La motosierra no pasó por Agudiez: Karina Milei rescató a su amiga y la reubicó en el Correo Argentino

María Belén Agudiez, la exfuncionaria del círculo íntimo de Karina Milei que había sido desplazada de la quinta presidencial de Olivos en medio de sospechas por presuntas irregularidades administrativas, encontró un nuevo refugio en el Estado. Apenas un mes después de su salida intempestiva de la Casa Rosada, la exsubsecretaria de Planificación General fue reincorporada a la estructura oficial a través del Correo Argentino, donde ocupa un puesto en el área de Comunicación. Su desembarco, anticipado por Sebastián Lacunza en elDiarioAR el pasado 11 de octubre, fue confirmado ahora por fuentes oficiales, que se apresuraron a defenderla y asegurar que nunca perdió la confianza de la hermana presidencial.

La novedad no es tanto su reaparición como la explicación que ofrece el Gobierno. “Es una persona valorada por Karina”, aseguraron fuentes de Balcarce 50 consultadas por este medio. Las palabras contrastan con las circunstancias de su desplazamiento, cuando el Gobierno decidió barrer con buena parte del personal civil de Olivos, transferir la administración de la residencia a la Casa Militar y apartar tanto a Agudiez como a su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, quien hasta entonces se desempeñaba como intendente de la quinta.

La historia había comenzado varias semanas antes. El 17 de septiembre, Sosa fue desplazado de la administración de Olivos, una función que ejercía desde diciembre de 2023 gracias a su vínculo familiar con Agudiez. Apenas 72 horas después, ella también dejó su cargo. La explicación oficial fue que había renunciado por “motivos personales”, aunque su salida coincidió con una reorganización que se produjo en medio de un clima de desconfianza, sospechas de filtraciones y malestar presidencial por el funcionamiento de la residencia.

Agudiez no era una funcionaria cualquiera. Su relación con Karina Milei se había consolidado en 2022, cuando ambas encontraron un punto de contacto en sus inquietudes místicas y espirituales. Como reconstruyó elDiarioAR, esa afinidad le permitió ingresar a uno de los círculos más herméticos del universo libertario y, posteriormente, hacerse cargo de una dependencia con responsabilidades sobre el funcionamiento cotidiano de Olivos. Su despacho estaba en el primer piso de Balcarce 50, cerca del de la secretaria general, de quien dependía directamente.

Su salida estuvo envuelta en acusaciones concretas. La diputada Marcela Pagano, enfrentada con la conducción de La Libertad Avanza, denunció presuntos desvíos de fondos vinculados con compras e insumos destinados a Olivos. Una de las pistas apuntaba al emprendimiento gastronómico Pancitos Caseros, con el que, según lo expuesto por Pagano, Agudiez y Sosa mantenían vínculos. La diputada trasladó sus denuncias a los tribunales de Comodoro Py, aunque las irregularidades señaladas no pueden darse por comprobadas judicialmente.

El silencio oficial alimentó las especulaciones. La Casa Rosada nunca ofreció una explicación detallada sobre la salida de los empleados civiles ni sobre los motivos que llevaron a reemplazarlos por personal militar. La decisión fue presentada como parte de una reorganización de la seguridad presidencial, pero también estuvo atravesada por el creciente recelo de Milei respecto de quienes tenían acceso a su residencia y a los movimientos de su entorno más cercano.

El Correo, un refugio

Agudiez, sin embargo, no quedó a la intemperie. Según reveló Lacunza en su columna dominical de elDiarioAR, testigos ya la habían visto en la sede central del Correo Argentino, en Barracas. Según aquella información, la exfuncionaria había encontrado un nuevo destino como gerenta de Responsabilidad Social dentro de la dirección de Relaciones Institucionales, con una remuneración incluso superior a la que percibía cuando trabajaba en Olivos y en un área que encabeza la reducción de personal entre las compañías con participación estatal: el Correo Argentino eliminó alrededor de 6.000 puestos de trabajo desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Sin embargo, las fuentes oficiales que confirmaron la incorporación buscaron reducir la jerarquía del nombramiento. Aseguraron que Agudiez ocupa “un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación y negaron que haya sido designada gerenta.

El Correo Argentino no es un destino desconocido para funcionarios que perdieron sus posiciones en otros sectores del Gobierno. Allí también desembarcaron Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia, tres colaboradores del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, que consiguieron lugares en el directorio de la compañía. Sus nombramientos, con remuneraciones millonarias, se produjeron en medio de la salida de Adorni del Ejecutivo, atravesada por una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.

Es que, desde julio, el Correo Argentino está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se quedó con el control de la empresa estatal como parte de una reorganización administrativa que también incluyó a Arsat y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El movimiento, formalizado a través del decreto 581, significó un retroceso en la estructura de poder de Santiago Caputo, que hasta entonces conservaba influencia sobre esos organismos a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Tanto el Enacom como el Correo Argentino pasaron a depender de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, uno de los hombres de mayor confianza de Santilli, mientras que el organismo regulador de las comunicaciones quedó bajo el control directo del jefe de Gabinete.

Las denuncias de Pagano

La noticia de la reincorporación de Agudiez provocó una reacción inmediata de Marcela Pagano, la diputada nacional que había denunciado presuntas irregularidades en la administración de la residencia presidencial. “De afanarse hasta los menudos de pollo sin escalas aterriza en un cargo gerencial en el Correo, será que también allí ejercerá su idoneidad para el punguismo en nombre de la corona?”, escribió en X.

Las acusaciones tienen como uno de sus principales ejes el destino de los alimentos adquiridos para la residencia presidencial. Pagano puso la lupa sobre una licitación que contemplaba la compra de 29.505 kilos de carne, pollo, cerdo, achuras y pescado durante seis meses, de los cuales 9.135 kilos estaban destinados a Olivos y el resto a la Casa Rosada.

La sospecha es que parte de esos insumos habría terminado en Pancitos Caseros, un emprendimiento gastronómico vinculado con Analía Agudiez, hermana de Belén y esposa de Osvaldo Sosa, el intendente de la quinta. Las cantidades previstas en los pliegos, sin embargo, no acreditan por sí mismas que la mercadería haya sido efectivamente adquirida o desviada.

La diputada también incorporó a su presentación judicial una póliza de seguro de accidentes personales contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez para trabajadores de catering que participarían de un evento en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). En la nómina figuraban Sosa y dos coordinadoras de la residencia presidencial, María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata. Pagano vinculó esa documentación con la participación de Pancitos Caseros en espectáculos realizados en el predio, entre ellos un recital de Los Palmeras, para el que se habría difundido un presupuesto de $685.000.

Las sospechas se extendieron a otros contratos, entre ellos servicios de jardinería, alquiler de carritos de golf y compras de aromatizantes. Pagano también denunció una presunta maniobra de facturación por más de $600 millones mediante la identidad de un jubilado, extremo que requiere comprobación judicial. Desde el entorno de Agudiez rechazaron que se hubieran desviado insumos de Olivos hacia emprendimientos privados.

Las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y la información disponible no permite establecer responsabilidades penales. Pero la nueva contratación de la exfuncionaria vuelve a poner en discusión una pregunta que la Casa Rosada todavía no respondió públicamente en detalle: qué ocurrió con las compras, los proveedores y los controles de la residencia presidencial durante su gestión.

PL/CRM