente fue señalada internamente en el Deutsche Bank.

El informe bancario de Faberlex obtenido por los periodistas, que abarca los años 2013 a 2015, muestra que el 28 de abril de 2015 se enviaron 141.261,82 dólares a la empresa THC Baku Services LLC, propiedad de Trump.

Al cotejar esta transacción con los archivos de la filtración 'Inside Deutsche Bank', los periodistas descubrieron que la misma cantidad exacta —141.261,82 dólares— aparece en un memorándum interno de mayo de 2020 redactado por un experto en lucha contra la delincuencia financiera del Deutsche Bank.

En ese memorándum, un experto en delitos financieros del Deutsche Bank había recopilado una lista de informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) relacionados con THC Baku Services LLC y otra empresa de Trump, DT Marks Baku LLC.

El memorándum indica que, mucho antes de que su propio asesor jurídico principal hubiera declarado internamente que el banco no tenía conocimiento de ninguna conexión entre Trump, Rusia y el Deutsche Bank, el banco disponía, de hecho, de amplia información sobre transacciones relacionadas con las dos empresas de Trump y sus posibles negocios con Rusia y Azerbaiyán.

El Deutsche Bank no quiso hacer comentarios sobre Trump. Se limita a afirmar, en términos generales, que “los bancos tienen prohibido por ley comentar sus conversaciones con las autoridades supervisoras de EE.UU. y los informes de actividades sospechosas, incluida su existencia o inexistencia”. Trump no respondió a la solicitud de los periodistas del consorcio.

La torre de Bakú

Según documentos públicos, en 2015 Trump tenía al menos dos empresas cuyos nombres hacían referencia a la capital de Azerbaiyán. El año anterior, su organización había manifestado su intención de construir una torre de lujo a orillas del mar Caspio.

Los socios comerciales de Trump en la que habría sido la iniciativa empresarial en Azerbaiyán estaban vinculados públicamente a la influyente familia Mammadov. En un cable diplomático, los diplomáticos estadounidenses describieron al cabeza de familia, el entonces ministro de Transportes Ziya Mammadov, como una figura notoriamente corrupta.

Nada de lo que figura en el material revisado por los periodistas vincula a Mammadov con transacciones sospechosas relacionadas con ninguna empresa.

Azerbaiyán fue un lugar represivo durante décadas. El petróleo y el gas enriquecieron enormemente a una pequeña élite, la corrupción es generalizada y se persigue a periodistas y figuras de la oposición.

Quizá no haya un símbolo mayor de esta corrupción que la conocida “lavandería financiera” del país. Y clave en ese esquema fue la sucursal estonia del mayor banco de Dinamarca, el Danske Bank. El banco acabó pagando posteriormente enormes multas por su papel en el asunto.

Correos electrónicos internos del Deutsche Bank revelan que este había facilitado un informe inicial al Gobierno de EE.UU. sobre la sucursal de Danske Bank en Estonia ya en 2016, a raíz de las solicitudes del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés).

Aproximadamente un año después de que el Deutsche Bank se hubiera puesto en contacto con el DOJ, destacados demócratas del Congreso de EE.UU. redactaron una carta en términos contundentes dirigida al Deutsche Bank en la que planteaban preguntas sobre Trump, que acababa de ser elegido.

Entre otras cosas, querían saber si el Gobierno ruso había avalado algún préstamo del Deutsche Bank a Trump, si dichos préstamos tenían alguna otra conexión con Rusia y si las entidades relacionadas con Trump habían suscitado alguna vez sospechas más amplias de blanqueo de capitales.

En 2017 se había puesto en marcha internamente en el Deutsche Bank una investigación sobre los asuntos de Trump, denominada “Proyecto Broadway”. Los ejecutivos la describieron como relacionada con “la familia Trump y sus negocios”.

Aproximadamente un año después de que el Deutsche Bank se hubiera puesto en contacto con el Departamento de Justicia, destacados líderes demócratas del Congreso de EE.UU. redactaron una carta en términos contundentes dirigida al Deutsche Bank en la que planteaban preguntas sobre Trump, quien acababa de ser elegido.

Entre otras cosas, querían saber si el Gobierno ruso había avalado algún préstamo del Deutsche Bank a Trump, si dichos préstamos tenían alguna otra conexión con Rusia y si las entidades relacionadas con Trump habían suscitado alguna vez sospechas más amplias de blanqueo de capitales.

En 2017 se había puesto en marcha internamente en el Deutsche Bank una investigación sobre los asuntos de Trump, denominada 'Proyecto Broadway'. Descrita por los ejecutivos como relacionada con “la familia Trump y sus negocios con el DB”, acabó convirtiéndose en una investigación tan compleja que, según un correo electrónico del banco, los ejecutivos ya no sabían qué formaba parte de 'Broadway' y qué no.

