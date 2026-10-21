Milei culpa a los “orcos” por la suba del riesgo país y fracasa en su intento de reunirse con el rey

El presidente Javier Milei atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al historial crediticio de la Argentina. En concreto al kirchenerismo al que volvió a calificar como “orcos”. Así lo expresó el mandatario esta mañana durante un discurso en el Nueva Economía Forum, en Madrid, España, donde se encuentra de gira. Esta mañana, además, fracaso en su intento de reunirse con el rey Felipe VI ya que desde la Zarzuela, residencia de la realeza, contestaron que era imposible si no se reunía también con el presidente español, Pedro Sánchez.

Según apuntaron fuentes del Palacio de la Zarzuela, el Gobierno argentino les trasladó el interés de Milei en reunirse con Felipe VI. La Casa Real le recordó la práctica habitual en España de que un encuentro con el jefe del Estado debe ir necesariamente acompañado por otro con el jefe del Gobierno.

Desde que asumió la Presidencia Milei viajó a España en seis ocasiones y nunca se reunió con Sánchez. Esta mañana Milei ha intervenido en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum durante el cual calificó de “impresentable dictador” al presidente español.

Durante la tarde se reunirá con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y el director de la fundación Disenso, Jorge Martín Frías, pero no con Santiago Abascal. Y, finalmente, sí se reunirá con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque no estuviera en un primer momento en la agenda oficial.

“Cuando nosotros ganamos las elecciones, el Riesgo País estaba en 3.000 puntos. Con mucho esfuerzo lo bajamos a 400 puntos, pero, bueno, vivimos en un mundo convulsionado”, inició Milei.

En esa línea, continuó: “La Argentina tiene todo una mala historia crediticia por haber sido el máximo delfaulteador serial de la historia moderna. Además, tenemos enfrente a una peste peor que los orcos (en referencia al kirchnerismo), que es la franquicia argentina del socialismo del siglo XXI, que amenaza con romper todo el tiempo”.

“En un contexto internacional más picante, hoy estamos con un poco más de riesgo país, pero Argentina es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera. Cuando asumimos, la deuda consolidada era del 100%. Ahora es el del 39%”, admitió el Presidente.

Asimismo, el mandatario anticipó que, en caso de ser reelecto en 2027, los siguientes cuatro años serán “inolvidables” para el país. Proyectó un aumento de las exportaciones hasta los US$ 200.000 millones hasta 2031, impulsado por la producción de petróleo, gas, litio, cobre y oro.

Para finalizar, aseguró que, “cuando se tranquilice el escenario internacional y los argentinos validen este rumbo, sin lugar a dudas la Argentina va camino a experimentar un proceso de crecimiento como nunca se ha visto en la historia del país”. En ese contexto, afirmó que en ese caso el país alcanzará la categoría de “investment grade”, una calificación que le permitirá atraer muchas más inversiones.

Apuntó contra Pedro Sánchez y el presidente español le respondió

En el arranque de su alocución, Milei ponderó a “la civilización española”. No obstante, calificó de “impresentable y dictador” al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la vez que hizo un llamamiento al “liberalismo” a “sacar a los socialistas a patadas” el próximo 29 de noviembre.

“Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió después en sus cuentas de X e Instagram el mandatario español, en referencia a la canción de Lali Espósito, “Fanático”.

De esa manera, el también candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección respondió a las críticas de Milei, recurriendo a una canción de la cantante argentina, quien lo parodia como “fanático”.

Más tarde, este miércoles, Milei mantuvo un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y luego disertó en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca en la misma casa de estudios.