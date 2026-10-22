Trump mueve sus fichas en la Argentina: dos enviados de peso, reuniones con ministros y Karina Milei en escena

Donald Trump vuelve a poner los ojos sobre la Argentina. Esta vez no será a través de una llamada telefónica, una declaración de respaldo a Javier Milei o una fotografía compartida en Washington, sino con el desembarco de dos funcionarios de peso de su administración. Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, y Juan Pablo Segura, responsable de los asuntos del Hemisferio Occidental, llegarán este jueves a Buenos Aires con una agenda que combina inversiones, seguridad, narcotráfico y reuniones con algunos de los principales ministros del Gobierno.

La llegada de Landau y Segura tiene lugar a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre y luego de una escala en Paraguay, donde ambos mantuvieron encuentros con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de Trump. La visita forma parte de una recorrida sudamericana de funcionarios del Departamento de Estado orientada a profundizar la cooperación en materia de comercio e inversiones.

Pero antes de que los enviados de Trump aterrizaran en Buenos Aires, hubo un movimiento político en Balcarce 50. Karina Milei recibió este miércoles al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en un encuentro destinado a repasar el estado de la relación bilateral, los proyectos de inversión de empresas norteamericanas y la situación política y económica argentina. La reunión, difundida oficialmente por la Casa Rosada, funcionó como antesala de la visita y volvió a colocar a la secretaria general de la Presidencia en un lugar central dentro del vínculo con Washington.

El antecedente más inmediato remite a 2025, cuando Milei necesitaba asegurarse el respaldo de Trump antes de las elecciones legislativas y Santiago Caputo se convirtió en una pieza clave de las negociaciones informales con el entorno del republicano. El asesor presidencial fue uno de los principales operadores de aquel back channel que, por fuera de los mecanismos habituales de la diplomacia, permitió acelerar las gestiones que desembocaron en el apoyo político y económico estadounidense.

Un año después, con Caputo alejado de la estrategia política directa del Gobierno y Karina consolidada como principal articuladora del poder en la Casa Rosada, la relación con Washington vuelve a mostrar la importancia de los contactos personales y las conversaciones que no siempre pasan por la Cancillería. Aunque esta vez los protagonistas de esos movimientos son otros.

Según la agenda prevista, los representantes estadounidenses serán recibidos por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín este jueves a las 14. La actividad diplomática se extenderá durante el viernes e incluirá reuniones de trabajo y una conferencia de prensa conjunta. También están previstos contactos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En las conversaciones comerciales tendrá participación el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, uno de los funcionarios involucrados en las negociaciones económicas con Washington.

Los enviados de Trump

Christopher Landau es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de la diplomacia estadounidense. Ocupa desde marzo de 2025 el cargo de subsecretario de Estado, el segundo escalón del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo de Marco Rubio. Abogado formado en Harvard, fue embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, durante el primer mandato de Trump, y conoce de primera mano las discusiones en torno a América Latina.

Su acompañante, Juan Pablo Segura, un hijo de argentinos que asumió en agosto de este año como subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental. Su recorrido combina la política republicana con el sector privado: fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Virginia durante la administración de Glenn Youngkin y participó en el desarrollo de Babyscripts, una empresa tecnológica dedicada al seguimiento remoto de embarazos.

Segura también mantiene posiciones públicas especialmente duras contra el gobierno cubano. Antes de emprender su viaje por Sudamérica, cuestionó la resolución que se presenta anualmente ante Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. En sus publicaciones sostuvo que La Habana representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y pidió rechazar la iniciativa.

La visita de ambos funcionarios ocurre, además, después de una conversación entre Milei y Rubio durante el reciente viaje del mandatario argentino a Washington. El Presidente podría recibir a los enviados estadounidenses este viernes, una vez que regrese de España, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

PL/MG