El banco también había elaborado una política de “clientes cubiertos” de carácter altamente confidencial, diseñada específicamente para Trump, a través de un proyecto interno denominado 'Novus Ordo' (nuevo orden, en latín). Según revelan los archivos internos, la definición de “cliente cubierto” se refería al presidente, “así como a otros altos cargos o asesores de su Gobierno, sus familiares y personas de su entorno más cercano”.

En 2020, cuando Trump se acercaba al final de su primer mandato, el Proyecto Broadway llevaba ya unos tres años en marcha. De ese periodo destaca un memorándum clave, con el asunto “Trump/Kushner”.

El memorándum, redactado en mayo de 2020 por Brian Hagerty —entonces director de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de EE.UU. del banco—, indicaba que, hasta el mes anterior, se habían presentado unos 59 informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) en relación con 140 entidades.

En el ámbito bancario, un SAR es un documento confidencial que se remite a las autoridades estadounidenses cuando un banco identifica transacciones o actividades que sospecha que pueden estar relacionadas con delitos financieros.

El memorándum de Hagerty indica que más de tres millones de dólares, repartidos entre los numerosos SAR mencionados en sus páginas, correspondían a transacciones con las empresas de Trump DT Marks Baku LLC y THC Baku Services LLC. Las declaraciones financieras de Trump y los documentos presentados ante los tribunales estadounidenses confirman además que ambas son entidades de Trump.

El memorándum de Hagerty reveló que las dos empresas eran objeto de un SAR presentado el 16 de enero de 2020 y figuraban como “sospechosas”. Hagerty añadió que Trump no fue nombrado como sospechoso en el informe SAR y que ninguna de las dos empresas era cliente del Deutsche Bank, aunque ambas entraban dentro de la definición de “cliente cubierto”.

El informe SAR se presentó porque la actividad implicaba información adversa relativa a prácticas empresariales, identificaba a personas de forma no concluyente y estaba relacionada con entidades y actividades vinculadas al esquema de blanqueo de capitales conocido como la “lavandería” de Azerbaiyán.

Trump no ha respondido a una solicitud de preguntas del consorcio de periodistas. No fue posible contactar con Hagerty para recabar sus comentarios.

El memorándum no especifica a qué se destinaban las cantidades transferidas a las que se hace referencia, pero contiene detalles que se remontan a 2014.

El 21 de agosto de ese año, el memorándum indica que el Deutsche Bank señaló como sospechosas tres transferencias bancarias realizadas a DT Marks Baku LLC. El dinero fue enviado a DT Marks por un cliente de la sucursal estonia del Danske Bank. El memorándum señala que las transacciones activaron una alerta, en parte porque no se pudo determinar la relación entre las partes.

El memorándum también indicaba que las transacciones entre DT Marks Baku LLC y entidades presuntamente asociadas a las “lavanderías” rusa y azerbaiyana se habían incluido en informes de actividades sospechosas (SAR) anteriores presentados en 2017 y 2019.

Según señala el memorándum, ninguna de las empresas de Trump fue mencionada como “contraparte” en los informes de actividades sospechosas (SAR). El memorándum de Hagerty tampoco indica que Trump fuera mencionado en los mismos informes de 2017 y 2019, y tampoco identifica los bancos utilizados en las transacciones.

Las transacciones en las que participó la otra empresa de Trump, THC Baku Services LLC, también fueron señaladas en repetidas ocasiones.

El memorándum señala que, en 2018, una transacción entre THC Baku Services LLC y “una entidad supuestamente vinculada a la trama de la lavandería rusa fue ”incluida en un informe de actividades sospechosas (SAR)“. El memorándum también hace referencia a otra transacción relacionada con esa misma empresa, esta vez por un importe total de 141.261,82 dólares.

El memorándum no identifica quién envió ni quién recibió el dinero de esta última transacción.

Sin embargo, utilizando el informe bancario de Faberlex, los periodistas descubrieron que la cantidad coincide, hasta el último céntimo, con una suma que, según el informe, se abonó desde la cuenta de Faberlex en el Danske Bank de Estonia el 28 de abril de 2015 a THC Baku Services LLC.

En el informe de Faberlex, este pago aparece marcado como “Factura 2”. Días antes se había enviado un pago por el mismo importe a la otra empresa de Trump, DT Marks Baku LLC, antes de que fuera revocado. Ese pago anulado incluía un número de ruta que indicaba que había sido devuelto por Capital One, el banco personal de Trump desde hace mucho tiempo y el mismo banco que, según los documentos judiciales estadounidenses, está vinculado a DT Marks Baku LLC y a THC Baku Services LLC.

Capital One no aparece mencionada en el memorándum de Hagerty. Capital One no respondió a una solicitud de los periodistas. Los contactos conocidos de Faberlex, tampoco.

