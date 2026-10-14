Las crecidas mantienen en alerta al Litoral y afectan las visitas a las Cataratas del Iguazú

Las crecidas de los ríos de la Cuenca del Plata mantienen en alerta a distintas localidades del Litoral argentino, especialmente en las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Las lluvias de los últimos días provocaron un aumento de los caudales y también afectan las visitas al Parque Nacional Iguazú, donde el circuito Garganta del Diablo continúa cerrado desde agosto.

Las autoridades del parque informaron que este miércoles 14 de octubre el circuito permanecía inhabilitado debido al elevado caudal del río Iguazú. Sin embargo, no se trata de un nuevo cierre: las pasarelas fueron retiradas preventivamente en agosto ante el riesgo de crecidas y todavía no se había restablecido el acceso al principal atractivo de las Cataratas.

Además, el Sendero Verde se encontraba inhabilitado para el paso de visitantes debido a las condiciones meteorológicas adversas. Las autoridades señalaron que las restricciones se mantendrían de acuerdo con las evaluaciones de los guardaparques a lo largo de la jornada.

La situación de los ríos del Litoral

El Instituto Nacional del Agua (INA) difundió un informe actualizado en el que advirtió sobre la probabilidad de nuevas precipitaciones durante los próximos siete días, concentradas principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, con acumulados mayoritariamente moderados.

En el sistema del río Uruguay, el tramo medio presenta el avance de una onda de crecida, con niveles que superan las marcas de alerta en las localidades de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

En el tramo inferior también se registra un ascenso del nivel del agua, asociado al avance de la crecida sobre el embalse. Las mediciones en Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se encuentran por encima de los niveles de alerta.

Crecidas en los ríos Iguazú y Paraná

En el sistema Paraguay-Iguazú-Paraná, el Alto Paraná, a la altura de Guairá, registra el avance de una nueva onda de crecida, con niveles superiores a los alcanzados durante el episodio anterior. Según el INA, esta situación está relacionada con las lluvias registradas en sectores de la cuenca que no cuentan con regulación mediante represas.

Por su parte, el río Iguazú, a la altura de Andresito, presenta niveles elevados como consecuencia de las abundantes precipitaciones de los últimos días.

En Yacyretá, el caudal de ingreso de agua muestra un marcado ascenso debido a la combinación de las crecidas del río Iguazú y del Alto Paraná, junto con el incremento de los aportes provenientes de la propia cuenca del embalse.

Finalmente, en el tramo del río Paraná comprendido entre Corrientes y La Paz también se observa una suba del nivel del agua, vinculada con el aumento de las descargas de Yacyretá.

El INA mantiene el seguimiento de la evolución de los distintos cursos de agua ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y la continuidad de las crecidas en la región.

Con información de la agencia NA