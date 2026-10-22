Elon Musk estudia la fusión de SpaceX y Tesla en un gigante tecnológico de 3,5 billones de dólares

El fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, mostró su respaldo a una fusión entre ambas empresas, lo que daría lugar a un gigante tecnológico que le situaría entre las mayores compañías del mundo por capitalización bursátil, con cerca de 3,5 billones de dólares, y que supondría la mayor fusión empresarial de la historia.

Durante la conferencia de prensa con los analistas tras la presentación de los resultados de SpaceX, Musk afirmó que la unión de ambas compañías tendría “muchas ventajas” y sería una “buena idea”, aunque no quiso dar por hecha la operación, informa Europa Press.

Lo cierto es que SpaceX y Tesla crearon un comité para estudiar la posible fusión de ambas empresas, pero Musk dejó claro que no hay garantía de que la operación vaya a producirse.

Las declaraciones de Musk se producen tras conocerse que SpaceX registró una pérdida neta de 1.084 millones de dólares en los nueve primeros meses del año, un 58% menos interanual, con una facturación de 27.083 millones hasta septiembre, un 97,5% más interanual, según los resultados publicados este martes al cierre de Wall Street y que recoge EFE. Su mejora en las cuentas se produjo sobre todo en el tercer trimestre del año, cuando registró un beneficio de 4.404 millones de dólares.

Los ingresos de SpaceX sumaron en el trimestre 14.575 millones de dólares (12.992 millones de euros), un 161% más que un año antes, impulsados por el crecimiento del 6% del negocio espacial, con 1.767 millones de dólares (1.575 millones de euros), pero especialmente del negocio de conectividad, que acoge Starlink, con una facturación de 5.248 millones de dólares (4.678 millones de euros), un 69,4% más.

El gurú tecnológico afirmó en su cuenta de X que, “por loco que suene, ya no es imposible” que SpaceX alcance un billón de dólares en ingresos en 2028.