En su respuesta, Danske Bank afirmó: “El caso de blanqueo de capitales fue, sin duda, muy grave, y lo que ocurrió durante esos años nunca debería haber sucedido. Ya expresamos nuestro pesar en su momento y lo hemos seguido haciendo desde entonces. El caso fue objeto de exhaustivas investigaciones por parte del banco y de las autoridades pertinentes, y en 2022 se zanjó el asunto mediante acuerdos coordinados con las autoridades danesas y estadounidenses. Desde entonces, Danske Bank implementó cambios fundamentales en toda la entidad y realizó importantes inversiones en sistemas, capacidades y controles destinados a prevenir y detectar los delitos financieros”.

Un investigador europeo que trabajó en el caso de la “lavandería” azerbaiyana explicó a los periodistas que “cualquier empresa que recibiera dinero de Faberlex resulta altamente sospechosa desde el primer momento”.

Detalles clave que faltan

La declaración interna de Deutsche Bank de 2019, en la que afirmaba no haber encontrado vínculos entre Trump y Rusia, fue extraordinariamente clara.

Pero para entonces, según el memorándum de Hagerty, Deutsche Bank ya sabía desde hacía tiempo de la existencia de pagos sospechosos relacionados con dos empresas de Trump, había documentado las transacciones y había registrado los supuestos vínculos con las “lavanderías”.

Los diversos detalles que faltan en los informes de actividades sospechosas (SAR) relativos a Trump suscitaron dudas.

Dawson Law, un antiguo alto cargo del Tesoro de EE.UU., aseguró a los periodistas que, en términos generales, la omisión de detalles relevantes en un informe de actividades sospechosas (SAR) es una señal de alarma. “Una vez que un banco decide presentar un SAR, debe incluir toda la información relevante de la que disponga. Tanto en EE.UU. como en Alemania, un informe incompleto constituye una infracción que puede acarrear sanciones”, afirmó.

Tras ver el contenido del memorándum de Hagerty, el experto británico en blanqueo de capitales Graham Barrow señala que parece mostrar lo que él denomina “una actividad de pagos altamente sospechosa”. Y añade: “Es extremadamente difícil encontrar una razón válida para afirmar que este dinero se generó a través de una actividad comercial legítima”.

En marzo de 2021, Capital One cerró 366 cuentas de Trump después de que su propia investigación interna de cuatro años, denominada “Proyecto Salvaguarda”, identificara cuatro puntos de riesgo críticos.

El equipo de Trump, en su demanda contra Capital One, calificó “Salvaguarda” como “un mecanismo diferente a cualquier otro que hubiera creado jamás para ningún otro cliente en toda su historia”. Según el equipo de Trump, el programa había contado con su propio equipo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La demanda que Trump tiene en curso contra Capital One en Miami alega que el banco cerró sus cuentas, que llevaban “décadas” abiertas, debido a una política “woke”. Sin embargo, el banco afirma que las cerró por riesgos relacionados con la “lucha contra el blanqueo de capitales”.

“Durante los cuatro años completos de vigilancia continua –afirmó el equipo jurídico de Trump– el Proyecto Salvaguarda solo confirmó que todas las transacciones y operaciones realizadas por los demandantes y las demás cuentas relacionadas con Trump eran totalmente correctas y adecuadas”.

En 2019, unos archivos filtrados del Deutsche Bank revelan que este recibió una orden judicial de conservación de documentos relacionados con el “Proyecto Broadway” por parte de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. (HFSC), en la que se especificaba que la entidad debía conservar datos relacionados, entre otros asuntos, con la “lavandería de dinero azerbaiyana” y el Danske Bank.

En enero de 2021, un memorándum del consejo de administración del Deutsche Bank revela que, en abril de 2019, la misma HFSC había exigido al banco que conservara documentos relativos a sus relaciones con lo que el banco denominaba sus “clientes cubiertos”.

Según el documento, se emitió una citación judicial dirigida al Deutsche Bank en la que se solicitaba información sobre sus sistemas de cumplimiento, “incluidas las revisiones internas relacionadas con las operaciones espejo y las lavanderías rusa y azerbaiyana”.

La citación judicial expiró en enero de 2023. Al año siguiente, Trump fue elegido para su segundo mandato como presidente. El nuevo Congreso no volvió a emitir la citación judicial.

Información realizada por Khadija Sharife (Barracuda Media), Hakan Tanriverdi (PTM), Frederik Obermaier (PTM), Brian Fitzpatrick, Bastian Obermayer (PTM), Roman Katin, Irina Dolinina (iStories), Jeremie Baruch (Le Monde), Karina Shedrofsky (DARC)

Traducción y adaptación de Icíar Gutiérrez

Contenido publicado en elDiario.es